میزان فروش فیلم هری پاتر و سنگ جادو از ۱ میلیارد دلار عبور کرد

به لطف اکران مجدد فیلم «هری پاتر و سنگ جادو» به صورت سه بعدی در سینماهای چین مجموع فروش این فیلم از ۱ میلیارد دلار فراتر رفته است.

سری کتاب‌های «هری پاتر» بی‌تردید یکی از بهترین و محبوب‌ترین آثار فانتزی دو دهه‌ی اخیر به شمار می‌روند. این مجموعه‌ی هشت جلدی با اینکه درونمایه‌ای نوجوان پسند دارند و از ابتدا برای این گروه سنی نوشته شده‌اند، اما به خاطر شخصیت‌های جذاب و اتمسفر تاریکی که داشتند، مورد توجه بزرگسالان نیز قرار گرفتند و همین موضوع باعث ‌شد جی کی رولینگ در کتاب‌های انتهایی «هری پاتر» اتفاقات خشن‌تر و بالغانه‌تری را روایت کند. علاوه‌بر موفقیت هری پاتر و دوستانش در دنیای ادبیات، این جادوگران دوست‌داشتنی در دنیای سینما نیز به موفقیت‌های قابل توجه‌ای دست پیدا کردند و به همین خاطر برخی از سینماهای چین در گام نخست بازگشایی خود بعد از شیوع کرونا به سراغ اکران فیلم‌های «هری پاتر» به صورت آی‌مکس و سه بعدی رفته‌اند.

هفته‌ی گذشته فیلم «هری پاتر و سنگ جادو» با ۱۳.۶ میلیون دلار فروش صدرنشین لیست پرفروش‌ترین فیلم‌ها در سینماهای چین شد و مجموع فروش این اثر به ۱ میلیارد و ۱۰۰ هزار دلار رسید. در میان فیلم‌های «هری پاتر» پیش از این تنها فیلم «هری پاتر و یادگاران مرگ» توانسته بود به فروشی بالغ‌بر ۱ میلیارد دلار دست یابد. این فیلم در سال ۲۰۱۱ موفق شد در سراسر جهان ۱ میلیارد و ۳۴۰ میلیون دلار بفروشد. با احتساب درآمد جدید «هری پاتر و سنگ جادو» مجموع فروش فیلم‌های «هری پاتر» به بیش از ۷ میلیارد و ۷۴۰ میلیون دلار رسیده است.

آیا شنل نامرئی هری پاتر محقق می‌شود؟

اندرو کریپس، مسئول پخش جهانی آثار کمپانی برادران وارنر بعد از این اتفاق اعلام کرده است: «ما از اینکه نسل جدید هم به تماشای «هری پاتر» علاقه‌مند هستند لذت می‌بریم. این فروش خوب نشان می‌دهد که داستان‌های «هری پاتر» دارای چه پتانسیل تمام نشدنی هستند.»

«هری پاتر و سنگ جادو» نخستین فیلم از مجموعه فیلم‌های «هری پاتر» به شمار می‌رود که در سال ۲۰۰۱ بر اساس کتابی با همین نام به کارگردانی کریس کلمبوس ساخته شد. در این فیلم هری پاتر ۱۱ سال سن دارد و برای نخستین بار به مدرسه‌ی علوم و فنون جادوگری هاگوارتز پا می‌گذارد تا با دنیای جادوگری و دشمن قسم‌خورده‌اش یعنی لرد ولدمورت آشنا شود. «هری پاتر و سنگ جادو» نامزد و برنده‌ی جوایز متعددی شد که از میان آن‌ها می‌توان به نامزدی در سه رشته‌ی بهترین موسیقی، بهترین طراحی صحنه و بهترین طراحی لباس در اسکار سال ۲۰۰۱ اشاره کرد.

منبع: Variety

The post میزان فروش فیلم هری پاتر و سنگ جادو از ۱ میلیارد دلار عبور کرد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala