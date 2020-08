اگر در این تابستان کسالت‌بار به دنبال هیجان می‌گردید تماشای بهترین فیلم‌های اکشن نتفلیکس که در حال حاضر در دسترس مخاطبان این شبکه قرار گرفته‌اند انتخاب مناسبی به نظر می‌رسد.

این آثار اکشن مجموعه گسترده‌ای شامل بلاک‌باسترهایی چون «یادآوری کامل» (Total Recall) و «مهاجمان صندوق گمشده» (Raiders of the Lost Ark) تا آثار ارزشمند و جذابی مانند «وی مثل وندتا» (V for Vendetta) و «نیروی هوایی یکم» (Air Force One) را در برمی‌گیرد.

از طرف دیگر فیلم‌های اکشن تازه و مهیجی مثل «شش زیرزمینی» (Six Underground)، «استخراج» (Extraction) و «نگهبانانی از دیرباز» (The Old Guard‎) که محصول خود شبکه نتفلیکس‌اند این فهرست را کامل‌تر کرده‌اند.

به هر حال دنبال هر نوع اثر اکشنی که باشید احتمالا در میان این لیست ۱۹ فیلمی که فعلا از شبکه نتفلیکس پخش می‌‍شوند یک گزینه متناسب با حال و هوای خود را پیدا می‌کنید.

۱- استخراج (Extraction)

سال ساخت : ۲۰۲۰

: ۲۰۲۰ کارگردان : سم هارگریو

: سم هارگریو بازیگران: کریس همسورث، دیوید هاربر، راندیپ هودا

«استخراج» فیلمی است پر از صحنه‌های خشن و اکشن مردانه. تایلر ریک (با بازی کریس همسورث) برای نجات فرزند گروگان‌گرفته‌شده یک قاچاقچی بزرگ استخدام شده است؛ پسر در یک شهر بسیار خطرناک نگهداری می‌شود و داستان با حضور تایلر و نجات پسرک پیچ و تاب‌هایی می‌خورد.

استخراج بیشتر بابت اجرای صحنه‌های اکشن مورد توجه قرار گرفته و می‌تواند در همین زمینه هم مخاطبش را هیجان‌زده کند اما اگر دنبال شخصیت‌پردازی‌های عمیق یا فیلم‌نامه بدیع هستید شاید گزینه چندان مناسبی به نظر نرسد.

این اثر سینمایی که در میان بهترین فیلم‌های اکشن نتفلیکس قرار دارد از جمله فیلم‌های پرمخاطب این شبکه بوده است.

۲- مهاجمان صندوق گمشده (Raiders of the Lost Ark)

سال ساخت : ۱۹۸۱

: ۱۹۸۱ کارگردان : استیون اسپیلبرگ

: استیون اسپیلبرگ بازیگران: هریسون فورد، کارن آلن، پائول فریمن

استیون اسپیلبرگ تحت تاثیر آثار ماجراجویانه دهه ۱۹۳۰ در دهه ۱۹۸۰ مجموعه ایندیانا جونز را با فیلم «مهاجمان صندوق گمشده» آغاز کرد.

ایندیانا جونز باستان‌شناسی است که توسط سرویس‌های امنیتی به ماموریتی خطیر فرستاده شده. او برای دست‌یابی به یک اثر ارزشمند باستانی وارد معبدی تله‌گذاری‌شده می‌شود، با نازی‌ها درگیر می‌شود و ماجراهای مهیج دیگری را از سر می‌گذراند.

اولین قسمت از مجموعه مشهور ایندیانا جونز جایگاه اسپلیبرگ را در ساخت آثار اکشن مهیج و موفق تثبیت کرد و هریسون فورد را نیز به عنوان یک چهره موفق سینمای اکشن مطرح ساخت.

ایندیانا جونز در چهار شاخه جلوه‌های ویژه، تدوین، صدا و طراحی هنری برنده جایزه اسکار شد.

۳- ایپ من (Ip Man‎)

سال ساخت : ۲۰۰۸

: ۲۰۰۸ کارگردان : ویلسون ییپ

: ویلسون ییپ بازیگران: دانی ین، سیمون یام، سامو هونگ

این فیلم زندگینامه‌ای رزمی داستان ایپ من، یک استادبزرگ هنرهای رزمی که استاد بروسلی هم بوده را دنبال می‌کند.

وقایع زندگی این استاد هنرهای رزمی در چین و هم‌زمان با جنگ چین و ژاپن برای مخاطب تصویر می‌شود.

