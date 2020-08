فیلم‌های دنباله‌دار همیشه پروژه‌هایی پرخرج، پرسود و پرتماشاگر هستند و بر کسی پوشیده نیست که هالیوود با دنباله‌ها، پیش‌درآمدها، بازسازی‌ها و اسپین‌آف‌های مختلف از فیلم‌های محبوب پر شده است و هر سال شاهد ساخته شدن قسمتی جدید از مجموعه‌فیلمی محبوب یا بازسازی یکی از آثار قدیمی هستیم. وقتی فیلمی محبوب و پرفروش می‌شود و طرفداران بی‌شماری در سراسر دنیا پیدا می‌کند، ساخت دنباله‌ها یا پیش‌درآمدهای آن آسان‌ترین راه برای رسیدن به سودهای کلان است. مجموعه‌های سینمایی پدیده‌ی تازه‌ای نیستند و سالیان سال است فیلم‌های دنباله‌دار برای مخاطبان روانه‌ی اکران می‌شوند. وقتی هم که جواب می‌دهد، حتی اگر دهمین قسمت از مجموعه‌ی بزرگ سینمایی‌شان را بسازند ممکن است به اندازه‌ی اولین فیلمشان خوب و پرفروش در بیاید.

به گزارش سایت «راتن تومیتوز»، در این مقاله اطلاعات و جزئیات مختلف بیش از صد فیلم دنباله‌دار اعم از میانگین فروش، میانگین رأی مردم و منتقدان بررسی و ۱۰ فیلم دنباله‌دار برتر انتخاب شده است. با اینکه نتایج نهایی موجب غافلگیری است، ولی با عقل جور در می‌آید و منطقش را می‌توانید دنبال کنید.

پیش از اینکه شروع کنیم، باید چند چیز درباره‌ی روندی که به کار رفت روشن شود. اول این که، داده‌های ما شامل مجموعه‌ فیلم‌هایی می‌شد که حداقل ۳ فیلم داشته باشند، تا به میانگین مناسب از امتیاز مردم و منتقدان و فروش برسیم. و دوم، منظور از میانگین فروش، فروش فیلم‌ها در سینماهای آمریکاست، چون آمار فروش جهانی مشکلات زیادی به همراه دارد و گاهی اوقات دقیق نیست، و این یعنی متأسفانه مجموعه فیلم‌های قدیمی مثل «بلاندی» (Blondie) که از دهه ۳۰ تا ۴۰ منتشر شد یا «داستان پلیس» جکی چان که اکثر قسمت‌هایش در آمریکا اکران نشد، در این بررسی‌ها نیامدند.

بعد از اینکه داده‌های مورد نظرمان را جمع کردیم، به محاسبه‌ی میانگین امتیاز منتقدان، امتیاز مردم و فروش گیشه‌های آمریکا پرداختیم. در آخر، تعدادی از فیلم‌های دنباله‌دار را به چند دلیل کنار گذاشتیم: ۱) به عنوان یک «مجموعه سینمایی» شناخته نمی‌شدند، یعنی جهان سینمایی نداشتند و تبدیل به «فرنچایز» نشدند (برای مثال سه رنگ کیشلوفسکی) ۲) فیلم‌هایی بودند که خودشان بخشی از یک مجموعه سینمایی بزرگتر به حساب می‌آمدند (مثل فیلم‌هایی از مارول که مستقل از انتقام‌جویان‌ هستند).

با اینکه شخصیت‌هایی مثل «بتمن» و «مرد عنکبوتی» در جهان سینمایی «دی‌سی» و «مارول» حضور دارند، ولی فیلم‌های مستقلشان مدت‌ها قبل از اینکه جهان سینمایی‌شان روی پرده بیاید ساخته شد. برای همین جدای از مجموعه فیلم‌های «انتقام‌جویان» و «لیگ عدالت» بررسی شدند. لازم به گفتن نیست که فرآیند انتخاب این ده فیلم دنباله‌دار نهایی چقدر پیچیده و سخت بوده است.

حالا که چم و خم ماجرا را گفتیم، برویم سراغ اصل ماجرا. بعد از بررسی تمام داده‌ها و رتبه‌بندی ۱۵۳ مجموعه سینمایی، موفق شدیم فهرستمان را به ۱۰ فیلم دنباله‌دار برتر برسانیم. به نظرتان رتبه‌ی نخست در دنیای پنهان جادوگران و ساحره‌ها و موجودات شگفت‌انگیز می‌گذرد، یا جهانی سینمایی است که قدرتمندترین قهرمانان زمین در آن زندگی می‌کنند؟ یا شاید حماسه‌ای فضایی است، یا داستانی اسطوره‌ای درباره‌ی حلقه‌ای جادویی و خطرناک؟

فهرست نهایی‌مان را در ادامه ببینید تا به جوابتان پی ببرید.

