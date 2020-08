رسانه‌ی آرت تاکس در صفحه‌ی اینستاگرامش خبر از حضور لیلا حاتمی در فیلم ترنس مالیک داده و نوشته است که لیلا حاتمی در فیلم «آخرین سیاره» اثر تازه‌ی ترنس مالیک، فیلمساز مشهور و مولف آمریکایی جلوی دوربین خواهد رفت.

ماجرا این است که خبرنگار آرت تاکس در صفحه‌ی آژانس بازیگری adequate که یک آژانس فرانسوی است و نمایندگی لیلا حاتمی را برای حضورهای بین‌المللی‌اش برعهده دارد آخرین فیلم لیلا حاتمی را «آخرین سیاره» ساخته‌ی ترنس مالیک نوشته است. البته این آژانس همه‌ی فیلم‌های کارنامه‌ی لیلا حاتمی را ننوشته و احتمالا فقط به شاخص‌ترین‌هایشان اشاره کرده است.

اما نکته این‌جاست که در صفحه‌ی فیلم «آخرین سیاره» در سایت imdb که نام همه‌ی بازیگران به تفصیل آماده اثری از نام لیلا حاتمی نیست. علاوه بر این چون مشخص شده که نقش عیسی مسیح و پیتر و کلودیا همسر پیلاطس را چه کسانی بازی می‌کنند اما نامی از بازیگر مریم مجدلیه در فهرست نیست گمانه‌زنی کرده‌اند که شاید لیلا حاتمی قرار است نقش مریم مجدلیه را بازی کند. اتفاقی که اگر بیفتد یکی از مهم‌ترین حضورهای یک بازیگر ایرانی در یک فیلم بین‌المللی خواهد بود.

تا پیش از این بازی‌های پیمان معادی، همایون ارشادی و گلشیفته فراهانی در هالیوود مهم‌ترین بازی‌های بازیگران ایرانی در خارج از کشور را رقم زده بود که از میان آن‌ها همکاری گلشیفته فراهانی با جیم جارموش و همبازی شدن پیمان معادی با کریستن استوارت مهم‌ترین اتفاق بود.

فهرست بازیگران فیلم «آخرین سیاره» بسیار طولانی است و اغلب‌شان نام‌های ناشناسی برای مخاطبان هستند. بازیگرانی از سرتاسر جهان از دانمارک گرفته تا اسراییل در این فیلم بازی می‌کنند که مشهورترین‌هایشان ماتیاس اسکون‌آرتس بلژیکی در نقش پیتر، بن کینگزلی در نقشی نامشخص و مارک رایلنس در نقش شیطان است. گزا روهریگ بازیگر مجار نقش حضرت عیسی را بازی خواهد کرد.

درام تاریخی «آخرین سیاره» در حال حاضر مراحل بعد از تولید را می‌گذراند و به همین دلیل عدم حضور نام لیلا حاتمی در صورت بازی در آن در صفحه‌ی فیلم اتفاق عجیبی است.

ترنس مالیک کارگردان بزرگی است که او را با فیلم‌های «خط قرمز باریک» و «روزهای بهشت» به یاد می‌آورند. او که تا قبل از فیلم «درخت زندگی» هر ۷-۸ سال یک‌بار فیلم می‌ساخت و از سال ۱۹۷۳ تا ۲۰۰۵ تنها سه فیلم ساخته بود در قرن بیست و یکم فعال شد و به جز «آخرین سیاره» شش فیلم بلند و یک مستند و یک فیلم کوتاه ساخت.

مالیک تا به حال سه بار نامزد دریافت جایزه‌ی اسکار شده است و اگر لیلا حاتمی در نقشی مهم مثل مریم مجدلیه در فیلم مالیک بازی کند اتفاق بزرگی برای سینمای ایران خواهد بود.

