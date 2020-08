بعد از بسته شدن تدریجی سینماها بر اثر شیوع بیماری همه‌گیر کرونا، سالن‌های سینما در آمریکا و سایر نقاط جهان به آرامی شروع به باز شدن کرده‌اند تا دوباره به مخاطبان سینما خوشامد بگویند. در روزگار مدرن فروش بلیت‌های آخر هفته نشانه‌ی موفقیت هر فیلمی بود. اما در دوران بعد از پاندمیک کرونا این معیار دیگر چندان مرتبط به نظر نمی‌رسد. به هر حال فیلم باب اسفنجی اسفنج در حال فرار با شرایط جدید صدرنشین باکس آفیس این هفته شده است.

دلیل اینکه دیگر تعداد بلیت فروخته شده در آخر هفته محاسبه نمی‌شود این است که سینماهای کمی باز شده‌اند و همان سینماها هم برای رعایت فاصله‌ی اجتماعی از تمام ظرفیتشان استفاده نمی‌کنند. علاوه بر این استودیوها و کمپانی‌ها بیشتر روی تبلیغات مردمی تمرکز می‌کنند. آن‌ها روی این حساب می‌کنند که کسانی که سینما رفته‌اند به بقیه بگویند که در سینما احساس امنیت داشته‌اند. به خصوص در شرایطی که ویروس کرونا به سرعت در آمریکا در حال پخش است.

به همین دلیل استودیوها توقع ندارند که اکران فیلم‌های جدید با فروش فوق‌العاده‌ای روبه‌رو شود. اما کم‌کم گزارش‌های باکس آفیس قدرت می‌گیرند. از زمانی که سینماها دوباره باز شده‌اند این هفته شاهد مهم‌ترین و شاخص‌ترین باکس آفیس بوده‌ایم.

دو فیلم جدید «باب اسفنجی: اسفنج در حال فرار» از کمپانی پارامونت و «اختلال مشاعر» راسل کرو در کانادا هم به نمایش درآمدند. هر دویشان شروع آرامی داشتند و فقط در چند صد سالن نمایش داشتند اما قرار است تعداد سالن‌های نمایش‌دهنده‌شان افزایش پیدا کند. در مورد «اختلال مشاعر» این اتفاق تازه‌ای است که فیلمی افتتاحیه‌اش را در کانادا شروع کند.

فیلم «باب اسفنجی: اسفنج در حال فرار» سومین فیلم بلند سینمایی است که براساس کاراکتر باب اسفنجی ساخته می‌شود. تیم هیل نویسنده‌ی سریال آن را کارگردانی کرده و اولین فیلم در فرنچایز «باب اسفنجی» است که به جای روش سنتی طراحی دو بعدی تماما با گرافیک کامپیوتری ساخته شده است.

صداپیشگان انیمیشن همان‌ کسانی هستند که در قسمت‌های قبلی هم صحبت می‌کردند از آکوافینا در نقش اوتو تا تام کنی در نقش خود باب اسفنجی. وقتی حیوان خانگی محبوب باب یعنی گری حلزون توسط شاه پوزیدون دزدیده می‌شود باب و پاتریک ماموریت نجاتی ترتیب می‌دهند تا به شهر گمشده‌ی آتلانتیک بروند و گری را به خانه برگردانند.

بعد از موفقیت «باب اسفنجی: اسفنج خارج از آب» در گیشه مسئولان پارامونت از احتمال بالای ساخت قسمت سوم قصه‌های باب اسفنجی خبر دادند. فیلم در عرض تعطیلات آخر هفته توانست ۹۰۰ هزار دلار بفروشد که بالاترین فروش آخر هفته‌ی یک فیلم تازه‌وارد بعد از کرونا بوده است. «باب اسفنجی: اسفنج در حال فرار» در ۳۰۰ سالن سینما اکران شد. از آن‌جایی که فروش کانادا هم جزو فروش سینماهای آمریکا محسوب می‌شود این انیمیشن توانست در صدر باکس آفیس قرار بگیرد.

فیلم هنوز از طرف منتقدان در متاکریتیک امتیاز نگرفته است اما امتیاز کاربران imdb به آن ۷.۵ از ۱۰ است. منتقد CTV نیوز نوشته است: «فیلم «باب اسفنجی: اسفنج در حال فرار» همان آنارشی معمول خودش را داخل شوخی‌ها و حضور غیرمترقبه‌ی سلبریتی‌ها می‌پیچد اما قلب فیلم همچنان باب اسفنجی است که از نسل کمدین‌هایی مثل استن لورل است.»