پرفروش‌ترین فیلم‌های سینمایی جهان

۱۰. جنگ‌ ستارگان (Star Wars)



میانگین امتیاز راتن تومیتوز/رتبه: ۷۲.۹% (رتبه ۲۶)

۷۲.۹% (رتبه ۲۶) میانگین امتیاز تماشاگران/رتبه: ۷۲.۵% (رتبه ۲۸)

۷۲.۵% (رتبه ۲۸) میانگین فروش سینماهای آمریکا/رتبه: ۶۹۲,۸۳۳,۳۳۳.۳۳ میلیون دلار (رتبه اول)

۶۹۲,۸۳۳,۳۳۳.۳۳ میلیون دلار (رتبه اول) فیلم‌ها: سه‌گانه‌ی اول جنگ‌ ستارگان (۱۹۸۳-۱۹۷۷)، سه‌گانه‌ی دوم – پیش‌درآمد (۲۰۰۵-۱۹۹۹)، سه‌گانه‌ی جدید (۲۰۱۹-۲۰۱۵)، و دو فیلم «داستانی از جنگ‌ ستارگان» (روگ وان و سولو)

مدت‌ها پیش، در کهکشانی خیلی خیلی دور پسرکی مزرعه‌دار و شجاع زندگی می‌کرد که سودای خلبان شدن در سر داشت و به همراه یک قاچاقچی خودسر و شاهدختی فراری، علیه یک امپراتوری شرور و رهبر ظالمش به پا خاست و اینگونه یکی از محبوب‌ترین و نام‌آشناترین مجموعه‌فیلم‌‌های سینمایی خلق شد. حماسه‌ی فضایی جرج لوکاس خیلی زود مردم دنیا را مجذوب و مسحور خود کرد و به لوکاس فرصت داد دنیایش را در سه سه‌گانه‌ی مختلف، فیلم‌های فرعی و همچنین سریال‌ها، انیمیشن‌ها، بازی‌های ویدیویی، شهربازی‌ها، کتاب‌‌ها و کمیک‌بوک‌ها گسترش دهد.

حتما از خودتان می‌پرسید چنین غول سرگرمی بزرگی چطور از رتبه‌ی دهم سر درآورده است. دلیلش را باید از امتیاز تماشاگران و منتقدان جویا شد. چه منتقدان و چه مردم، مشکلاتی را با تعدادی از فیلم‌های این مجموعه داشتند (به‌ویژه دو قسمت جدید) و همین باعث شده است که میانگین امتیازهای این مجموعه سینمایی پایین بیاید. در واقع اگر بنا بر امتیازات بود، «جنگ ستارگان» حتی در ۳۰ مجموعه‌فیلم‌‌ برتر هم نبود، اما فروش بالای این فیلم‌های محبوب در طول سالیان و میانگین خوبی که از نظر گیشه رقم زده‌اند، آن را به ۱۰ فیلم دنباله‌دار برتر رساند.

۹. چگونه اژدهای خود را تربیت کنیم (How to Train Your Dragon)

میانگین امتیاز راتن تومیتوز/رتبه: ۹۳.۳% (رتبه دوم)

۹۳.۳% (رتبه دوم) میانگین امتیاز تماشاگران/رتبه: ۸۹% (رتبه دوم)

۸۹% (رتبه دوم) میانگین فروش سینماهای آمریکا/رتبه: ۲۰۳,۱۳۰,۸۲۶.۳۳ میلیون دلار (رتبه ۴۷)

۲۰۳,۱۳۰,۸۲۶.۳۳ میلیون دلار (رتبه ۴۷) فیلم‌ها: چگونه اژدهای خود را تربیت کنیم (۲۰۱۰)، چگونه اژدهای خود را تربیت کنیم ۲ (۲۰۱۴) و چگونه اژدهای خود را تربیت کنیم: دنیای پنهان (۲۰۱۹)

کمپانی «دریم ورکز» در سال ۲۰۱۰ سه فیلم منتشر کرد تا با «پیکسار» و موفقیت‌های توفانی‌اش رقابت کند، و تنها اثری که توانست قدری به این هدف نزدیک شود اقتباسی بود از کتاب فانتزی کودکان «چگونه اژدهای خود را تربیت کنیم» نوشته‌ی کرسیدا کووِل. با وجود اینکه «چگونه اژدهای خود را تربیت کنیم» اسکار بهترین انیمیشن را به «داستان اسباب‌بازی ۳» باخت، ولی به لطف داستان دوست‌داشتنی و صمیمانه‌ای که درباره‌ی دوستی و رفاقت تعریف می‌کرد و صحنه‌های چشم‌نواز و خیره‌کننده‌ای که با تکنولوژی سه‌بعدی ساخته ‌‌شده بود، هم تحسین منتقدان را برانگیخت و هم محبوب تماشاگران شد.