فیلم سینمایی «ایپ من» سرآغاز مجموعه‌ای بود که تا کنون ۵ فیلم مختلف در آن ساخته شده و دانی ین را به عنوان یکی از چهره‌های مهشور سینمای رزمی مطرح کرده است.

۴- نگهبانانی از دیرباز (The Old Guard‎)

سال ساخت : ۲۰۲۰

: ۲۰۲۰ کارگردان : جینا پرینس-بایدوود

: جینا پرینس-بایدوود بازیگران: شارلیز ترون، ماتیاس اسخونارتس، مروان کنزاری

این فیلم ابرقهرمانی یک شخصیت مرکزی زن دارد و درباره یک گروه از جنگجویان نامیرا است که به دلیل قدرت‌های اسرارآمیزشان هدف حملاتی قرار گرفته‌اند؛ روایت براساس رویارویی این جنگجویان و تبه‌کاران شرور پیش می‌رود.

نگهبانانی از دیرباز یکی از بهترین فیلم‌های اکشن نتفلیکس به کارگردانی جینا پرینس-بایدوود به سرعت در میان محبوب‌ترین فیلم‌های این شبکه قرار گرفته است.

طبق آنچه نتفلیکس اعلام کرده این اثر که از ۲۰ تیرماه در اختیار مخاطبان قرار گرفته در ۴ هفته ۷۲ میلیون مخاطب داشته و به سرعت درون فهرست محبوب‌ترین‌ها جا خوش کرده است.

فیلم ابرقهرمانی «نگهبانانی از دیرباز» در میان پربازدیدترین‌های نتفلیکس

۵- مرد عنکبوتی: به درون دنیای عنکبوتی (Spider-Man: Into the Spider-Verse‎)

سال ساخت : ۲۰۱۸

: ۲۰۱۸ کارگردان : باب پرسیچتی، پیتر رمزی، رودنی روثمن

: باب پرسیچتی، پیتر رمزی، رودنی روثمن بازیگران: شمیک مور، لیو شرایبر، ماهرشالا علی

این انیمیشن تحسین‌شده هم مخاطبان را راضی کرد و هم محبوب منتقدان بود.

«مرد عنکبوتی: به درون دنیای عنکبوتی» که جایزه اسکار هم گرفته یک دستاورد خلاقانه و جسورانه از مجموعه مرد عنکبوتی است که به سرعت به عنوان یکی از بهترین انیمیشن‌های سالیان اخیر مطرح شد. در واقع داستان این فیلم را تنها از طریق انیمیشن می‌توان روایت کرد و به همین دلیل هم به درون دنیای عنکبوتی به کارگردانی باب پرسیچتی، پیتر رمزی و رودنی روثمن به گونه‌ای ساخته شده که مخاطب احساس می‌کند گویی صفحات یک کتاب کمیک را ورق می‌زند.

در این اثر سینمایی مایلز مورالز (با بازی شمیک مور)، تیم پیتر پارکر (با بازی جیک جانسون) – یعنی خوک عنکبوتی (با بازی جان مولانی)، مرد عنکبوتی نوآر (با بازی نیکلاس کیج)، زن عنکبوتی (با بازی هیلی استاینفلد) و پنی پارکر (باب ازی کیمیگو گلن) – را دیده و پس از آن یک سفر پرماجرا شکل می‌گیرد که در آن مایلز به دنبال کشف واقعیت و هویت خود می‌رود.

فیلم همچنین یک اثر سینمایی با ارجاعات مختلف، شوخ‌طبعی‌های بصری و شیرین‌کاری‌های دیدنی است و طرفداران مرد عنکبوتی قطعا از دیدن دوباره و جستجوی جزئیات بیشتر فیلم لذت می‌برند. رابطه مایلز و پیتر یکی از هیجان‌انگیزترین رابطه‌های قهرمان/مربی است که اخیرا دیده‌ایم چرا که هر دو شخصیت به اندازه‌ای مساوی از یدیگر می‌آموزند و تحت تاثیر قرار می‌گیرند.

مجموعه فیلم‌های مرد عنکبوتی؛ از بدترین تا بهترین

۶- یادآوری کامل (Total Recall)

سال ساخت : ۱۹۹۰

: ۱۹۹۰ کارگردان : پل ورهوفن

: پل ورهوفن بازیگران: آرنولد شوارتزنگر، ریچل تیکوتین، شارون استون

هنوز بعد از ۳۰ سال این فیلم اکشن پل ورهوفن مهیج و گیرا است و ارزش دیدن دارد.

