بلیزارد تاریخ عرضه‌ی محتوای دانلودی جدید «دیابلو ۳» (Diablo III) را مشخص کرده است. طبق خبری که بلیزارد دیشب منتشر کرد، کلاس «نکرومنسر» از روز ۲۷ ژوئن به دیابلو ۳ اضافه خواهد شد. قیمت این محتوای دانلودی جدید که روی سه پلتفرم ایکس‌باکس وان، پلی‌استیشن۴ و رایانه‌های شخصی عرضه می‌شود، ۱۵ دلار است.

بسته‌ی الحاقی «خیزش نکرومنسر» (Rise of the Necromancer)، در کنار اضافه کردن یک کلاس جدید به بازی، شامل یک حیوان دست‌آموز که غول سنگی است، دو اسلات شخصیت بیشتر به بازی اضافه می‌کند و هم‌چنین پرچم‌ها و رنگ‌ها و عکس‌های کلاس نکرومنسر را برای شخصی‌سازی بیشتر، در اختیار بازی‌کننده‌ها قرار می‌دهد.

قرار است همزمان با عرضه‌ی این محتوای دانلودی، هم‌چنین نسخه‌ای کامل از «دیابلو ۳» عرضه شود. این نسخه، Diablo III: Eternal Collection نام دارد و در کنار بازی اصلی، بسته‌ی الحاقی Reaper of Souls و هم‌چنین محتوای دانلودی Rise of the Necromancer را در خودش دارد.

بسته‌ی Diablo III: Eternal Collection فقط به صورت دیجیتال عرضه می‌شود. کسانی که اشتراک پلی‌استیشن پلاس یا ایکس‌باکس لایو گلد دارند، می‌توانند این بسته را به قیمت ۴۰ دلار خریداری کنند. قیمت بدون تخفیف این بسته، ۶۰ دلار است.

می‌توانید در ادامه، ویدیوی از کلاس نکرومنسر ببینید.