هرکسی فیلم را می‌دید دلش می‌خواست یک «بی‌دندان» (اژدهای بامزه‌ی این مجموعه) برای خودش داشته باشد و «دریم ورکز» هم به فیلمی پرسود دست یافت که در بین ده فیلم پرفروش آن سال قرار گرفت. برای همین ساخت دنباله‌هایش سریع چراغ سبز گرفت و در سال ۲۰۱۴ قسمت دومش اکران شد، در پی آن دو سریال تلویزیونی و سرانجام قسمت سومش ساخته شد که سال گذشته روی پرده‌ها آمد.

برخلاف «جنگ‌ ستارگان»، هر سه قسمت این مجموعه امتیازهای خیلی خوبی از تماشاگرها و منتقدها گرفتند، ولی فروششان در گیشه نسبتا پایین بود. حفظ کیفیت در ۳ فیلم به نسبت فیلم‌های زیاد دنیای «جنگ‌ ستارگان» کار راحت‌تری است، اما «چگونه اژدهای خود را تربیت کنیم» یکی از دو سه‌گانه‌ای است که به ۱۰ فیلم دنباله‌دار برتر راه پیدا کرد.

۸. جهان جادوگران (Wizarding World)

میانگین امتیاز راتن تومیتوز/رتبه: ۷۸.۶% (رتبه ۱۶)

۷۸.۶% (رتبه ۱۶) میانگین امتیاز تماشاگران/رتبه: ۷۹% (رتبه ۱۶)

۷۹% (رتبه ۱۶) میانگین فروش سینماهای آمریکا/رتبه: ۳۶۳,۸۷۰,۴۱۰.۲۰ میلیون دلار (رتبه ۱۲)

۳۶۳,۸۷۰,۴۱۰.۲۰ میلیون دلار (رتبه ۱۲) فیلم‌ها: مجموعه‌فیلم‌های هری پاتر (۲۰۱۱ – ۲۰۰۱)، جانوران شگفت‌انگیز و زیستگاه آن‌ها (? – ۲۰۱۶)

بین اقتباس‌های سینمایی از کتاب‌های نوجوانان، از «هری پاتر» بهتر نداریم. کتاب‌های جی‌. کی. رولینگ که به شهرت و محبوبیتی دیوانه‌وار رسیده‌اند درباره‌ی مدرسه‌ای پنهانی برای جادوگران بود و پسری که سرنوشتش با بزرگرترین شخصیت شرور این دنیا گره خورده است. رمان‌های «هری پاتر» پدیده‌ای جهانی بود و از اقتباس سینمایی‌اش انتظار زیادی می‌رفت.

خوشبختانه و به لطف تیم بازیگران جوان و دلربا و کارگردانی فیلمساز با سابقه یعنی کریس کلمبوس، طرفداران «هری پاتر» با اقتباسی رو‌به‌رو شدند که صفحات کتاب را مستقیم روی پرده آورده بود. پس از آن، مجموعه‌ی هری پاتر در هفت فیلم دیگر ادامه پیدا کرد و بازی‌های کامپیوتری و کتاب‌های مختلفی براساس آن به بازار آمد.

همه‌ی این‌ها در نهایت منجر به ساخته شدن پیش‌درآمدی بر دنیای هری پاتر شد، یعنی «جانوران شگفت‌انگیز و زیستگاه آن‌ها». فیلمنامه‌ی دو فیلم اول این مجموعه را خود رولینگ نوشته است و با اینکه تماشاگران را با ابعاد بیشتری از دنیای جادوگران آشنا می‌کند، ولی بازخورد خیلی مثبتی نگرفته‌ است، چه از نظر منتقدها و چه از لحاظ فروش و گیشه. به ویژه فیلم دوم که «جرایم گریندلوالد» نام داشت. چنین رتبه‌ای بین مجموعه‌فیلم‌های برتر اصلا جایگاه بدی نیست، تازه سه فیلم دیگر از «جانوران شگفت‌انگیز» باقی مانده است که باید منتظر بمانیم و ببینیم.

