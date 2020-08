بنابر اطلاعیه‌ی جدید کمپانی مورگان کریک انترتینمنت بازسازی فیلم «جن‌گیر» در سال ۲۰۲۱ به سینماهای سراسر جهان خواهد آمد.

فیلم «جن‌گیر» یکی از موفق‌ترین فیلم‌های ترسناک در تمام دوران‌ها است. این فیلم به کارگردانی ویلیام فریدکین علاوه‌بر به دست آوردن توجه عموم مردم، توانست نظر مثبت منتقدین را هم کسب کند و در مراسم اسکار سال ۱۹۷۳ در ۱۰ شاخه نامزد شد و دو جایزه‌ی اسکار بهترین فیلمنامه‌ی غیراقتباسی و بهترین صدا را به دست آورد. حالا کمپانی توزیع کننده‌ی این فیلم یعنی مورگان کریک انترتینمنت اعلام کرده است قصد دارد «جن‌گیر» را ریبوت کند و باری دیگر داستان این فیلم را با تغییرات جزئی به سینماها بیاورد.

متاسفانه اطلاعات چندانی از چگونگی ساخت این فیلم در دسترس نیست و نمی‌دانیم چه کسی کارگردانی آن را برعهده دارد یا تیم بازیگری آن شامل چه افرادی می‌شود و تنها می‌دانیم مورگان کریک انترتینمنت قصد دارد در سال ۲۰۲۰ ریبوت یا همان بازسازی فیلم «جن‌گیر» را اکران کند.

«جن‌گیر» در سال ۱۹۷۳ تنها با ۱۲ میلیون دلاری ساخته و اکران شد، اما این فیلم توانست در سراسر جهان به فروش ۴۲۸ میلیون دلاری دست پیدا کند که موفقیت تجاری بسیار قابل توجه‌ای به شمار می‌رود. به همین خاطر در سال ۱۹۷۷ فیلم «جن‌گیر ۲: مرتد» اکران شد که از هیچ منظری در حد و اندازه‌های فیلم نخست نبود. نمره‌ی این فیلم در راتن تومیتوز ۱۵ از ۱۰۰ است، در حالی که امتیاز «جن‌گیر» در این پایگاه برابر ۸۳ از ۱۰۰ است. در سال‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۴ نیز فیلم‌های سینمایی در ادامه‌ی دنیای سینمایی «جن‌گیر» ساخته شدند که هیچ‌کدام اثر خوب و راضی کننده‌ای نبودند. همچنین شبکه‌ی فاکس سریالی بر اساس داستان «جن‌گیر» ساخت که این مجموعه پس از ۲ فصل کنسل شد.

فیلم «جن‌گیر» داستان جن‌زدگی دختر نوجوان کریس مک‌نیل، بازیگر سرشناس تلویزیون را روایت می‌کند که اسیر موجودات شیطانی شده است و پزشکان از درمان او عاجز مانده‌اند. به همین خاطر کریس به یک کشیش جوان به نام پدر کاراس مراجعه می‌کند و از او می‌خواهد تا به دخترش کمک کند.

طی سال‌های اخیر بارها و بارها شاهد ساخت بازسازی‌هایی ضعیف و بی‌هویت از فیلم‌های سینمایی مهم بوده‌ایم. آثاری که هیچ نیازی برای بازتعریف قصه آن‌ها احساس نمی‌شد و این فیلم‌های جدید صرفا خاطرات خوب برخی از سینمادوستان از فیلم‌های محبوبشان را خدشه‌دار کردند. حال سوالی که باید پیش روی سازندگان بازسازی فیلم «جن‌گیر» قرار داد این است که چه نیازی به ساخت این اثر است؟ آیا چنین کاری جز هداف تجاری، منظور دیگری دارد؟ با توجه به دنبال‌های ضعیفی که در دهه‌های گذشته برای «جن‌گیر» ساخته و اکران شده است خیلی نمی‌توان به این ریبوت خوش‌بین بود، اما فعلا باید صبر کنیم و منتظر انتشار اطلاعات بیشتر از اعضای ساخت آن باشیم.

