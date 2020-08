جزییات داستانی فصل ششم سریال بهتره با ساول تماس بگیری

بر اساس صحبت‌های اخیر پتر گولد فصل ششم سریال «بهتره با ساول تماس بگیری» سویه‌های جدیدی از روند شکل‌گیری شخصیت‌های سریال «بریکینگ بد» را به تصویر می‌کشد.

سریال «بهتره با ساول تماس بگیری» آرام آرام به فصل ششم و پایانی خود نزدیک می‌شود و بسیاری از دوست‌داران «بریکینگ بد» منتظر دیدن شخصیت‌های محبوبی همچون والتر وایت و جسی پینکمن در این اسپین‌آف هستند. هنوز نمی‌دانیم که شخصیت جدیدی از مجموعه‌ی اصلی به فصل ششم سریال «بهتره با ساول تماس بگیری» اضافه خواهد شد یا خیر، اما با توجه به صحبت‌های اخیر یکی از سازندگان این مجموعه، پتر گلد، قرار است در بخش آخر ماجراجویی‌های جیمی مک گیل نور تازه‌ای به تعدادی از شخصیت‌های محبوب این سریال تابیده شود که ابعاد تازه‌ای از وجود آن‌ها در دنیای «بریکینگ بد» را نمایان می‌کند.

گولد در بخشی از گفت‌وگوی خود با هالیوود ریپورتر بیان کرده است: «من تصور می‌کنم زمانی که شما پس از تماشای «بهتره با ساول تماس بگیری» به سراغ «بریکینگ بد» می‌روید، با دیدی بسیار متفاوت به شخصیت‌ها را نگاه می‌کنید. در این مجموعه قصد داریم جزئیاتی از شخصیت‌های «بریکینگ بد» را بیان کنیم که تا به امروز گفته نشده‌اند. ما می‌خواهیم بخش تازه‌ای از زندگی این شخصیت‌ها را به تصویر بکشیم که بینندگان را به زاویه‌ی دید جدید و شگفت‌آوری می‌رساند.»

سریال «بهتره با ساول تماس بگیری» با تمرکز بر وکیل تبهکار دنیای «بریکینگ بد»، یعنی ساول گودمن کار خود را آغاز کرد، اما رفته رفته داستان این مجموعه گسترش یافت و با ابعاد تازه‌ای از شخصیت و زندگی خصوصی افرادی همچون مایک ارمنترات و هکتور سالامانکا آشنا شدیم. طی ۵ فصل به درستی و با طمانینه شاهد دگردیسی جیمی مک گیل از یک وکیل تازه‌کار و نه چندان قانون شکن، به ساول گوودمن بودیم و در کنار پرداخت به این شخصیت‌ها، افراد جدیدی نیز به داستان «بهتره با ساول تماس بگیری» اضافه شده‌اند که تا به امروز در نظر اغلب بینندگان دوست‌داشتنی جلوه کرده‌اند؛ از جمله این شخصیت‌ها کیم وکسلر و لالو سالامانکا هستند.

وینس گیلیگان در ساخت دو فصل اخیر این مجموعه نقش چندانی نداشته است، اما قرار است در فصل ششم به کمک پتر گولد بیاید و این امر برای دوست‌داران «بهتره با ساول تماس بگیری» اتفاق خوش آیندی است؛ زیرا شخصیت‌های ملموس و قدرتمند «بریکینگ بد»، بخش عمده‌ای از محبوبیت خود را مدیون نوع نگاه و توانمندی‌های گیلیگان هستند. به همین دلیل می‌توان به جالب توجه بودن ابعاد جدیدی که قرار است از شخصیت‌های «بهتره با ساول تماس بگیری» ببینیم، امیدوار بود.

چندی قبل لیست نامزدهای مراسم امی ۲۰۲۰ منتشر شد که عدم نامزدی باب ادنکرک در بخش «بهترین بازیگر مرد سریال درام» اعتراض هواداران این مجموعه را به همراه داشت. ادنکرک یکی از بهترین بازی‌های خود را در فصل پنجم سریال «بهتره با ساول تماس بگیری» به نمایش گذاشت، اما به طرز عجیبی این بازی خوب در نظر هیئت داوران مراسم امی چندان چشم‌گیر نبوده است!

فصل ششم «بهتره با ساول تماس بگیری» در سال ۲۰۲۱ پخش خواهد شد و فعلا اطلاعات چندانی از جزئیات داستانی آن در اختیار نداریم و فقط می‌دانیم تعداد قسمت‌های آن از قسمت‌های فصل‌های قبلی بیشتر است.

