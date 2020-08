آدام درایور، لیدی گاگا، رابرت دنیرو و آل پاچینو در فیلم گوچی ریدلی اسکات

چند ماه قبل اعلام شد ریدلی اسکات قصد دارد فیلم تازه‌ای با همکاری لیدی گاگا بسازد و اینطور که پیداست، در کنار این خواننده و بازیگر سرشناس بازیگران قابل توجه دیگری از جمله رابرت دنیرو، آل پاچینو، آدام درایور، جرد لتو، جک هیوستون و ریو کارنی در فیلم «گوچی» حضور خواهند داشت.

مارتین اسکورسیزی با فیلم «مرد ایرلندی» در سال ۲۰۱۹ توانست دو بازیگر سالخورده و توانمند سینمای جهان، آل پاچینو و رابرت دنیرو را پس از چند سال دوباره با یکدیگر هم‌بازی کند. اتفاقی که توجهات بسیاری را به سمت این فیلم گانگستری جلب کرد، اما اینطور که پیداست برای تماشای همکاری مجدد پاچینو و دنیرو لازم نیست خیلی صبر کنیم و در سال ۲۰۲۱ و با فیلم جدید ریدلی اسکات باری دیگر آن‌ها را در کنار همدیگر خواهیم دید. اثر جدید اسکات «گوچی» نام دارد و در آن شاهد حضور بازیگران سرشناس و محبوبی همچون جک هیوستون، جرد لتو، رابرت دنیرو، آل پاچینو، آدام درایو، ریو کارنی و لیدی گاگا خواهیم بود.

ریدلی اسکات «گلادیاتور ۲» را می‌سازد

همانطور که از اسم فیلم پیداست، قرار است با «گوچی» سری به دنیای مد و فشن بزنیم و کمی با اسرار پشت پرده‌ی کمپانی گوچی در زمان ریاست پاتریزیا رجیانی همسر سابق مائوریزیو گوچی آشنا شویم. فیلم «گوچی» قرار است یک اقتباس از کتاب «خانه‌ی گوچی: یک داستان حساس از جنایت، جنون، فریبندگی و طمع» باشد که به داستان کشته شدن نوه‌ی گوچی طراح مشهور ایتالیایی توسط همسرش می‌پردازد.

برای کسب حق ساخت فیلم «گوچی» چندین کمپانی به رقابت با یکدیگر پرداختند و درنهایت این مترو گلدوین مه‌یر (MGM) بود که موفق شد نظر مثبت اسکات را جلب کند. این فیلم اولین فعالیت لیدی گاگا در عرصه‌ی بازیگری پس از فیلم موفق «ستاره‌ای متولد شده‌است» خواهد بود. بازی لیدی گاگا در این فیلم مورد توجه بسیاری از سینمادوستان قرار گرفت و به خاطر آن در نود و یکمین دوره‌ی جوایز اسکار، نامزد جایزه‌ی بهترین بازیگر زن نقش مکمل شد.

کارگردانی یک فیلم توسط ریدلی اسکات به تنهایی سبب برانگیختن حس کنجکاوی اهالی سینما نسبت به آن اثر می‌شود و اگر بازیگران مهم و سرشناسی هم در آن پروژه حضور داشته باشند، توجهات نسبت به آن فیلم بسیار بیشتر می‌شود. از مدت‌ها قبل شایعاتی پیرامون ساخت «گوچی» به کارگردانی جیانینا اسکات، همسر ریدلی اسکات وجود داشت و خانم اسکات بارها بیان کرده بود قصد دارد فیلمی درباره‌ی سرگذشت خانواده‌ی گوچی به عنوان یکی از مشهورترین خانواده‌های طراح مد و قتل نوه‌ی آن‌ها بسازد، اما اینطور که پیداست خود ریدلی اسکات تصمیم گرفته است این اقتباس سینمایی را کارگردانی کند. جیانینا اسکات را بیش از هرچیز به خاطر ایفای نقش همسر ماکسیموس در فیلم «گلادیاتور» به خاطر می‌آوریم.

آخرین فیلم اکران شده از ریدلی اسکات «تمام پول‌های جهان» است که در سال ۲۰۱۵ نمایش داده شد و بازخوردهای ضد و نقیضی دریافت کرد. برخی از منتقدین و تماشاگران فیلم را دوست‌داشتند، اما عده‌ی دیگر «تمام پول‌های جهان» را خسته کننده و ناقص دانستند. اسکات طی سال‌های اخیر فیلمی به نام «آخرین دوئل» را هم کارگردانی کرده که هنوز به سینماها راه نیافته است.

فیلم «گوچی» برای اکران در تاریخ ۲۴ نوامبر ۲۰۲۱ (۳۰ آبان ۱۴۰۰) برنامه‌ریزی شده است، اما ممکن است به خاطر تراکم فیلم‌های در صف اکران کمپانی‌های بزرگ ساخت و توزیع فیلم، شاهد تغییر این تاریخ باشیم.

