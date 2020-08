حضور لیلا حاتمی در فیلم جدید ترنس مالیک رسما تایید شد

در روزهای گذشته شایعاتی مبنی بر حضور لیلا حاتمی در فیلم سینمایی «آخرین سیاره» (The Last Planet) اثر جدید ترنس مالیک کارگردان نام‌آشنای آمریکایی مطرح شده بود؛ حال این شایعات با افزوده‌شدن نام حاتمی در فهرست بازیگران فیلم در سایت سینمایی IMDb رنگ واقعیت به خود گرفته و رسما تایید شده است.

حاتمی قرار است در این فیلم سینمایی نقش مریم مجدلیه را بازی کند. مریم مجدلیه شخصیتی چندبعدی است که روایت‌های گوناگونی پیرامونش به ثبت رسیده و بازآفرینی سینمایی آن می‌تواند به یکی از نقاط برجسته کارنامه کاری لیلا حاتمی تبدیل شود.

عموما در اقتباس‌های سینمایی مریم مجدلیه به عنوان زنی پیشتر گناهکار اما آزاده تصویر شده است. مونیکا بلوچی در فیلم سینمایی «مصائب مسیح» (The Passion of the Christ) ساخته مل گیبسون، ژولیت بینوش در فیلم «ماری» به کارگردانی آبل فرارا، باربارا هرشی در فیلم جنجال‌برانگیز اسکورسیزی یعنی «آخرین وسوسه مسیح» (The Last Temptation of Christ) و اخیرا رونی مارا در فیلم «مریم مجدلیه» (Mary Magdalena) از جمله چهره‌های شاخصی هستند که در سال‌های گذشته به ایفای این نقش پرداخته‌اند.

حال لیلا حاتمی در کنار تعدادی بازیگر کمتر شناخته شده و البته بعضی چهره‌های نام‌آشناتر همچون ماتیاس خونارتس در نقش پیتر فرصت یک درخشش بین‌المللی را در فیلم مالیک خواهد داشت.

فعلا اطلاعات محدودی درباره فیلم جدید مالیک منتشر شده است. در حال حاضر می‌دانیم که این اثر سینمایی بازگویی قسمت‌هایی از زندگی مسیح خواهد بود. مالیک علاوه بر کارگردانی، فیلم‌نامه را هم خود به رشته تحریر درآورده است.

آخرین سیاره مراحل پیش‌تولید را می‌گذراند و فعلا در سایت IMDb سال میلادی ۲۰۲۰ به عنوان تاریخ انتشار فیلم به ثبت رسیده گرچه ممکن است در آینده شاهد تغییر این تاریخ باشیم.

مالیک یک کارگردان برجسته و مستقل‌ساز آمریکایی است که سال ۲۰۱۹ فیلم «یک زندگی پنهان» (A Hidden Life‎) را روی پرده برد. «خط باریک سرخ» (The Thin Red Line)، «روزهای بهشت» (Days of Heaven) و «درخت زندگی» (The Tree of Life) از جمله مطرح‌ترین آثار این کارگردان‌اند که بابت‌شان جوایز بین‌المللی گوناگونی همچون خرس طلایی جشنواره برلین، جایزه بهترین کارگردانی جشنواره کن و همچنین نخ طلای این جشنواره را دریافت کرده است.