۷. بازی‌های گرسنگی ( The Hunger Games )

میانگین امتیاز راتن تومیتوز/رتبه: ۷۸.۲۵% (رتبه ۱۷)

۷۸.۲۵% (رتبه ۱۷) میانگین امتیاز تماشاگران/رتبه: ۷۶.۷۵% (رتبه ۱۷)

۷۶.۷۵% (رتبه ۱۷) میانگین فروش سینماهای آمریکا/رتبه: ۴۰۵,۶۰۶,۱۹۲.۷۵ میلیون دلار (رتبه ۸)

۴۰۵,۶۰۶,۱۹۲.۷۵ میلیون دلار (رتبه ۸) فیلم‌ها: بازی‌های گرسنگی (۲۰۱۲)، بازی‌های گرسنگی اشتعال (۲۰۱۳)، بازی‌های گرسنگی: زاغ مقلد – بخش ۱ (۲۰۱۴) و بخش ۲ (۲۰۱۵)

همزمان که «هری پاتر» و «گرگ و میش» (Twilight) به ایستگاه پایانی خودشان نزدیک می‌شدند، هالیوود به فکر اقتباس سینمایی بعدی‌اش از کتاب‌های نوجوانان بود که سرانجام به مجموعه کتاب‌های پرفروش «بازی‌های گرسنگی» نوشته‌ی سوزان کالینز رسید. جنیفر لارنس که در آن زمان ستاره‌ای نوظهور بود برای نقش مرکزی فیلم یعنی کتنیس اوِردین انتخاب شد و در کنارش بازیگران درجه‌یکی مثل وودی هارلسون، الیزابت بنکس، استنلی توچی و دانلد سادرلند حاضر شدند. قسمت‌های بعدی چهره‌هایی مثل فیلپ سیمور هافمن، جولین مور و جفری رایت را جذب کرد و همه‌ی قسمت‌های فیلم به جز آخری، بین سه فیلم پرفروش سال اکرانشان قرار گرفتند.

تأثیر «بازی‌های گرسنگی» روی اقتباس‌های بعدی سینما انکارنشدنی بود و پروژه‌های ناموفقی مثل «ابزارهای مرگبار: شهر استخوان‌ها» (The Mortal Instruments: City of Bones)، «موجودات زیبا» ( Beautiful Creatures‎) و «پسر هفتم» (Seventh Son) که سعی داشتند موفقیت آن را تکرار کنند، خیلی زود محو شدند و به قسمت‌های بعدی نرسیدند. منتقدها و تماشاگران هم‌نظرند که قسمت آخر مجموعه – که به دو فیلم جدا تقسیم شد – به قوت دو قسمت اول نبود، ولی میانگین امتیازهای چهار فیلم همچنان خوب است، و عملکرد موفقی هم که در گیشه داشته باعث شد تا در این جایگاه قرار بگیرد.

۶. مرد عنکبوتی (SPIDER – MAN)

میانگین امتیاز راتن تومیتوز/رتبه: ۸۱.۲۵% (رتبه ۱۱)

۸۱.۲۵% (رتبه ۱۱) میانگین امتیاز تماشاگران/رتبه: ۷۷% (رتبه ۱۵)

۷۷% (رتبه ۱۵) میانگین فروش سینماهای آمریکا/رتبه: ۴۱۱,۵۷۹,۸۹۳.۱۳ میلیون دلار (رتبه ۷)

۴۱۱,۵۷۹,۸۹۳.۱۳ میلیون دلار (رتبه ۷) فیلم‌ها: سه‌گانه‌ی مرد عنکبوتی سم ریمی (۲۰۰۷ – ۲۰۰۲)، مرد عنکبوتی شگفت‌انگیز ۱ و ۲ (۲۰۱۲ و ۲۰۱۴)، مرد عنکبوتی: بازگشت به خانه (۲۰۱۷) و مرد عنکبوتی: دور از خانه (۲۰۱۹)

با توجه به اینکه «بتمن» و «سوپرمن» هرکدام پیش از آنکه هزاره‌ی تازه بیاید بلاک‌باسترهای موفق خودشان را داشتند، باعث شگفتی بود که ابرقهرمان محبوب و دسته‌اول «مارول» یعنی «مرد عنکبوتی» تا پیش از سال ۲۰۰۲ در سینما ظاهر نشد. وقتی سرانجام و با هدایت سم ریمی پایش به سینما باز شد، نه تنها جرقه‌ی یکی از موفق‌ترین مجموعه‌فیلم‌های ابرقهرمانی را زد، بلکه سنگ بنای تغییر بزرگی را در هالیوود گذاشت که در نهایت منجر به خلق «جهان سینمایی مارول» و «جهان گسترده‌ی دی‌سی» شد.