فیلم که در سال ۲۰۸۶ می‌گذرد درباره یک کارگر ساختمانی به نام داگلاس کوایید (با بازی آرنولد شوارتزنگر) است که ناگهان خود را درون یک عملیات جاسوسی در سیاره مریخ می‎یابد؛‌ او قادر نیست بفهمد که آنچه تجربه می‌کند واقعیت دارد یا صرفا فرایند به‌یادآوردن خاطراتی است که در ذهنش قرار گرفته است.

۷- پسران بد (Bad Boys)

سال ساخت : ۱۹۹۵

: ۱۹۹۵ کارگردان : مایکل بی

: مایکل بی بازیگران: ویل اسمیت، مارتین لارنس، تیا لئونی

اولین قسمت از مجموعه «پسران بد» گرچه میان منتقدان آنچنان پرطرفدار نبود اما یک موفقیت تجاری جدی به حساب آمد و مخاطبان بسیاری را با خود همراه کرد.

پسران بد که یک اکشن کمدی است درباره دو کارآگاه پلیس است که از یک شاهد قتل حفاظت کرده و درباره یک محموله مواد مخدر به‌سرقت رفته تحقیق می‌کنند.

مجموعه پسران بد تا همین امسال هم فعال بوده و پرفروش‌ترین فیلم سال ۲۰۲۰ تا به امروز هم به همین مجموعه سینمایی تعلق دارد.

پسران بد تا ابد؛ صدرنشین باکس‌ آفیس ۲۰۲۰ در غیاب رقیبان

۸- سولو: داستانی از جنگ ستارگان (Solo: A Star Wars Story‎)

سال ساخت : ۲۰۱۸

: ۲۰۱۸ کارگردان : ران هاوارد

: ران هاوارد بازیگران: آلدن ارنرایک، امیلیا کلارک، دونالد گلاور

زمانی که «سولو: داستانی از جنگ ستارگان» اکران شد شاهد برخوردهای غیرمنصفانه‌ای با این اثر سینمایی بودیم. شاید یکی از اصلی‌ترین دلایل شکست تجاری این فیلم سینمایی پدیده دل‌زدگی از مجموعه جنگ ستارگان بود که خود باید در موقعیت مناسبی بیشتر مورد بررسی قرار گیرد.

اما به هر حال سولو با ویژگی‎‌های خاص خود به عنوان یک اثر اکشن واقعا قادر است که مخاطبش را سرگرم کند.

قابلیت‌های بصری در کنار فیلم‌نامه هوشمندانه این اثر اکشن را به گزینه‌ای تبدیل می‌کند که نباید از دست بدهید.

مجموعه جنگ ستارگان دوباره به دوران اوج باز می‌گردد؟

۹- آتش آزاد (Free Fire)

سال ساخت : ۲۰۱۶

: ۲۰۱۶ کارگردان : بن ویتلی

: بن ویتلی بازیگران: شارلتو کوپلی، آرمی همر، بری لارسون

این کمدی سیاه اکشن به کارگردانی بن ویتلی داستانی درباره یک گروه از مبارزان ارتش جمهوری‌خواه ایرلند، دلال‌های اسلحه و مجموعه‌ای از همراهان‌شان را روایت می‌کند.

فیلم در بوستون سال ۱۹۷۸ می‌گذرد و پر است از گلوله و درگیری‌های مسلحانه البته با چاشنی طنزی تلخ.

۱۰- انتقام‌جو (Avengement)

سال ساخت : ۲۰۱۹

: ۲۰۱۹ کارگردان : جسی وی. جانسون

: جسی وی. جانسون بازیگران: اسکات ادکینز، کریگ فایربراس، توماس ترگوس

«انتقام‌جو» یک اکشن بریتانیایی است درباره یک زندانی به نام کین برجس (با بازی اسکات ادکینز) که توسط پلیس به بیمارستان اسکورت می‌شود و درمی‌یابد مادرش مرده است.

کین از دست پلیس فرار می‌کند و در حالی که به یک بار پناه آورده گذشته پرخشونت خود را به یاد می‌آورد؛ آنچه او را به این نقطه رسانده است.

انتقام‌جو در مجموع مورد علاقه منتقدان قرار گرفت و سبک خاص کارگردانی و اجرای اثر در کنار بازی ادکینز تحسین شد.

