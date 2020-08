جرج آر. آر. مارتین نویسنده‌ی سری رمان‌های «ترانه یخ و آتش» اعلام کرده است به زودی کار نوشتن کتاب «بادهای زمستان» را تمام خواهد کرد تا سرنوشت جهان «بازی تاج و تخت» در دنیای ادبیات هم روشن شود.

رمان‌های «ترانه یخ و آتش» طی دو دهه‌ی اخیر همواره از محبوب‌ترین و پرفروش‌ترین داستان‌های خیال‌پردازی حماسی بوده‌اند و مجموعه‌ی تلویزیونی موفق «بازی تاج و تخت» (گیم آف ترونز) نیز در افزایش این محبوبیت بی‌تاثیر نبوده است. سری رمان‌های «ترانه یخ و آتش» مشکل از ۷ کتاب به نام‌های «بازی تاج و تخت»، «نبرد پادشاهان»، «طوفان شمشیرها»، «ضیافتی برای کلاغ‌ها»، «رقصی با اژدهایان»، «بادهای زمستان» و «رؤیای بهار» است که تا به امروز ۵ جلد نخست آن منتشر شده است و بسیاری از دوست‌داران «ترانه یخ و آتش» و سریال «بازی تاج و تخت» منتظر کتاب «بادهای زمستان» هستند. «رقصی با اژدهایان» در سال ۲۰۱۱ عرضه شد و مارتین با وجود گذشت بیش از ۹ سال از انتشار این کتاب هنوز کار نوشتن «بادهای زمستان» را تمام نکرده است. اما اینطور که پیداست به زودی دفتر جدید داستان‌های وستروس در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌گیرد.

مارتین با انتشار پستی در وبسایت شخصی خود بیان کرده است که شرایط زندگی مدتی او را از نوشتن دور کرده بود، اما هم‌اکنون فرصت کافی برای بازگشت به دنیای وستروس را در اختیار دارد و امیدوار است تا پیش از سال ۲۰۲۱ کتاب «بادهای زمستان» را به انتها برساند. گزیده‌ی صحبت‌های او در این باره به این شرح است: «من می‌خوابم و روز بعد بیدار می‌شوم. روزهایم به همین منوال در حال سپری شدن است. قبل از کرونا ویروس حداقل هفته‌ای یک بار به بیرون می‌رفتم و در رستوران غذا می‌خوردم، ولی از ماه مارس (اسفندماه) شرایط زندگی‌ام تغییر کرده است. من مدت‌هاست که از خانه به بیرون نمی‌روم و شخص خاصی را ملاقات نمی‌کنم، زمان به سرعت در حال گذر است. اما این اتفاق برای نوشتن کتاب‌ها مفید بوده است.»

بازی تاج و تخت بهترین سریال قرن بیست و یکم شد

طی سال‌های اخیر و پس از انتشار «رقصی با اژدهایان» چند کتاب کوتاه و فرعی پیرامون دنیای «ترانه یخ و آتش» روانه بازار شده است. «رمان شاهزاده‌خانم و ملکه» و «شاهزاده‌ی شریر» آخرین آثار منتشر شده در این دنیای حماسی و فانتزی هستند که به پیش‌زمینه و روند شکل‌گیری خاندان‌های حاضر در کتاب‌های اصلی می‌پردازند.

پایان‌بندی سریال «بازی تاج و تخت» باب میل بسیاری از علاقه‌مندان به این مجموعه‌ی تلویزیونی نبود و حتی عده‌ای کمپین‌هایی برای ساخت دوباره‌ی فصل پایانی «بازی تاج و تخت» تشکل دادند! بسیاری از بینندگان و منتقدین تغییرات و تصمیمات ناگهانی شخصیت‌ها و روایت سریع و شتاب‌زده‌ی داستان را عامل اصلی افت کیفی این سریال می‌دانند. به این دلیل که هنوز دو کتاب پایانی «ترانه یخ و آتش» منتشر نشده است، شبکه‌ی اچ‌بی‌او برای فصل‌های انتهایی سریال خود مجبور شد با دریافت مشاوره‌هایی از مارتین، بر اساس نظر تیم نویسندگی خودش پایان قصه را رقم بزند. پایانی که با پایان مد نظر مارتین برای کتاب‌های «ترانه یخ و آتش» تفاوت‌هایی دارد.

سریال «بازی تاج و تخت» چندی قبل در جوایز دیجیتال اسپای توانست عنوان بهترین سریال قرن بیست و یکم را به خود اختصاص دهد تا بدانیم برخلاف تصورات، پایان ضعیف این مجموعه باعث از بین رفتن محبوبیت آن در میان عامه‌ی مردم نشده است. این جایزه تنها موفقیت «بازی تاج و تخت» پس از فصل پایانی‌اش نیست، بلکه این سریال پیش از این توانسته بود در مراسم امی ۲۰۱۹ نامزد ده رشته‌ی مختلف شود و در نهایت دو جایزه از جوایز بخش بازیگری را به خود اختصاص دهد.