در رتبه‌ی دوم جدول فیلم «جمع‌کننده‌ی مالیات» را داریم که دومین هفته‌ی حضورش در جدول فروش است و این آخر هفته ۲۰۰ هزار دلار فروخته است. فیلم داستان مردی است که لقب جمع‌کننده‌ی مالیات را دارد و برای یکی از مدیران مافیایی شهر کار می‌کند اما وقتی رقیب رئیس او وارد لس‌آنجلس می‌شود امنیت خانواده‌ی مرد به خطر می‌افتد و او می‌خواهد هر طور شده از آن‌ها حمایت کند.

فیلم از نظر منتقدان نزدیک به فاجعه است و امتیاز ۲۲ از ۱۰۰ را کسب کرده است. منتقدان معتقدند که فیلم کاملا مضحک به نظر می‌رسد. برای نشان دادن تعادل میان زندگی حرفه‌ای و زندگی خصوصی قهرمان داستان فلاش‌بک‌هایی می‌زند که به نظر می‌رسند از دل یک فیلم هیجان‌انگیزتر آمده‌اند و ربطی به فیلم فعلی ندارند. بازی شیا لبوف به عقیده‌ی منتقدان تنها نقطه‌ی روشن فیلم است.

فیلم با بودجه‌ی ۳۰ میلیون دلاری تولید شده و دیوید آیر کارگردان آن است که او را با اکشن‌های مشهوری مثل «خشم» با بازی برد پیت می‌شناسیم که اتفاقا در آن فیلم هم شیا لبوف بازی می‌کرد.

پیتر دبروج منتقد ارشد ورایتی در رابطه با فیلم نوشته است: «یک فیلم خونین که به ندرت می‌شود پیوستگی بین عناصرش پیدا کرد و همان‌قدر جالب است که کوبیدن صورت‌تان به آسفالت خیابان و در همان موقع رد شدن یک ماشین شاسی‌بلند می‌تواند جالب و جذاب باشد.»

فیلم ترسناک «اجاره‌ای» برای چهارمین هفته توانسته حضور خودش را در باکس آفیس تمدید کند. داستان زن و شوهری به نام میشل و چارلی که به همراه برادر چارلی جاش و دوست دختر او تصمیم می‌گیرند به تعطیلات بروند. ِآن‌ها خانه‌ای اجاره می‌کنند که منظره‌ای رو به اقیانوس دارد. درخواست مینا برای اجاره‌ی خانه بدون هیچ دلیل مشخصی پذیرفته نمی‌شود. چارلی هم یک فرم ثبت نام پر می‌کند و درخواست او را می‌پذیرند. وقتی به ویلا که در نقطه‌ی دورافتاده‌ی قرار گرفته می‌رسند با تیلور صاحب آن آشنا می‌شوند. خیلی زود متوجه می‌شویم که یک نفر این گروه را تحت‌نظر گرفته است.

فیلم نقدهای مثبتی از سوی منتقدان دریافت کرد. فیلم اولین کار دیو فرانکو به عنوان کارگردان است. اوون گیلبرمن از ورایتی گفته است: «در فیلم تنش کافی و مهارت به چشم می‌خورد. برخی سکانس‌های فیلم ماهرانه و هنرمندانه ساخته شده‌اند و بعضی‌ها هم با اغماض تکان‌دهنده از کار درآمده‌اند که این احساس را می‌دهند از غریزه‌ی بهتر فیلم تخلف شده است. می‌شود گفت بیشتر فیلم ماهرانه است و آن‌قدر بزرگ می‌شود که جایگاه دیو فرانکو را به عنوان کارگردان تثبیت کند.»

رتبه‌ی چهارم جدول فروش در اختیار فیلم «زشت بزرگ» ساخته‌ی اسکات وایپر است. درامی درباره‌ی روابط آمریکا و انگلیس که وقتی روسای مافیایی لندن برای پولشویی از طریق معامله‌ی نفت به ویرجینیای غربی می‌روند دچار تنش می‌شود.

این فیلم با بودجه‌ی محدود ۶ میلیون دلاری ساخته شده است. امتیاز فیلم در سایت متاکریتیک ۵۲ از ۱۰۰ است. منتقد آستین کرونیکل که نظر مثبتی به فیلم دارد می‌گوید: «در حالی که دقیقا نمی‌شود گفت فیلم تکراری است، اما یک جاهایی از فیلم احساس می‌کنید که از فاکتورهای معمول شکل گرفته است.»

در مقابل راجر مور از مووی نیشن به فیلم حمله کرده و نوشته است: «به دنبال سکانس احمقانه یک سخنرانی الکی گنده داریم و این روند تا پایان فیلم تکرار می‌شود.»

در رتبه‌ی پنجم جدول فیلم «ساخت ایتالیا» را داریم که وسط فیلم‌های ترسناک و اکشن یک کمدی خانوادگی است. این دومین هفته‌ای است که فیلم در جدول فروش حضور دارد. داستان یک هنرمند کولی و خانه‌ به دوش که به همراه پسرش از لندن به توسکانی سفر می‌کند تا خانه‌ای را که از همسر آخرش به او ارث رسیده بفروشد. اما اول باید به ماجراهای وراثت سر و سامان بدهند و این فرصتی است که پدر و پسر به هم نزدیک شوند.

