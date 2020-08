ران یوان بازیگر و کارگردان آمریکایی قرار است دنباله فیلم سینمایی «۴۷ رونین» (۴۷ Ronin) را برای استودیوی یونیورسال کارگردانی کند و این اثر از شبکه نتفلیکس پخش شود.

فیلم اصلی این مجموعه در سال ۲۰۱۳ توسط کارل رینچ با بازی کیانو ریوز ساخته شد. این اکشن فانتزی هنگام اکران شکست سختی خورد و از سوی منتقدان نیز با نقدهای تند منفی روبرو شد اما با وجود عدم موفقیت فیلم قبلی بخشی از استودیوی یونیورسال قسمت دوم این مجموعه را تولید کرده و برای پخش به شبکه نتفلیکس می‌سپارد؛ به نظر می‌رسد حضور نتفلیکس کلید حل معمای ساخته‌شدن دنباله این اثر سینمایی است.

فیلم جدید قرار است ترکیبی از چند ژانر مختلف باشد. فیلمی که عناصر هنرهای رزمی، اکشن و همچنین ژانر وحشت را درون خود ادغام کرده و یک اثر یک‌پارچه متفاوت ارایه می‌کند. به گفته کارگردان دنباله فیلم ۴۷ رونین با فیلمی سرگرم‌کننده، پرشور و پرهیجان روبرو می‌شویم که با درنظرداشتن سلیقه مخاطبان جهانی ساخته خواهد شد.

فیلم سینمایی ۴۷ رونین داستان یک گروه سامورایی به همین نام را روایت می‌کرد که در قرن هجدهم برای گرفتن انتقام ارباب خود که توسط یک شوگان بی‌رحم کشته‌شده متحد شده‌اند. فیلم با بودجه نسبتا سنگین ۱۷۵ میلیون دلاری ساخته شد اما در سطح جهان به فروشی نزدیک به ۱۵۲ میلیون دلار رسید و به هیچ وجه نتوانست انتظارات را برآورده کند.

همانطور که اشاره شد فیلم اول این مجموعه نتوانست منتقدان را نیز با خود همراه کند. بررسی وبسایت راتن تومیتوز حاکی از رضایت ۱۶ درصدی منتقدان و بررسی وبسایت متاکریتیک نشان‌دهنده نمره متای ۲۸ برای این فیلم سینمایی است؛ نمراتی که به‌وضوح بیانگر نگاه منفی منتقدان نسبت به این اثر است.

اما ظاهرا نتفلیکس چندان به شکست قسمت اول این مجموعه اهمیت نداده و گمان می‌کند با یک کارگردان جدید و حضور دوباره کیانو ریوز می‌شود قسمت دوم را به موفقیت رساند.

ران یوان کارگردان قسمت دوم خود یک بازیگر و همچنین طراح صحنه‌های اکشن دارای بدلکاری است. انتخابی که کم‌وبیش ما را به یاد چاد استاهلسکی بدلکار و کارگردان فیلم «جان ویک» (John Wick) می‌اندازد.

یوان که در یکی از مهم‌ترین فیلم‌های امسال دیزنی یعنی «مولان» (Mulan) به ایفای نقش می‌پردازد چند فیلم بلند نه‌چندان مطرح هم کارگردانی کرده اما عمدتا به عنوان بازیگر شناخته می‌شود.

سریال‌هایی همچون «فرزندان هرج و مرج» (Sons of Anarchy)، «فرار از زندان» (Prison Break) و «سی‌اس‌آی: نیویورک (CSI: NY)» از جمله پروژه‌هایی هستند که احتمالا مخاطبان ران یوان را بیشتر بابت حضور در آن‌ها به یاد می‌آورند.

