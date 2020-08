برندگان بیستمین جشن حافظ مشخص شدند؛ پیشتازی سرخپوست و هیولا

برندگان بیستمین جشن حافظ طی یک مراسم کوچک و آنلاین مشخص شدند که در آن شاهد پیشتازی «سرخپوست» در بخش فیلم‌ها و «هیولا» در قسمت سریال‌ها بودیم.

جشن حافظ در حال حاضر تنها جشن سینمایی خصوصی در ایران به شمار می‌رود. این مراسم سالانه از سال ۱۳۷۶ شروع به کار کرد و در هر دوره کلیه‌ی فیلم‌های سینمایی ایرانی نمایش داده‌ شده در سینماهای کشور، شبکه‌ی نمایش خانگی و مجموعه‌های تلویزیونی و ویدئویی صدا و سیما از ابتدای فروردین تا انتهای اسفند هر سال مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. البته امسال به دلیل شیوع کرونا برگزاری این جشن کمی با تاخیر مواجه شد و آثار سینمایی و تلویزیونی که در نیمه‌ی ابتدایی بهار سال جاری نیز پخش شده بودند، توسط هیئت داوران بررسی شدند. بیست و پنجم مردادماه بیستمین دوره از جشن حافظ برگزار شد که شاهد برتری «سرخپوست» از لحاظ ارزش جوایز و پیشتازی «شبی که ماه کامل شد» از لحاظ تعداد جوایز بر سایر رقیبان بودیم. در بخش تلویزیون هم «هیولا» با کسب سه جایزه از جمله بهترین سریال توانست موفق‌تر از دیگر آثار ظاهر شود.

مهران مدیری ساخت فصل دوم سریال هیولا را تأیید کرد

لیست برندگان بیستمین جشن حافظ

بخش تلویزیون

بهترین چهره‌ی تلویزیونی: احسان علیخانی به خاطر «عصر جدید»

بهترین بازیگر زن درام: مریلا زارعی به خاطر «مانکن»

بهترین بازیگر زن کمدی: شبنم مقدمی به خاطر «هیولا»

بهترین بازیگر مرد درام: مصطفی زمانی به خاطر «نهنگ آبی»

بهترین بازیگر مرد کمدی: محسن تنابنده به خاطر «پایتخت»

بهترین فیلم‌نامه‌ی تلویزیونی: پیمان قاسم‌خانی و امیر برادران به خاطر «هیولا»

بهترین کارگردان: مهران مدیری به خاطر «هیولا»

بهترین سریال: «هیولا» به تهیه‌کنندگی مهران مدیری و سید مصطفی احمدی

بخش سینما

بهترین دستاورد فنی و هنری: اجرای انیمیشن «آخرین داستان» به کارگردانی اشکان رهگذر

جایزه‌ی ویژه هیئت داوران: سیاوش اسعدی به خاطر «درخونگاه»

بهترین ترانه‌ی تیتراژ: رضا یزدانی به خاطر «از یادها رفته»

بهترین فیلم مستند: «تمام چیزهایی که جایشان خالیست» از زینب تبریزی

نشان عباس کیارستمی: سیاوش افشار به خاطر «کتاب آشپزی»

بهترین موسیقی متن: کریستف رضاعی به خاطر «آخرین داستان»

بهترین تدوین: حمید نجفی راد به خاطر «شبی که ماه کامل شد»

بهترین فیلم‌برداری: علی قاضی به خاطر «مسخره باز»

بهترین بازیگر مرد: نوید محمدزاده به خاطر «سرخ‌پوست» و هوتن شکیبا به خاطر «شبی که ماه کامل شد»

بهترین بازیگر زن: الناز شاکردوست به خاطر «شبی که ماه کامل شد» و ژاله صامتی به خاطر «درخونگاه»

بهترین فیلم‌نامه: نرگس آبیار به خاطر «شبی که ماه کامل شد»

بهترین کارگردانی: نیما جاویدی به خاطر «سرخپوست»

بهترین فیلم: «سرخ‌پوست» به تهیه‌کنندگی مجید مطلبی

«سرخپوست» یکی از بهترین تولیدات سینمای ایران طی چند سال اخیر بوده است. این فیلم با نخستین نمایش‌اش در سی و هفتمین دوره جشنواره فجر نظر بسیاری از منتقدین و سینمادوستان را به خود جلب کرد و در جشنواره‌های بین‌المللی همچون جشنواره‌ی فیلم لندن هم حضور پیدا کرد. «سرخپوست» در یک زندان و در سال ۱۳۴۶ رقم می‌خورد و مصائب سرهنگ نعمت جاهد (با بازی نوید محمدزاده) برای پیدا کردن یک زندانی فراری را به تصویر می‌کشد. جدای از جنبه‌های هیجان‌انگیز فیلم، رگه‌های عاطفی و عاشقانه‌ی آن سبب شدند تا «سرخپوست» بتواند در میان عموم مردم به محبوبیت برسد و در گیشه بیش از ۱۴ میلیارد تومان بفروشد.

فیلم «شبی که ماه کامل شد» به کارگردانی نرگس آبیار در هر دو بخش بهترین بازیگر زن و مرد موفق ظاهر شد تا باری دیگر بازی خوب الناز شاکردوست و هوتن شکیبا مورد تحسین قرار بگیرد. این فیلم از سویه‌ای جدید و صد البته رومانتیک به زندگی عبدالمالک ریگی و برادرش نگاه می‌کند.

سریال «هیولا» که توانست تندیس حافظ بهترین سریال را به دست آورد، داستان یک معلم شیمی باوجدان به اسم هوشنگ شرافت را روایت می‌کند که چشم‌داشت چندانی به مال دنیا ندارد؛ اما مشکلات اقتصادی و اتفاقاتی که در زندگی او رخ می‌دهد آقای شرافت را ناگزیر می‌سازند که دست به انجام کارهایی عوام‌فریبانه و خلاف خلاقیاتش بزند. این مجموعه پس از ۱۹ قسمت و یک فصل در شهریورماه سال گذشته به کار خود پایان داد، اما اینطور که پیداست برخلاف تصورات مبنی‌بر پایان یافتن داستان «هیولا» طی یک فصل مهران مدیری قصد دارد در پاییز امسال فصل دوم این مجموعه را هم جلوی دوربین ببرد.

The post برندگان بیستمین جشن حافظ مشخص شدند؛ پیشتازی سرخپوست و هیولا appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala