نظرات منتقدان درباره فیلم سینمایی «انگاشته» جدیدترین اثر کریستوفر نولان منتشر شده و بررسی نوشته‌هایی که به نقد فیلم انگاشته پرداخته‌اند نشان می‌دهد گرچه یک رضایت عمومی از فیلم وجود داشته اما از نگاه منتقدان با یک شاهکار یا حتی فیلمی در میان بهترین آثار نولان طرف نیستیم.

در حالی که مجموع ۳۲ نقد فیلم انگاشته که در پایگاه راتن تومیتوز به ثبت رسیده‌اند رضایت ۸۸ درصدی منتقدان از فیلم جدید نولان را نشان می‌دهد (۲۸ نقد رضایت‌بخش و ۴ نقد ناراضی) اما برای بررسی دقیق‌تر نگاه منتقدان می‌توان به وسایت متاکریتیک توجه داشت که نمره متای ۷۱ را برای فیلم به ثبت رسانده است.

این امتیاز برای فیلم از مجموع ۱۷ نقد به ثبت رسیده که ۱۲ مورد آن مثبت و ۵ مورد آن میانه بوده است. فیلم نقد منفی نداشته که نشان می‌دهد فیلم جدید نولان یک رضایت عمومی را میان منتقدان برانگیخته (۸۸ درصد رضایت در وبسایت راتن تومیتوز نیز موید همین موضوع است) اما نمره متای ۷۱ نشان می‌دهد فیلم از نگاه این دسته از اهالی سینما یک اثر بسیار باکیفیت نیز ارزیابی نشده است.

کریستوفر نولان؛ استاد بازی با ذهن، بازآفرین بتمن و جوکر

برای مقایسه بد نیست بدانید فیلم «دانکرک» (Dunkirk) از مجموع ۵۳ نقد امتیاز متای ۹۴ را به دست آورده بود. همچنین فیلم‌های «میان‌ستاره‌ای» (Interstellar) و «تلقین» (Inception) هر دو از منتقدان نمره ۷۴ گرفتند.

با بررسی عموم نقدها نقطه اشتراک منتقدان را در تمجید از صحنه‌های اکشن فیلم، جلوه‌های بصری و ابعاد تکنیکی آن می‌یابیم. با این وجود تعداد قابل توجهی از منتقدان حتی آن‌هایی که فیلم را دوست داشته‌اند هم اعتراف می‌کنند که سردرآوردن از فیلم‌نامه اثر جدید نولان کار طاقت‌فرسایی است و در مجموع خط داستانی گسستگی‌هایی دارد که ارتباط‌برقرارکردن با آن را دشوارتر از همیشه کرده است.

در ادامه نگاهی خواهیم داشت به نقد فیلم انگاشته و در این راستا بخش‌هایی از بعضی متن‌های نوشته شده درباره جدیدترین فیلم کریستوفر نولان را مرور می‌کنیم:

توتال فیلم / جردن فیرلی

امتیاز به فیلم: ۱۰۰ از ۱۰۰

البته که هیچ فیلمی به تنهایی مسئول بیرون کشیدن سینما از این وضعیت وخیم نیست اما بعد از دو ساعت و نیم که خود را به فیلم جاه‌طلبانه، موثر و حیرت‌انگیز نولان می‌سپارید تازه روشن می‌شود که چرا پخش فیلم در سرویس‌های VOD ابدا از گزینه‌های روی میز نبود. فیلم نولان یک اثر تکان‌دهنده روی پرده بزرگ سینما است، فیلمی که به شکل تمام‌عیار نمونه‌ای است از آنچه یک تجربه سینمایی را می‌سازد… انگاشته دقیقا فیلمی است که سینما در حال حاضر به آن نیاز دارد.