امتیاز فیلم در سایت متاکریتیک ۴۵ از ۱۰۰ است و جیمز دارکی کارگردانی آن را برعهده دارد. این اولین فیلم جیمز دارکی است. منتقد سایت آستین کرونیکل می‌نویسد: «فیلم قابل‌ پیش‌بینی، مهربان و دلجو و کاملا بی‌ریاست. ممکن است تصور کنید که فیلم هر زمانی در ۳۰ سال گذشته می‌توانسته ساخته شده باشد تنها نکته‌ای که متوجه می‌شوید مربوط به امروز است لیام نیسن است که ریش‌هایش خاکستری شده است.»

رتبه‌ی ششم جدول در اختیار فیلمی است که بیست و چهارمین هفته‌ی اکرانش را می‌گذراندد. فیلم «فرقه‌ی پرتقال سوخته» تریلر اکشنی ساخته‌ی جوزپه کاپاتوندی است و از میان بازیگرانش احتمالا دونالد ساترلند را می‌شناسید. فیلم داستان یک دلال هنری جاه‌طلب است که استخدام می‌شود تا یک نقاشی نایاب را از یک نقاش مرموز بدزدد اما وقتی عملیات از کنترل خارج می‌شود دلال جوان ما قربانی حرص و طمع خودش می‌شود.

امتیاز فیلم در سایت متاکریتیک ۵۷ از ۱۰۰ است و به عنوان اختتامیه‌ی جشنواره‌ی ونیز سال گذشته به نمایش درآمد. منتقدان می‌گویند که این فیلم قطعا سبک کارگردانی و بصری فریبنده‌ای دارد اما مثل آثار هنری که در فیلم به نمایش درمی‌آید ممکن است به نظر مخاطب بیش از حد متظاهرانه به نظر برسد. منتقدانی که نظر مثبتی به آن دارند می‌گویند که این فیلم برای یک لذت سطحی ساخته شده و اگر در این حد از آن انتظار داشته باشیم جواب می‌گیریم. ایده‌های فیلم و بازی‌ها خوب هستند اما فیلم همچنان نمی‌تواند در ایده‌ی خوبی که دارد عمیق شود. اینکه هنر را هم می‌شود مثل عشق به شکل تقلبی نشان داد.

نکته‌ی جالب فیلم هفتم جدول فروش است که «اسپوتنیک» نام دارد و یک تریلر ترسناک علمی-تخیلی روسی است. فیلم تازه این هفته روانه‌ی پرده‌ی سینماها شده است. ایگور آبرامنکو کارگردان فیلم است و بودجه‌ی تولید فیلم ۱۹۰ میلیون روبل بوده است. داستان فیلم در سال ۱۹۸۳ می‌گذرد. آخرین دوره‌ای که جنگ سرد هنوز وجود داشت. تنها بازمانده‌ی یک سفینه‌ی عجیب به خانه برنمی‌گردد و درون بدنش یک مخلوق عجیب و خطرناک را پنهان می‌کند.

اتفاقا منتقدان هم از فیلم بدشان نیامده و به آن امتیاز ۶۱ از ۱۰۰ را داده‌اند. منتقد سایت راجر ایبرت نوشته است: «خوشبختانه بازی‌ها و شخصیت‌پردازی به وزن فیلم اضافه می‌کنند و آن انرژی روسی فیلم باعث می‌شود که در وجودش سنگینی داشته باشد که با فیلم‌های مشابه آمریکایی تفاوت دارد».

اما منتقد سایت رولینگ استون معتقد است که شبیه این فیلم را قبلا دیده‌اید و کارگردان همه‌ی المان‌های ژانر‌های ترسناک و علمی-تخیلی را در دوز بالا با هم ترکیب کرده‌ است.

نام فیلم هفته اکران فروش آخر هفته فروش کلی باب اسفنجی اسفنج در حال فرار

The SpongeBob Movie: Sponge on the Run ۱ ۰.۹ ۰.۹ جمع‌کننده‌ی مالیات

The Tax Collector ۲ ۰.۲ ۰.۶ اجاره‌ای

The Rental ۴ ۰.۱ ۱.۳ زشت بزرگ

The Big Ugly ۴ ۰.۰ ۰.۵ ساخت ایتالیا

Made in Italy ۲ ۰.۰ ۰.۱ فرقه‌ی پرتقال سوخته

The Burnt Orange Heresy ۲۴ ۰.۰ ۰.۱ اسپوتنیک

Sputnik ۱ ۰.۰ ۰.۰

*رقم فروش بر اساس میلیون دلار است.