البته تلاش «سونی» برای انحصاری نگه داشتن حقوق «مرد عنکبوتی» باعث شد دو بازسازی و یک سریال انیمیشنی ساخته شود ولی نتیجه‌ی نهایی تا الان شگفت‌انگیز بوده است. سه‌گانه‌ی اصلی سم ریمی با بازی توبی مگ‌وایر، فیلم‌های متصل مارول با بازی تام هالند و انیمیشن سینمایی «مرد عنکبوتی به درون دنیای عنکبوتی» (Spider-Man: Into the Spider-Verse‎) همگی بازخوردهای خیلی خوبی گرفته‌اند و فروش چشمگیری داشته‌اند. حتی قسمت اول نسخه‌ی اندرو گارفیلد هم واکنش‌های نسبتا خوبی برانگیخت.

مرد عنکبوتی شاید به نسبت رقبای «دی‌سی»‌اش دیرتر وارد گود شد، ولی از زمان ورودش به سینما تا الان ثابت‌قدم‌ترین ابرقهرمان مستقل بوده است و حضور موفقی در فیلم‌های مختلف داشته.

۵. بازگشت به آینده (Back to the Future)

میانگین امتیاز راتن تومیتوز/رتبه: ۷۸% (رتبه ۱۲)

۷۸% (رتبه ۱۲) میانگین امتیاز تماشاگران/رتبه: ۸۵.۷% (رتبه ۴)

۸۵.۷% (رتبه ۴) میانگین فروش سینماهای آمریکا/رتبه: ۳۲۸,۲۰۹,۶۲۳ میلیون دلار (رتبه ۱۶)

۳۲۸,۲۰۹,۶۲۳ میلیون دلار (رتبه ۱۶) فیلم‌ها: سه‌گانه‌ی بازگشت به آینده (۱۹۹۰ – ۱۹۸۵)

رابرت زمه‌کیس کارگردان و باب گیل فیلمنامه‌نویس پدرشان در آمد تا بتوانند استودیو را برای ساخت ایده‌شان راضی کنند. داستان درباره‌ی پسری جوان بود که اتفاقی به سی سال قبل می‌رفت و باید پدر و مادرش را که در آن زمان دبیرستانی بودند، برای هم جور می‌کرد. ولی از بخت خوبشان – و بخت خوب ما – زمه‌کیس و گیل آدم‌های پیگیری بودند و استیون اسپیلبرگ هم طرفدار کارشان بود و قبول کرد تهیه‌کننده‌ی فیلم شود. حالا و بعد از گذشت بیش از سی سال، «بازگشت به آینده» هنوز هم به عنوان یکی از بهترین فیلم‌های سینما شناخته می‌شود.

این سه‌گانه پر از لحظات معروف و دیالوگ‌های به‌یادماندنی است و تعدادی از مشهورترین وسایل و ابزارهای سینمایی را در خودش جای داده، و مثل خیلی دیگر از فیلم‌های این فهرست، محصولات و سرگرمی‌های جانبی زیادی از آن تولید شدند. با این وجود، منتقدها خیلی روی خوشی به قسمت دومش نشان ندادند و اگرچه قسمت اولش پرفروش‌ترین فیلم سال ۱۹۸۵ شد، دو دنباله‌ی بعدی‌ نتوانستند به فروش آن نزدیک شوند. طرفداران «بازگشت به آینده» در طول این سالیان امتیازهای خوبی به آن داده‌اند و به همین خاطر میانگین امتیازهای بالایی کسب کرده است و به این جایگاه رسیده.

۴. جهان سینمایی مارول (Marvel Cinematic Universe)

میانگین امتیاز راتن تومیتوز/رتبه: ۸۴.۷% (رتبه ۸)

۸۴.۷% (رتبه ۸) میانگین امتیاز تماشاگران/رتبه: ۸۲.۳% (رتبه ۸)

۸۲.۳% (رتبه ۸) میانگین فروش سینماهای آمریکا/رتبه: ۴۰۴,۷۸۰,۲۵۲ میلیون دلار (رتبه ۹)

۴۰۴,۷۸۰,۲۵۲ میلیون دلار (رتبه ۹) فیلم‌ها: مجموعه‌فیلم‌های انتقام‌جویان (۲۰۱۹ – ۲۰۱۲) و باقی فیلم‌های جهان سینمایی مارول به جز مرد عنکبوتی (همچون مرد آهنی، کاپیتان آمریکا و …)

در سال ۲۰۰۸ و یک سال بعد از سومین قسمت مرد عنکبوتی سم ریمی، استودیو مارول فیلمی را ساخت که صنعت سینما را برای همیشه دگرگون کرد و هیولایی متولد شد که امروز به عنوان «جهان سینمایی مارول» می‌شناسیم. «مرد آهنی» اولین فیلم این جهان بود و انتخاب عجیبی به نظر می‌رسید چون میان ابرقهرمان‌های مارول محبوبت و شهرت کمتری داشت، ولی بازخوردهای شدیدا مثبتی از منتقدها گرفت – به‌ویژه بازی رابرت داونی جونیور – و به فروشی حیرت‌انگیز در گیشه رسید.

