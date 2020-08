شب گذشته رویداد آنلاین دی‌سی که نامش را «DC FANDOME» گذاشته بودند برگزار و انبوهی اثر جدید در حوزه‌ی سرگرمی معرفی شد و خیلی از هواداران را ذوق‌زده و شگفت‌زده کرد. در این رویداد آنلاین که به صورت زنده و رایگان در وبسایتشان قابل دسترسی بود افرادی مثل زک اسنایدر، مت ریوز و جیمز گان درباره‌ی فیلم‌هایی صحبت کردند که دارند آماده می‌کنند، و تریلرها و تصاویری که منتشر کردند خبر از فصلی پررونق، جذاب و هیجان‌انگیز برای دی‌سی می‌داد. گویا اصلی‌ترین رقیب هیولای دنیای سرگرمی یعنی «مارول»، بالاخره راهش را پیدا کرده است.

با هم خلاصه‌ی تعدادی از مهم‌ترین رویدادهای شب گذشته را مرور می‌کنیم.

رونمایی از چیتا، دشمن جدید واندر وومن

دومین تریلر رسمی «واندر وومن ۱۹۸۴» به کارگردانی پتی جنکینز پر از عناصر باب دل هوادارانش بود و صحنه‌های اکشن چشم‌نواز یکی پس از دیگری پشت هم ردیف می‌شدند. علاوه بر این از شخصیت «چیتا» (باربارا مینروا) با بازی کریستن ویگ رونمایی شد که با ظاهری تغییر شکل یافته و سرعتی فرازمینی رقیب سرسختی برای واندر وومن به نظر می‌رسید.

با اینکه بیشتر دقایق تریلر روی باربارا آن مینروا متمرکز شده بود و ما فرایند تغییر و تحول او را می‌دیدیم، اما در لحظات پایانی تصویری واضح و کامل از چیتا نمایان می شود که مقابل دایانا یا همان واندر وومن ایستاده است و با هم مبارزه می‌کنند.

اکران واندر وومن ۱۹۸۴ در حال حاضر برای تاریخ دوم اکتبر ۲۰۲۰ برنامه ریزی شده است.

جوخه انتحاری جیمز گان

نسخه جدید «جوخه انتحاری» به کارگردانی جیمز گان فیلم کاملاً متفاوتی از نسخه‌ی قبلی است و تنها وایولا دیویس، جول کینمان و صد البته مارگو رابی (هارلی کویین) از آن فیلم باقی مانده‌اند. تیم بازیگران جدید شامل ادریس البا، مایکل روکر و جان سینا است.

در رویداد شب گذشته ویدئویی جذاب از پشت صحنه‌ی جوخه انتحاری منتشر شد که خبر از اثری مهیج و نفس‌گیر می داد. خود ادریس البا در جایی از این ویدیو می‌گفت هواداران با دیدن این فیلم مدام از خودشان می‌پرسند چطور همچین چیزی را ساختند. پس می‌توانید مطمئن باشید سکانس‌های اکشن حیرت‌انگیزی انتظارتان را می‌کشد.

به نظر می رسد ورود جیمز گان به دنیای دی‌سی برای او و هواداران خوش‌یمن بوده است.

نسخه زک اسنایدر

فیلم «لیگ عدالت» ابتدا در سال ۲۰۱۷ و بعد از چالش‌های بسیار و مشکلاتی مثل تغییر کارگردان اکران شد و بازخوردهای منفی زیادی گرفت. حالا قرار است نسخه‌ی اصلی فیلم یعنی «نسخه‌ی زک اسنایدر» در ۴ قسمت ۱ ساعته از اچ بی او مکس پخش شود که در نهایت به فرمت یک فیلم ۴ ساعته در دسترس خواهد بود.

انتشار این نسخه نتیجه‌ی یک کمپین مردمی است که با هشتگ «نسخه اسنایدر را منتشر کنید» (releasethesnydercut#) شروع شد و کم‌کم به قدری بالا گرفت که سرانجام تصمیم به انتشار آن گرفتند. به گفته‌ی اسنایدر از بازیگران اصلی فیلم‌برداری مجدد نخواهد شد و تنها بخش‌هایی که جا مانده است دوباره گرفته می شود و باقی دقایق فیلم و سه ساعت جدیدی که خواهیم دید همگی نماهایی که است که اسنایدر قبلاً گرفته است و هیچ‌وقت نشان داده نشد.

بتمن جدید سینما

سرانجام فیلمی که همه انتظارش را می کشیدند به عنوان آخرین رویداد آنلاین شب گذشته معرفی شد، یعنی «بتمن» با بازی رابرت پتینسون. با اینکه تنها ۲۵ درصد از این اقتباس تازه‌ از داستان شوالیه‌ی محبوب گاتهام فیلمبرداری و باقی آن برای بعد از فروکش کردن کرونا برنامه‌ریزی شده است، تریلر فیلم واقعا جذاب و امیدوار کننده به نظر می رسد. اینجا بتمنی تلخ‌تر و تاریک‌تر می‌بینیم که گویا باید با مسائل پیچیده و قتل‌های زنجیره‌ای وحشتناکی مواجه شود و اتمسفر و حال و هوای فیلم شبیه تریلرهای معمایی دیوید فینچر در آمده است.

چیزی که مشخص است این تریلر از بتمن جدید، هواداران ابرقهرمان محبوب را حسابی راضی کرده و از سوی دیگر انتظار برای تماشایش برایشان سخت‌تر شده.