ورایتی / گای لاج

امتیاز به فیلم: ۸۰ از ۱۰۰

انگاشته فیلمی است بزرگ، به شکل بی‌رحمانه‌ای زیبا و فوق‌العاده لذت‌بخش که برای مخاطبان مدت‌ها محروم‌مانده از چنین محصولی نوعی خاصیت رهایی‌بخش دارد.

انگاشته را بیش از آنکه بشود اثری پیچیده و عمیق دانست باید اثری دانست که بزرگ و وسیع است و از نظر فرمی هم از آن میزان که حدس میزنید اثر خطی‌تری است.

دقت ناب نولان در زیبایی‌شناسی اکشن اثر آنقدر جذاب است که پارادوکس‌ها و رشته‌های انحرافی درون فیلم‌نامه را جبران کند یا شاید به‌سادگی تاکید کند که اساسا جزییات داستان آنقدرها هم مهم نیستند.

هالیوود ریپورتر / لسلی فلپرین

امتیاز به فیلم: ۷۰ از ۱۰۰

انگاشته با جلوه‌های بصری‌اش به شما نوعی احساس سبکی و شناوربودن، مسحورگشتن و تا حدودی آرامش و تسکین‌یافتن را منتقل می‌کند. اما از سوی دیگر آنقدر ذهن‌تان را مغشوش می‌کند که به استراحت برای خالی‌کردن ذهن نیاز داشته باشید.

اگر به نظرتان می‌رسد در نقد فیلم انگاشته نوعی پرهیز نسبت به توصیف طرح داستانی وجود دارد به دلیل ترس از لورفتن داستان نیست. من فیلم را برای نوشتن نقد دوبار دیدم و هنوز هم احساس می‌کنم بسیار سردرگمم که دقیقا چه شد و چرا چنین شد؟

اسکرین دیلی / فیونوالا هالیگان

امتیاز به فیلم: ۷۰ از ۱۰۰

به هر حال لذت بازگشت به پرده‌ بزرگ انکار ناپذیر است؛ آن هم با فیلمی که شما را بسیار بی‌دردسر و البته به بهایی گران‌قیمت میان لوکیشن‌های پرزرق و برق و صحنه‌هایی با اجرای ماهرانه حرکت می‌دهد.

در عین حال این نیز واضح است که نولان، نویسنده، کارگردان و یکی از تهیه‌کنندگان فیلم در کنار همکار دیگرش اما توماس و تیم همکاران همیشگی‌اش دقیقا می‌دانند که چه می‌خواهند آن هم پس از سال‌ها زمانی که نولان صرف ساخت مدیوم خود کرده است.

با این وجود فیلم به شکل ناامیدکننده‌ای به‌هم‌پیچیده و درهم است و استودیو باید امیدوار باشد که مخاطبان حاضر به دیدن چندباره فیلم باشند…احتمالا بهترین انتخاب تلاش برای حس فیلم به جای درک آن باشد؛ با این وجود همراه‌شدن و همراه‌ماندن با فیلمی که از نظر منطق درونی در این حد درهم‌گسیخته و متغیر است واقعا چالش بزرگی است.

ایندی وایر / مایک مک‌کاهیل

امتیاز به فیلم: ۴۲ از ۱۰۰

انگاشته فیلم بزرگی است اما نولان بیش از هر زمان دیگری درون طرح و ساختاری که خود ساخته گیرافتاده است.

با چطور فیلمی طرفیم؟ مسلما بزرگ: در ابعاد آیمکس که حتی پس از تدوینی مشهود و بی‌رحمانه هنوز ۱۵۰ دقیقه است. در عین حال با اثری هوشمندانه روبرو می‌شویم. این هم درست است که این فیلم با این عنوان پالیندرومیک [واژه، جمله یا عددی که خواندن آن از چپ به راست یا از راست به چپ کاملا یکسان باشد] از نظر روایی نوعی همبستگی درونی دارد اما همبستگی ساختار روایی فیلم شکلی کاملا خسته‌کننده و فاقد لذت دارد.