مارول بعد از این فیلم چند پروژه ابرقهرمانی مستقل ساخت که ظاهرا به هم ربطی نداشتند، ولی همگی در سال ۲۰۱۲ و فیلم جریان‌ساز «انتقام‌جویان» به هم رسیدند و بلاک‌باستری با انبوهی از ابرقهرمانان اکران شد. جهان مارول رابرت داونی جونیور را احیا کرد و از او بازیگری پولساز و رده اول ساخت، تعدادی از بازیگران کمترشناخته‌شده مثل کریس همس‌ورث و کریس ایونز را به ستاره‌هایی جهانی تبدیل کرد و تأثیرش چنان شگرف بود که بسیاری از استودیوها به فکر تقلید از فرمولش افتادند تا جهان‌ سینمایی مشترک خودشان را بسازند. ۱۲ سال از خلق این جهان گذشته است و ۲۳ فیلم اکران شده، ولی تماشاگران هنوز مشتاق دیدن فیلم‌های بیشتری هستند.

البته بسیاری از شخصیت‌های مارول یا کشته‌ شده‌اند، یا بازنشسته‌اند یا موعد قراردادشان در حال سر رسیدن است، و باید دید آیا این کمپانی غول‌پیکر می‌تواند در دهه‌ی پیش رو کیفیت و محبوبیت خودش را حفظ کند یا نه. از لحاظ امتیاز، با اینکه نظر منتقدان در طول این سال‌ها دچار نوسان بوده، ولی تماشاگران همیشه امتیازهای بالایی به آثار مارول می‌‌دهند و فروش فوق‌العاده‌ای هم که رقم زده، جایگاه این جهان سینمایی را در ده مجموعه‌سینمایی برتر تثبیت کرده است.

پس از پایان بازی؛ مارول با انتقام‌جویان چه خواهد کرد؟

۳. سرزمین میانه (MIDDLE – EARTH)

میانگین امتیاز راتن تومیتوز/رتبه: ۷۹.۳% (رتبه ۱۳)

۷۹.۳% (رتبه ۱۳) میانگین امتیاز تماشاگران/رتبه: ۸۶.۳% (رتبه ۳)

۸۶.۳% (رتبه ۳) میانگین فروش سینماهای آمریکا/رتبه: ۴۲۰,۰۵۵,۶۵۷.۵۰ میلیون دلار (رتبه ۶)

۴۲۰,۰۵۵,۶۵۷.۵۰ میلیون دلار (رتبه ۶) فیلم‌ها: سه‌گانه‌ی ارباب حلقه‌ها (۲۰۰۳ – ۲۰۰۱) و هابیت (۲۰۱۴ – ۲۰۱۲)

وقتی پیتر جکسون تصمیم گرفت یکی از بزرگترین و محبوب‌ترین آثار ادبی فانتزی را به فیلم تبدیل کند، کاری شگرف و سخت پیش رو داشت. ولی حالا و نزدیک بیست سال بعد از اکران اولین قسمت سه‌گانه‌ی حیرت‌انگیزش، «یاران حلقه»، به سختی می‌توان کس دیگری را به جای جکسون تصور کرد که بتواند اینچنین حق مطلب را درباره‌ی داستان حماسی جی. آر. آر. تالکین ادا کند. سه‌گانه‌ی «ارباب حلقه‌ها» در مجموع نامزد ۳۰ اسکار شد که ۱۷ تایشان را گرفت، و قسمت سوم یعنی «بازگشت پادشاه»‌ به تنهایی برنده‌ی ۱۱ اسکار شد و رکوردی در تاریخ اسکار رقم زد.

