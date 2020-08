نتفلیکس با رعایت پروتکل‌های بهداشتی فیلم‌برداری فصل دوم سریال ویچر را از سرگرفته است تا پروسه‌ی تولید این مجموعه‌ی محبوب بیش از این با وقفه مواجه نشود.

در بهار امسال به دنبال شیوع گسترده‌ی بیماری کروناویروس تولید فیلم‌ها و سریال‌های بسیاری در سراسر جهان متوقف شد، اما از ابتدای ماه جاری کمپانی‌های مختلف فیلم‌برداری و ساخت آثار خود را از سرگرفتند تا بیش از این متحمل ضرر نشوند؛ زیرا سرویس اشتراکی آنلاینی مانند نتفلیکس اگر به طور مداوم محتوای انحصاری و جالب‌توجه پخش نکند مخاطبان خود را از دست خواهد داد. به همین خاطر این شرکت فیلم‌برداری فصل دوم سریال ویچر را آغاز کرده است تا یک مجموعه‌ی محبوب برای انتشار در سال ۲۰۲۱ داشته باشد.

نتفلیکس چندی قبل اعلام کرد پروسه‌ی ساخت این مجموعه به طور رسمی از ۲۷ مردادماه مجددا آغاز خواهد شد، اما از ابتدای هفته جاری بازیگران فصل دوم سریال «ویچر» با انتشار تصاویری در صفحه‌ی اینستاگرام خود نشان دادند فیلم‌برداری این مجموعه حتی زودتر از زمان از پیش تعیین شده از سرگرفته شده است. استیون سرجیک که قرار است همچون فصل نخست، در ادامه‌ی سریال ویچر نیز کارگردانی چند قسمت را برعهده داشته باشد، ضمن انتشار تصویری برای اعلام شروع مجدد فیلم‌برداری فصل دوم «ویچر» اعلام کرده است: «در حال دستیابی به سیستم ارتباطی جدیدی با وجود کووید ۱۹ هستیم. حالا ارتباط نزدیک میان اعضای پشت صحنه از بین رفته است. لازم است از مت، لورن، کلی و نتفلیکس تشکر کنم.»

نگاهی به تیم بازیگری سریال «ویچر»

لورن اشمیت هیسریچ شورانر مجموعه‌ی ویچر در مصاحبه‌ای با The Warp اعلام کرده است خط داستانی فصل دوم این سریال در قیاس با فصل نخست کمتر گیج کننده خواهد بود و با وجود استفاده از گذشته‌نمایی (فلش‌بک) و آینده‌نمایی (فلاش‌فوروارد) داستان سرراست‌تری را روایت می‌کند. فصل اول سریال ویچر به این دلیل که در سه بازه‌ی زمانی متفاوت رقم می‌خورد کمی نامتعارف و گیج کننده بود، اما در فصل دوم به این خاطر که داستان و شخصیت‌های اصلی در یک خط زمانی حرکت می‌کنند، دیگر شاهد چنین مشکلاتی نخواهیم بود و امکان استفاده از گذشته‌نمایی و آینده‌‌نمایی نیز به وجود آمده است.

فصل اول «ویچر» طی ماه نخست انتشارش روی نت‌فلیکس بیش از ۷۶ میلیون بیننده داشت. رقم فوق‌العاده‌ای که آن را به یکی از پربیننده‌ترین مجموعه‌های منتشر شده در سال ۲۰۱۹ روی تمام پلتفرم‌های موجود تبدیل کرد. «ویچر» داستان شکارچی اژدهایی به اسم گرالت را روایت می‌کند که در دنیایی پر از ظلم و تاریکی سعی دارد جایگاه خود را پیدا کند. این جنگجوی خوش هیکل اما فقیر، درگیر جنگ بین دو ملت انسانی کینه‌توز به نام‌های امپراتوری نیلفگاردین و پادشاهی شمالی می‌شود و در این بین او باید از دوستان و نزدیکانش هم محافظت کند.