به هر حال اگر صرفا به دنبال ابعاد یک اثر هستید انگاشته گزینه مناسبی است؛ فیلمی به بزرگی جهان…اما به زودی متوجه می‌شویم چطور فیلم‌نامه نولان حتی ابتدایی‌ترین اطلاعات را هم از ما دریغ کرده است. این مردمان دقیقا چه کسانی هستند؟‌ چطور به این سرعت از نقطه‌ای به نقطه دیگر جابه‌جا می‌شوند؟

گاردین / کاترین شوارد

امتیاز به فیلم: ۴۰ از ۱۰۰

انگاشته فیلمی نیست که ارزش سینمارفتن در این وضعیت را داشته باشد؛ حتی مهم هم نیست که سالن‌ها تا چه حد اصول بهداشتی را رعایت کرده باشند. حتی مطمئن نیستم فیلم ارزشش را داشته باشد که ۵ سال دیگر شب برای دیدنش در تلویزیون از خوابتان بزنید.

موتور اصلی انگاشته سکانس‌های اکشن آن است…آن‌ها خوب از کار درآمده‌اند و باید هم خوب از کار در بیایند…هنگام خروج از سالن کمی نسبت به زمان ورودتان کم‌انرژی‌تر خواهید بود. در کل یک جای کار فیلمی که تاکید دارد جزییات شبه علمی به‌خوردتان بدهد و در عین حال مطمئن باشد که حتی یک جمله‌اش را هم نفهمیدید می‌لنگد. در واقع طرح داستانی که درکش نمی‌کنیم ضربه‌اش را بهمان می‌زند و بعد قرار است با فهمیدن اینکه آنچه رخ داده چگونه رخ‌ داده به آرامش برسیم.

مختصری درباره فیلم انگاشته

فیلم سینمایی انگاشته یک اثر جاسوسی است و بالاخره پس از کش‌وقوس‌های فراوان شهریورماه امسال در سالن‌های سینما اکران خواهد شد. انگاشته در حالی اکران می‌شود که بسیاری از سالن‌داران و فعالان صنعت سینما امیدوار بودند با اکران این فیلم رونق به سالن‌ها بازگردد اما شرایط ناشی از ویروس کرونا به‌قدری وخیم بود که امکان اکران فیلم زودتر از شهریورماه فراهم نشد.

در حالی که بعضی استودیوها ریسک‌ نکرده و ترجیح دادند فیلم‌های مهم‌شان را عقب بیاندازند یا آن‌‌ها را از پلتفرم‌های دیگر به مخاطبان برسانند برادران وارنر جز معدود استودیوهایی بود که در نهایت تصمیم گرفت هرطور شده هرچند دیرتر از زمان معهود یکی از مهم‌ترین فیلم‌های امسال خود را به سالن‌ها بسپارد.

البته این نکته نباید ناگفته بماند که طبق قراردادهایی که در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته استودیوی برادران وارنر سهم بسیار بیشتری از فروش فیلم را برای خود برمی‌دارد و به نسبت ارقام همیشگی رقم بسیار پایین‌تری را به سالن‌ها خواهد داد. قراردادی که این استودیو از طریق آن سعی کرده بخشی از زیان‌های احتمالی‌اش را پوشش دهد. احتمالا عموم صاحبان سالن‌های زنجیره‌ای نیز در این بازار به هم ریخته گزینه دیگری نخواهند داشت و ترجیح می‌دهند هر چه زودتر با اکران یک فیلم بزرگ چرخ صنعت تحت فشار سینما را دوباره به گردش بیاندازند.

انگاشته اولین اثر نولان پس از ساخت فیلم سینمایی «دانکرک» در سال ۲۰۱۷ است. فیلم جدید نولان درباره یک عملیات جاسوسی پیچیده برای جلوگیری از وقوع جنگ جهانی سوم است؛ گفته می‌شود مفهوم زمان و بازی با این مفهوم در فیلم نقشی اساسی دارد.