سه‌گانه‌ی «ارباب حلقه‌ها» یک پدیده‌ی بزرگ فرهنگی بود و موفقیت‌های چشمگیری کسب کرد. طرفداران به قدری از نتیجه‌ی کار جکسون راضی بودند که از او می‌خواستند کتاب پیش‌درآمد «ارباب حلقه‌ها» یعنی «هابیت» را هم به فیلم تبدیل کند. البته این پروژه‌ای بود که پیتر جکسون از سال ۱۹۹۵ آرزوی ساختش را داشت. بعد از کمی درگیری‌ها با استودیو، سه‌گانه‌ای جدید خلق شد. اگرچه سه‌گانه‌ی «هابیت» به اندازه‌ی «ارباب حلقه‌ها» تحسین و تمجید منتقدان را برنیانگیخت، ولی باز هم محبوب تماشاگران بود و گیشه‌ی بسیار موفقی داشت.

امروزه فیلم‌های جکسون را بهترین اقتباس سینمایی ممکن از آثار تالکین می‌دانند که باعث شد علاقه‌ی به کتاب‌های فانتزی برجسته و به‌ویژه آثار تالکین احیا شود. سه‌گانه‌های جکسون یکی از تأثیرگذارترین و محبوب‌ترین فیلم‌های دنباله‌دار در تاریخ سینما به حساب می‌آیند.

۲. ایندیانا جونز (Indiana Jones)

میانگین امتیاز راتن تومیتوز/رتبه: ۸۶.۲۵% (رتبه ۶)

۸۶.۲۵% (رتبه ۶) میانگین امتیاز تماشاگران/رتبه: ۸۱.۲۵% (رتبه ۹)

۸۱.۲۵% (رتبه ۹) میانگین فروش سینماهای آمریکا/رتبه: ۵۱۵,۸۷۰,۶۳۳ میلیون دلار (رتبه ۳)

۵۱۵,۸۷۰,۶۳۳ میلیون دلار (رتبه ۳) فیلم‌ها: مهاجمان صندوق گمشده (۱۹۸۱)، ایندیانا جونز و معبد مرگ‌ (۱۹۸۴)، ایندیانا جونز و آخرین جنگ صلیبی (۱۹۸۹)، ایندیانا جونز و قلمرو جمجمه بلورین (۲۰۰۸)

هریسون فورد تنها بازیگری است که در دو فیلم دنباله‌دار این فهرست حضور داشته است، و اگرچه موقعیتش را در «جنگ‌ ستارگان» با دیگر بازیگر‌ها و کاراکترها سهیم بوده، ستاره‌ی بلامنازع سری فیلم‌های «ایندیانا جونز» خودش است. همچون «جنگ‌ ستارگان»، اینجا هم ساخته شدن «ایندیانا جونز» را مدیون جرج لوکاس و شیفتگی‌اش به فیلم‌های دنباله‌دار دهه‌ی ۳۰ و ۴۰ هستیم که باعث شد ایده‌ی خلق این باستان‌شناس نترس و مغرور و خوش‌تیپ و بامزه به سرش بزند. البته این بار صندلی کارگردانی را در اختیار دوست و همراه قدیمی‌اش استیون اسپیلبرگ گذاشت و به کمک هم سه تا از مطرح‌ترین و محبوب‌ترین فیلم‌های اکشن ماجراجویانه‌ی دهه‌‌ی ۸۰ را ساختند.

درست مثل خیلی از فیلم‌های این فهرست، محبوبیت «ایندیانا جونز» باعث شد کلی محصول جانبی در کنارش تولید شود اعم از کتاب، سریال تلویزیونی و بازی‌های کامپیوتری. لوکاس و اسپیلبرگ باری دیگر در سال ۲۰۰۸ کنار هم آمدند و «ایندیانا جونز و قلمرو جمجمه بلورین» (Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull) را ساختند.

از سوی دیگر، محبوبیت و سودآوری این فیلم‌های دنباله‌دار منجر به تولید آثار مشابهی شد که فیلم‌هایی مثل «مومیایی» با بازی برندن فریزر، «مهاجم مقبره» با بازی آنجلینا جولی که اقتباسی بود از یک بازی کامپیوتری به همین نام و «گنجینه‌ی ملی» با بازی نیکلاس کیج تنها بخشی از آن‌هاست. قرار است قسمت پنجمی از «ایندیانا جونز» هم ساخته شود که برنامه‌اش برای سال ۲۰۲۲ ریخته شده است، و مدیرعامل دیزنی باب ایگر گفته که قسمت پنجم پایان این فیلم دنباله‌دار نخواهد بود.