۱۱- صعود ژوپیتر (Jupiter Ascending)

سال ساخت : ۲۰۱۵

: ۲۰۱۵ کارگردان : برادران واچوفسکی‌

: برادران واچوفسکی‌ بازیگران: چنینگ تیتوم، میلا کونیس، شان بین

«صعود ژوپیتر» یک فیلم علمی-تخیلی و اپرای فضایی است درباره ژوپیتر جونز (با بازی میلا کونیس) که به عنوان یک نظافت‌چی منزل از زندگی‌ و کارش ناراضی است.

زندگی ژوپیتر با ملاقات کین وایز (با بازی چنینگ تیتوم)، یک سرباز مهندس ژنتیک زیر و رو می‌شود؛ او متوجه می‌شود که ویژگی‌های ژنتیکی فوق‌العاده‌ای دارد که می‌تواند تاثیری بزرگ و کهکشانی در پی داشته باشد.

۱۲- شب برای ما می‌آید (The Night Comes for Us)

سال ساخت : ۲۰۱۸

: ۲۰۱۸ کارگردان : تیمو توجاژانتو

: تیمو توجاژانتو بازیگران: جو تسلیم، ایکو اویس،‌ جولی استل

این تریلر اندونزیایی که از یک رمان گرافیکی اقتباس شده درباره مردی است به نام ایتو که زمانی عضو گروه خلافکاران بوده اما حال قصد دارد از یک کودک یتیم حفاظت کند.

حفاظت از این کودک به قیمت رودررویی با خلافکاران یا همکاران سابق ممکن می‌شود بنابراین درگیری‌هایی شدید و تمام‌عیار میان ایتو و هم‌تیمی‌های گذشته‌اش از اتفاقات اجتناب‌ناپذیر یکی از بهترین فیلم‌های اکشن نتفلیکس است.

۱۳- راننده (Wheelman)

سال ساخت : ۲۰۱۷

: ۲۰۱۷ کارگردان : جرمی راش

: جرمی راش بازیگران: فرانک گریلو، گرت دیلاهانت، کیتلین کارمایکل

این تریلر اکشن درباره راننده‌ای است که عضو یک گروه خلافکار است و همکارانش در یک سرقت بانک به او خیانت می‌کنند.

این راننده که در طول فیلم نامش را هم متوجه نمی‌شویم باید برای حفاظت از خانواده‌اش در سریع‌ترین زمان ممکن خیانت‌کار را پیدا کند.

نگاه منتقدان به فیلم سینمایی «راننده» در مجموع مثبت بود. این اثر سینمایی که توسط نتفلیکس ساخته شده در وبسایت راتن تومیتوز رضایت ۸۸ درصد از منتقدان را به همراه داشت.

۱۴- المپیوس سقوط کرده‌است (Olympus Has Fallen)

سال ساخت : ۲۰۱۳

: ۲۰۱۳ کارگردان : آنتونی فوکوآ

: آنتونی فوکوآ بازیگران: جرارد باتلر، آرون اکهارت، مورگان فریمن

تصور کنید یک گروه تروریستی با تجهیزات بسیار پیشرفته و سلاح‌های سنگین به کاخ سفید حمله کنند و مقامات عالی‌رتبه ایالات متحده آمریکا را گروگان بگیرند.

حال یکی از افسران امنیتی سابق به نام مایک بانینگ (با بازی جرارد باتلر)‌ دست به کار می‌شود تا جان فرزند رییس جمهور را نجات دهد.

گرچه «المپیوس سقوط کرده‌است» نتوانست آنچنان منتقدان انگلیسی‌زبان را راضی کند اما فیلم مورد علاقه مخاطبان بود و حتی از نظر تجاری فراتر از حد انتظار عمل کرد.

۱۵- مرز سه‌گانه (Triple Frontier‎)

سال ساخت : ۲۰۱۹

: ۲۰۱۹ کارگردان : جی. سی. چاندور

: جی. سی. چاندور بازیگران: بن افلک، اسکار آیزاک، چارلی هونام

«مرز سه‌گانه» یک اکشن ماجراجویانه است و داستان گردهم‌آیی یک گروه سابق از نیروی دلتای ارتش ایالات متحده را روایت می‌کند که برای دزدی از یک خلافکار بزرگ آمریکای جنوبی برنامه‌ریزی می‌کنند.

