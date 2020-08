مت ریوز نویسنده و کارگردان فیلم «بتمن» پیش از رویداد آنلاین گردهمایی طرفداران دی‌سی (DC FanDome) از آرت ورک و لوگوی رسمی فیلم بتمن رونمایی کرد.

بتمن بی‌تردید از محبوب‌ترین ابرقهرمانان در دنیای کمیک‌ها، سینما و بازی‌های ویدیویی است. قهرمان سیاه‌پوشی که به همراه دشمن روانی و نامتعارفش، یعنی جوکر تا به امروز چندین فیلم سینمایی دوست‌داشتنی و قابل توجه را تحویل سینمادوستان داده‌اند. پس از گذشت ۸ سال از اکران فیلم «شوالیه تاریکی برمی‌خیزد» قرار است مت ریوز در سال ۲۰۲۱ بتمن جدیدی را به سینماها بیاورد که تفاوت‌های عمده‌ای با بتمن ساخته شده توسط کریستوفر نولان دارد. این فیلم جدید که احتمالا به یک سه‌گانه تبدیل خواهد شد، قصد دارد بیشتر بر جنبه‌های کاراگاهی شوالیه‌ی تاریکی تمرکز کند و به جای کریستین بیل قرار است رابرت پتینسون را در نقش بتمن ببینیم.

چیزی تا آغاز رویداد DC FanDome باقی نمانده و به همین خاطر مت ریوز از لوگوی رسمی فیلم «بتمن» رونمایی کرده است و در کنار آن یک آرت ورک زیبا هم از بتمن جدید در حساب توئیتری ریوز قرار گرفته است.

در وسط لوگوی «بتمن» و روی اسم فیلم شاهد یک خفاش کشیده با رنگی تیره هستیم. حق مالکیت این نماد خفاشی به تازگی توسط کمپانی برادران وارنر ثبت شده است. در گوشه‌ی سمت راست لوگو هم اسم دی‌سی را داریم و مورد خاص دیگری در لوگوی رسمی فیلم ریوز به چشم نمی‌خورد.

از زمانی که اعلام شد قرار است رابرت پتینسون نقش بتمن را در فیلم جدید «بتمن» برعهده داشته باشد، اختلاف نظرهای بسیاری میان طرفداران این شخصیت شکل گرفت؛ زیرا عده‌ای او را اصلا بازیگر مناسب این نقش نمی‌دانند و برخی دیگر از دوست‌داران بتمن، پتینسون را فردی مناسب برای به تصویر کشیدن یک بتمن جوان به شمار می‌آورند. هرچند کارنامه‌ی هنری پتینسون مثل کریستین بیل یا بن افلک یعنی بتمن‌های پیشین بسیار درخشان نیست، اما این بازیگر جوان هم طی سال‌های اخیر نقش‌آفرینی‌های قابل توجه‌ای در فیلم‌هایی همچون «اوقات خوش» به کارگردانی بردران سفدی و «انگاشته» به کارگردانی کریستوفر نولان داشته است. آرت ورک (تصویر هنری) منتشر شده از سوی ریوز یک نمای قدی از بتمن جدید را نشان می‌دهد و ما می‌توانیم جزئیات لباس و فیزیک او را مشاهده کنیم.

البته انتخاب پتینسون به عنوان بتمن جدید به منزله‌ی کنار گذاشتن کامل افلک از ایفای نقش این ابرقهرمان نخواهد بود. افلک قرار است با فیلم اختصاصی «فلش» باری دیگر به کالبد شوالیه‌ی تاریکی بازگردد. فعلا نمی‌دانیم دی‌سی قصد دارد بازیگران بتمن را چگونه مدیریت کند، اما حداقل تا دو سال آینده، شاهد دو بتمن متفاوت در فیلم‌های مشترک قهرمانان دی‌سی و آثار مستقل مربوط به این شخصیت خواهیم بود.

یک داستان کارآگاهی؛ «بتمن» جدید با هر آنچه قبلا دیده‌اید متفاوت است

مت ریوز قول داده است در جریان رویداد آنلاین پیش روی دی‌سی که در بامداد روز یکشنبه ۲ شهریور برگزار خواهد شد، اطلاعات جدید و جالبی از «بتمن» را شاهد باشیم و احتمالا نخستین تریلر رسمی از این فیلم منتشر شود.

در انتهای بهار به دنبال همه‌گیری بیماری کرونا، تولید و فیلم‌برداری «بتمن» همانند اکثر فیلم و سریال‌های در حال ساخت متوقف شد. اما بر اساس اطلاعیه‌ی جدید تیم سازنده، در ماه سپتامبر (۱۱ شهریور تا ۱۰ مهر) فیلم‌برداری این اثر از سر گرفته می‌شود.

فیلم «بتمن» برای اکران در ۱ اکتبر ۲۰۲۱ (۹ مهر ۱۴۰۰) برنامه‌ریزی شده است، اما ممکن است به دنبال وقفه‌ی ایجاد شده در پروسه تولید آن، تاریخ انتشار این فیلم کمی با تاخیر مواجه شود.