۱. داستان اسباب‌بازی (TOY STORY)

میانگین امتیاز راتن تومیتوز/رتبه: ۹۸.۷۵% (رتبه اول)

۹۸.۷۵% (رتبه اول) میانگین امتیاز تماشاگران/رتبه: ۹۰.۲۵% (رتبه اول)

۹۰.۲۵% (رتبه اول) میانگین فروش سینماهای آمریکا/رتبه: ۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون دلار (رتبه ۴)

۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون دلار (رتبه ۴) فیلم‌ها: مجموعه‌فیلم‌های داستان اسباب‌بازی (۲۰۱۹ – ۱۹۹۵)

شاید با دیدن یک انیمیشن دنباله‌دار در صدر این فهرست غافلگیر شده باشید، ولی «داستان اسباب‌بازی» به هیچ وجه شبیه یک کارتون معمولی نیست.

در سال ۱۹۸۸، پیکسار که هنوز استودیو نوپایی بود برای فیلم کوتاهش «اسباب‌بازی حلبی» (Tin Toy) برنده‌ی اسکار شد. این انیمیشن کوتاه درباره‌ی یک اسباب‌بازی بود که سعی داشت از دست بچه‌ای خرابکار فرار کند. فیلم توجه دیزنی را جلب کرد و از کارگردانش جان لستر خواستند ایده‌اش را گسترش دهد و یک فیلم بلند بسازد. نتیجه‌اش البته فیلمی شد که همه چیز را تغییر داد. «داستان اسباب‌بازی» اولین انیمیشنی بود که به طور کامل با کامپیوتر ساخته شد و سینما را وارد دوران تازه‌ای کرد و در نهایت از سال ۲۰۰۲ بخش بهترین انیمیشن بلند به اسکار اضافه شد.

از آن زمان تا کنون، سه دنباله از «داستان اسباب‌بازی» ساخته شد و هر چهار فیلم تحسین جهانیان را برانگیختند – دو فیلم اول در راتن تومیتوز امتیاز ۱۰۰% گرفته‌اند – و به نسلی از هنرمندان، انیماتورها و قصه‌گوها الهام بخشید تا بهترین بهره را از این مدیوم ببرند. پیکسار هنوز که هنوز است سردمدار انیمیشن‌های سینمایی با کیفیت و درجه‌یک مانده و هرسال فیلم‌هایی مسحورکننده‌تر و درخشان‌تر تحویل سینما می‌دهد و مرزهای مهارت و کیفیت را چند پله جا‌به‌جا می‌کند.

اما «داستان اسباب‌بازی» که در میانگین امتیاز منتقدان و میانگین امتیاز تماشاگران رتبه‌ی اول را به خودش اختصاص داده است، مهم‌ترین دستاورد پیکسار به حساب می‌آید، و حالا هم که رسما بهترین فیلم دنباله‌دار دنیاست.

ده دنباله‌دار برتر هر شاخه به تفکیک

میانگین امتیاز منتقدها

داستان اسبا‌ب‌بازی (۹۹%) چگونه اژدهای خود را تربیت کنیم (۹۳.۳%) مد مکس (۹۰%) جان ویک (۸۸.۳%) ایپ من (۸۷.۲%) ایندیانا جونز (۸۶.۳%) پاندای کونگ‌فو کار (۸۵%) جهان سینمایی مارول (۸۴.۷%) کلبه‌ وحشت (۸۲%) شب مردگان زنده جرج رومرو (۸۱.۳%)

میانگین امتیاز تماشاگرها

داستان اسباب‌بازی (۹۰.۳%) چگونه اژدهای خود را تربیت کنیم (۸۹%) سرزمین میانه (۸۶.۳%) بازگشت به آینده (۸۵.۷%) پسران بد (۸۴%) جان ویک (۸۴%) ایپ من (۸۲.۴%) جهان سینمایی مارول (۸۲.۳%) ایندیانا جونز (۸۱.۳%) کلبه وحشت (۸۰.۸%)

میانگین فروش سینماهای آمریکا

جنگ‌ ستارگان (۶۹۲,۸۳۳,۳۳۳.۳۳ میلیون دلار) پارک ژوراسیک (۵۴۱,۱۴۹,۲۱۳.۸۰ میلیون دلار) ایندیانا جونز (۵۱۵,۸۷۰,۶۳۳ میلیون دلار) داستان اسباب‌بازی (۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون دلار) آرواره‌ها (۴۲۸,۷۳۲,۴۲۶ میلیون دلار) سرزمین میانه (۴۲۰,۰۵۵,۶۵۷.۵۰ میلیون دلار) مرد عنکبوتی (۴۱۱,۵۷۹,۸۹۳.۱۳ میلیون دلار) بازی‌های گرسنگی (۴۰۵,۶۰۶,۱۹۲.۷۵ میلیون دلار) جهان سینمایی مارول (۴۰۴,۷۸۰,۲۵۲ میلیون دلار) شرک (۳۹۰,۵۰۱,۱۰۴ میلیون دلار)