به این ترتیب نیروهای زبده ارتش برای اولین‌بار عملیات خطرناکی را نه برای کشورشان بلکه برای منافع خودشان پیش می‌برند.

مرز سه‌گانه یکی از بهترین فیلم‌های اکشن نتفلیکس است که با ۶۳ میلیون بازدید در فهرست ۱۰ فیلم پربازدید تاریخ این شبکه قرار گرفته است.

۱۶- نیروی هوایی یکم (Air Force One)

سال ساخت : ۱۹۹۷

: ۱۹۹۷ کارگردان : ولفگانگ پترسن

: ولفگانگ پترسن بازیگران: هریسون فورد، گری الدمن، گلن کلوز

این اکشن سیاسی مهیج که حالا در نوع خود یک اثر کلاسیک به حساب می‌آید درباره گروگان‌گیری هواپیمای رییس جمهور آمریکا است.

هریسون فورد که نقش رییس جمهور جیمز مارشال را بازی می‌کند یک کهنه‌سرباز جنگ ویتنام بوده و وقتی تروریست‌ها هواپیمای حامل او و خانواده‌اش را گروگان‌ می‌گیرند شخصا با آن‌ها مواجه می‌شود.

این محصول سال ۱۹۹۷ هم منتقدان را راضی کرد و هم یک موفقیت تجاری قابل توجه را پشت سر گذاشت.

۱۷- شش زیرزمینی (Six Underground)

سال ساخت : ۲۰۱۹

: ۲۰۱۹ کارگردان : مایکل بی

: مایکل بی بازیگران: رایان رینولدز، دیو فرانکو، آدریا آرجونا

فیلم سینمایی «شش زیرزمینی» داستان یک گروه شبه‌نظامی زیرزمینی است که قرار است تروریست‌های کشوری خیالی را نابود کنند.

این شش نفر از سراسر جهان گردهم آمده‌اند و بابت حضور در این عملیات قرار است پرونده‌های گذشته‌شان پاک شود.

جدیدترین ساخته مایکل بی از نگاه منتقدان با انتقاداتی مواجه شد اما حتی منتقدان فیلم هم موافق بودند که صحنه‌های اکشن فیلم خوب از کار درآمده‌اند.

شش زیرزمینی هم یکی از بهترین فیلم‌های اکشن نتفلیکس است که نباید دیدنش را از دست بدهید.

۱۸- فرشتگان چارلی (Charlie’s Angels‎)

سال ساخت : ۲۰۱۹

: ۲۰۱۹ کارگردان : الیزابت بنکس

: الیزابت بنکس بازیگران: کریستن استوارت، نیومی اسکات، الا بالینسکا

فیلم «فرشتگان چارلی» قسمت جدیدی است در مجموعه‌ای به همین نام که روایتگر داستان سه مامور خصوصی امنیتی کارکشته است؛ آن‌ها قرار است در ماموریتی یک فرد دزدیده شده را بیابند.

سومین فیلم در مجموعه فرشتگان چارلی داستان را از جایی ادامه می‌دهد که درسریال تلویزیونی فرشتگان چارلی شاهد آن بوده‌ایم. این مجموعه تلویزیونی در دهه ۱۹۷۰ میلادی پخش شد و عملکردی موفقیت‌آمیز داشت.

۱۹- وی مثل وندتا (V for Vendetta)

سال ساخت : ۲۰۰۵

: ۲۰۰۵ کارگردان : جیمز مک‌تیگو

: جیمز مک‌تیگو بازیگران: ناتالی پورتمن، هوگو ویوینگ، استیون ری

«وی مثل وندتا» یک اکشن سیاسی ویران‌شهری است درباره فردی به نام «وی» که نقاب بر چهره دارد و در دنیایی به شدت تیره و تار و مبتنی بر تبعیض و ستم‌های گسترده و وحشتناک تصمیم به مبارزه با دولت می‌گیرد.

وی شخصیتی طغیان‌گر دارد؛ او مردم را هم تشویق می‌کند در برابر دولت ایستادگی کنند و تسلیم نشوند. طبیعتا با چنین اقداماتی او باید همواره از دست پلیس فرار کند.

وی مثل وندتا از آن دست آثاری بود که برای بسیاری از گروه‌های آنارشیست در سراسر جهان به منبعی الهام‌بخش تبدیل شد. این اثر جیمز مک‌تیگو هم در گیشه موفق بود و هم توجه منتقدان را به خود جلب کرد.

