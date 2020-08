واکنش‌های اولیه به فیلم نولان به طور غیررسمی منتشر شد. تازه‌ترین فیلم کریستوفر نولان «انگاشته» (Tenet) چند روز دیگر در اروپا و کانادا اکران خواهد شد، ولی کمپانی برادران وارنر همین روزها فیلم را برای منتقدها و اصحاب رسانه‌ی چند کشور نمایش داد تا بازخوردهای اولیه‌ی آن‌ها را ببیند. یکی از این کشورها کانادا بود و هفته‌ی گذشته نمایشی اختصاصی و شدیدا محرمانه برای تعدادی از خبرنگاران در تورنتو ترتیب داده شد. دو تن از خبرنگارهایی که شانس حضور در این اکران را داشتند نظرهایشان را گفته‌اند. طبق گفته‌ی هردویشان، سالن سینما را کاملا خلوت نگه داشته بودند و در نمایش تورنتو، ۹۵ درصد صندلی‌ها خالی بوده است.

با توجه به اینکه داستان فیلم محفوظ مانده است، نگران اسپویل و لو رفتن قصه نباشید. دو واکنش اولیه به این ترتیب است:

««انگاشته» مشخصا و تمام و کمال برای دل طرفداران نولان ساخته شده است، آن‌ها عاشق تک‌تک دقایق فیلم خواهند شد. بهترین فیلم نولان از «تلقین» تا کنون است. مثل این می‌ماند که اسکورسیزی سراغ ساخت فیلم‌های محبوب گانگستری‌اش برود یا جان فورد وسترن دیگری ساخته باشد. انگار نولان بعد از ساخت «دانکرک» به ریشه‌های خودش برگشته است. چرخش‌های داستانی و غافلگیری‌های بیشماری در «انگاشته» وجود دارد و داستان شبیه یک پازل پیچیده و چندلایه چیده شده است.

صحنه‌های اکشن شگفت‌انگیز و نفسگیر هستند و ریتم فیلم به قدری روان و جذاب است که گذر ۱۵۰ دقیقه را حس نمی‌کنید. صادقانه بگویم، هنوز بخش‌هایی از قصه را متوجه نشده‌ام و باید یکی دو بار دیگر فیلم را ببینم. «انگاشته» فیلمی درباره‌ی سفر در زمان است که تعمدا با پیچیده‌ترین حالت ممکن روایت شده. اگر «تلقین» فیلمی درباره‌ی خواب و رؤیا بود، «انگاشته» درباره‌ی برگرداندن زمان و اصلاح اشتباهات گذشته است. لوکیشن‌های فیلم هم چشم‌نواز و مسحورکننده‌ است و در کشورهای مختلف و صحنه‌های واقعی فیلمبرداری شده. احتمالا و اگر شرایط اکران کرونایی خوب جلو برود، «انگاشته» فروش بی‌نظیری خواهد داشت چون تمام چیزهایی را دارد که طرفداران نولان عاشقش هستند و پایان‌بندی‌اش جوری است که تماشای چندباره‌ی فیلم را می‌طلبد.»

و واکنش دوم از این قرار است:

«برخلاف اکثر سینمادوستان، من از طرفداران پر و پا قرص فیلم‌های نولان نیستم. برای مثال به نظرم بهترین فیلم او «دانکرک» است، در این فیلم دست از تلاش برای به هم ریختن ذهن مخاطب با معماهای همیشگی‌اش کشید و با مهارت تمام نسخه‌ای مینیمال از جنگ جهانی دوم به ما نشان داد. فیلم‌های دیگری که از او دوست دارم «ممنتو»، «بی‌خوابی»، «پرستیژ» و «شوالیه‌ تاریکی» (تا قبل از بیست دقیقه‌ی نهایی‌اش) هستند. خیلی از «تلقین»‌ و «بین ستاره‌ای» خوشم نمی‌آید، موقع تماشایشان حس می‌کردم نولان می‌خواسته تعمدا مخاطب را گیج و سردرگم کند تا مهارت‌های خودش به چشم بیاید، به جای اینکه قصه‌اش را سر راست روایت کند. همچنین معتقد بودم خیلی در گرفتن صحنه‌های اکشن مهارت ندارد و روی نماها به اندازه کافی درنگ نمی‌کند، همیشه مدام کات می‌زند. ولی با همه‌ی این‌ها، «انگاشته» مثل «دانکرک» نیست و ما همه از قبل این را می‌دانستیم.

«انگاشته» بسیار فیلم بهتری از «تلقین» و «بین ستاره‌ای» است، به سه دلیل: ۱)انفجارهای زیادی در فیلم نمی‌بینیم.

۲)بازیگرها واقعا بازی خوبی دارند، به‌ویژه جان دیوید واشنگتن، و کاراکتر الیزابت دبیکی را هم خیلی دوست داشتم.

۳)طرح و پیرنگ داستان با اینکه پیچیده است و با زمان بازی می‌کند، ولی روان تعریف شده و می‌توانید بدون مشکل دنبالش کنید.

بله مثل خیلی دیگر از فیلم‌های نولان، در «انگاشته» هم مضامینی مثل زمان و تقدیر هست، ولی به خوبی در دل داستان حل شده‌اند و بیرون نمی‌زند. صحنه‌های اکشن هم عالی در آمده‌اند، به نظر می‌رسد نولان از تجربیاتش سر ساخت «دانکرک» خیلی چیزها یاد گرفته است. حالا اعتماد به نفس کافی را برای صحنه‌گردانی سکانس‌های اکشن پیدا کرده است و دیگر حس نمی‌کنید می‌خواسته به چشم بیاید، برعکس خیلی ظریف و هوشمندانه کار کرده.»

استودیو برادران وارنر قصد دارد از چهارشنبه ۲۶ آگوست فیلم مورد انتظار نولان را در ۷۰ کشور جهان اکران کند، از جمله اروپا و کانادا. در عین حال، اکران آن در آمریکا از سوم سپتامبر و در شهرهایی که «با رعایت موارد ایمنی» سینماهایشان را باز کرده‌اند، آغاز خواهد شد. هنوز خبری از اینکه آیا دو بازار بزرگ آمریکا یعنی نیویورک و لس‌آنجلس هم اجازه‌ی اکران «انگاشته»‌ را در سینماهایشان می‌دهند یا نه منتشر نشده است. پروتکل‌های بهداشتی برای جلوگیری از شیوع کرونا در این دو ایالت همچنان به قوت خودش پابرجاست.

منبع: worldofreel

منبع متن: digikala