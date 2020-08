چگونه سومین فیلم پرفروش سال ۲۰۲۰ یک شکست تجاری از آب درآمد

فیلم سینمایی «دولیتل» (Dolittle‎) سومین اثر پرفروش سال میلادی ۲۰۲۰ در سراسر جهان بوده است و هم‌زمان با توجه به هزینه بالای ساختش یک شکست تجاری به حساب می‌آید.

به عنوان یکی دیگر از موقعیت‌های عجیب سال ۲۰۲۰ می‌شود به فیلم سینمایی دولیتل با بازی ستاره‌ای همچون رابرت داونی جونیور اشاره کرد که امسال پرفروش‌ترین فیلم جهان در کشور چین و سومین فیلم پرفروش در سراسر جهان بوده است.

دولیتل درباره دامپزشکی به نام جان دولیتل است که پس از مرگ همسرش در خانه‌ در کنار حیوانات باغ وحش به گوشه‌نشینی می‌پردازد و در عین حال یک ویژگی عجیب دارد؛ او می‌تواند با حیوانات حرف بزند.

این فیلم سینمایی استودیوی یونیورسال که در ژانویه سال ۲۰۲۰ در میان نگاه‌های منفی منتقدان و استقبالی نسبتا سرد از طرف مخاطبان اکران شد، اخیرا هم‌زمان با آغاز بازگشایی سینماها فروشی ۱۸ میلیون دلاری را در کشور چین تجربه کرده است.

تا کنون عمده فروش دولیتل بیرون از ایالات متحده آمریکا رخ داده؛ این اثر در آمریکا ۷۷ میلیون دلار فروخته در حالی که با ۱۶۶ میلیون دلار فروش خارجی کل فروشش در سراسر جهان را به ۲۴۳ میلیون دلار رسانده. در این سال عجیب که همه‌گیری کرونا صنعت سینما را به شدت تحت فشار قرار داده تنها دو فیلم در سطح جهان پرفروش‌تر از دولیتل بوده‌اند؛ «سونیک خارپشت» (Sonic the Hedgehog‎) با فروش حدودا ۳۰۷ میلیون دلاری و «پسران بد تا ابد» (Bad Boys for Life‎) با فروش ۴۱۹ میلیون دلاری.

جالب است بدانید هر دو فیلم پرفروش‌ سال ۲۰۲۰ که رتبه‌های اول و دوم را اشغال کرده‌اند بودجه‌هایی زیر ۱۰۰ میلیون دلار داشته‌اند اما فیلم فانتزی و خانوادگی استیون گیگان که انتظار می‌رفت با وجود رابرت داونی جونیور فروش قابل توجهی داشته باشد و روند تولیدش نیز با تاخیر مواجه شد چیزی حدود ۱۷۵ میلیون دلار هزینه روی دست تولیدکنندگانش گذاشت.

به این ترتیب روشن است که امسال اوضاع باکس آفیس آنقدر خراب بوده که سومین فیلم پرفروش جهان هم اثری است که با در نظر گرفتن هزینه‌های بازاریابی در مجموع زیان‌ده است یا در خوش‌بینانه‌ترین حالت سود قابل توجهی نصیب تولیدکنندگان نکرده.

البته بعضی کارشناسان معتقدند عملکرد دولیتل آنچنان هم بد نبوده و در واقع مشکل اصلی هزینه ۱۷۵ میلیون دلاری فیلم است. اسکات مندلسون یکی از نویسندگان حوزه سینما در وبسایت فوربز در این مورد می‌نویسد: «متاسفانه به نکته درستی اشاره کردم وقتی گفتم ۱۷۵ میلیون دلار رقم دیوانه‌واری است برای یک فیلم فانتزی درباره حیوانات سخنگو از یک مجموعه شناخته‌شده اما نه‌چندان پرطرفدار که یک بازیگر احترام‌برانگیز دارد که به آن معنا هم ستاره سینمایی نیست».

اما دولیتل در این شکست تجاری تنها نبود. دو فیلم دیگر در کنار این اثر سینمایی را می‌توان شکست‌خوردگان بزرگ سال ۲۰۲۰ در نظر گرفت؛ فیلم سینمایی «آوای وحش» (The Call of the Wild‎) و انیمیشن «به پیش» (Onward‎).

آوای وحش فیلمی است به کارگردانی کریس سندرز که براساس رمان معروف جک لندن ساخته شد و هریسون فورد و دن استیونز را به عنوان بازیگران اصلی‌اش به خدمت گرفت. این فیلم بودجه‌ای بین ۱۲۵ تا ۱۵۰ میلیون دلار داشت و فروش جهانی‌اش از ۱۰۸ میلیون دلار فراتر نرفت. آوای وحش را استودیو فاکس قرن بیستم تولید کرده که حال پس از خریداری‌شدنش توسط والت دیزنی باید بگوییم این اثر سینمایی یکی از محصولات شکست خورده دیزنی است.

جالب است که دیگر شکست بزرگ سال یعنی انیمیشن به پیش هم از تولیدات دیزنی بود. به پیش به نویسندگی و کارگردانی دن اسکنلون را پیکسار از استودیوهای زیرمجموعه والت دیزنی تولید کرد. این اثر در مجموع منتقدان را راضی کرد اما در نهایت تحت تاثیر وضعیت کلی گیشه به یکی از معدود انیمیشن‌های دیزنی-پیکسار تبدیل شد که شکست تجاری را تجربه کرد.

انیمیشن به پیش با حضور صداپیشگانی چون تام هالند و کریس پرت بودجه‌ سنگین ۲۰۰ میلیون دلاری داشت و انتظار می‌رفت با فروش بالا این هزینه ساخت را جبران کند اما در نهایت موفق نشد بیش از ۱۱۰ میلیون دلار بفروشد و طعم شکستی سخت و تلخ را چشید.

