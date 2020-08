لیست آثار پذیرفته شده در جشنواره‌ی تورنتو ۲۰۲۰ منتشر شد که اسم فیلم بندر بند به کارگردانی منیژه حکمت در آن به چشم می‌خورد.

سینمادوستان بیش از هر فعالیت هنری منیژه حکمت را به خاطر کارگردانی فیلم «زندان زنان» به یاد می‌آورند. این فیلم توانست جوایز ششمین دوره‌ی جشن خانه‌ی سینما را قبضه کند و به محبوبیت قابل توجه‌ای در میان منتقدین و عموم مردم دست یابد. او پس از این اثر تنها دو فیلم دیگر به نام‌های «سه زن» و «جاده قدیم» ساخته است که هیچ‌کدام با بازخوردهای چندان مثبتی مواجه نشدند و بزرگ‌ترین دستاورد «جاده قدیم» جایزه‌ی بهترین عکاسی در بیست و هفتمین دوره‌ی جشنواره‌ی فیلم فجر بوده است. اما اینطور که پیداست حکمت با فیلم «بندر بند» اثر کنجکاوری برانگیزی ساخته است و راهیابی آن به جشنواره‌ی معتبر تورنتو ۲۰۲۰ موید همین امر است.

متاسفانه اطلاعات داستانی چندانی از فیلم «بندر بند» در دسترس نیست، اما با توجه به توضیحات منتشر شده وبسایت رسمی فستیوال تورنتو، قرار است با فیلمی جاده‌ای مواجه باشیم که ارتباط زیادی با موسیقی خواهد داشت. از میان بازیگران جدیدترین ساخته‌ی منیژه حکمت می‌توان به رضا کولغانی، پگاه آهنگرانی و امیرحسین طاهری اشاره کرد. کولغانی سال گذشته به خاطر موسیقی فیلم «مغزهای کوچک زنگ زده» نامزد جایزه‌ی بهترین خواننده‌ی تیتراژ از نوزدهمین دوره‌ی جشن حافظ شده بود. همچنین سینما دوستان او را به خاطر همکار با رضا درمیشیان در «عصبانی نیستم» نیز می‌شناسند.

«بندر بند» تنها فیلم ایرانی راه یافته جشنواره‌ی تورنتو ۲۰۲۰ نیست و «خط فرضی» به کارگردانی فرنوش صمدی دیگر نماینده‌ی ایران در این رویداد مهم سینمایی است.

حضور ۳ فیلم ایرانی در جشنواره‌ی فیلم ونیز ۲۰۲۰

جشنواره‌ی تورنتو از سال ۱۹۷۶ با عنوان «جشنواره جشنواره‌ها» آغاز به‌کار کرد. این رویداد سالیانه یکی از مهم‌ترین گردهمایی‌های سینمایی در جهان است و امسال اهمیت بسیار بیشتری پیدا کرده است؛ زیرا به دنبال همه‌گیری کرونا جشنواره‌ی کن برگزار نشد و جشنواره‌هایی همچون لوکارنو شور و هیجان همیشگی خود را نداشتند، در نتیجه امید سینمادوستان برای یافتن آثار مهم سال جاری به دو جشنواره‌ی ونیز و تورنتو است.

