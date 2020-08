سینماداران آمریکایی برای ترغیب مردم به تماشای فیلم‌ها در سالن‌های سینما کمپین گسترده‌ای در راستای تشویق سینمادوستان به انجام پروتکل‌های بهداشتی راه انداخته‌اند.

بعد از شیوع گسترده‌ی کروناویروس شاهد تعطیلی سینماهای سراسر جهان بودیم. با اینکه هنوز واکسن یا درمانی برای مقابله با این بیماری در دسترس قرار نگرفته است، اما مشاغل مختلف برای جلوگیری از ورشکستی و تحمل ضررهای مالی سنگین مجبور به از سرگیری فعالیت خود شدند و سالن‌های سینمایی یکی از این کسب و کارها هستند. سینماهای ایران از تیرماه بازگشایی شدند و حالا نوبت به بازگشایی گسترده‌ی سینماها در آمریکا رسیده است. اما اینطور که پیداست برخلاف سینماداران ایرانی، هم‌صنف‌های خارجی‌شان با کاهش قیمت بلیت‌ها و راه انداختن کمپین گسترده‌ای برای ترغیب مردم به رعایت پروتکل‌های بهداشتی تصمیمات جدی و درستی برای تزریق خونی تازه در کالبد نیمه‌جان شغل خود اتخاذ کرده‌اند.

در هفته‌ی گذشته، تقریبا پس از ۵ ماه شاهد اکران گسترده‌ی یک فیلم در سینماهای اغلب ایالت‌های آمریکا بودیم. فیلم «خارج از کنترل» با بازی راسل کرو در بیش از ۲ هزار سالن روی پرده رفت تا راه برای اکران عمومی «انگاشته» به کارگردانی کریسوفر نولان هموار شود. مسئول بخش بهداشت و سلامت ناتو، چندی پیش در راستای بازگشایی سینماها و لزوم رعایت پروتکل‌های بهداشتی برای حفظ سلامت سینمادوستان اعلام کرده بود: «در این دنیای جدید متاثر از کرونا، همه‌ی سینماگران باید پروتکل‌های بهداشتی را به صورت مداوم رعایت کنند و انجام این موارد بهداشتی هیچ ارتباطی با تعداد مخاطبان و استقبال مردم از سالن‌های آن‌ها ندارد.»

همه‌ی ما می‌دانیم که رفتن به سینما بی‌خطر نیست، اما با رعایت پروتکل‌های ابلاغی از سوی سازمان‌های بهداشتی می‌توان سلامت مردم را تا حد زیادی تامین کرد. تا به امروز گزارشی مبنی‌بر ابتلا فرد یا افرادی به کرونا، به دنبال تماشای فیلم در سینما منتشر نشده است. قرار است تمام کارمندان سینماها در آمریکای شمالی و اروپا ماسک داشته باشند و از تجمع افراد در سالن‌های انتظار جلوگیری شود. همچنین به افرادی که ماسک بر صورت ندارند اجازه حضور در سینما و تماشای فیلم‌ها داده نمی‌شود.

آدام آرون، مدیر سالن‌های ای‌ام‌سی اعلام کرده است: «ما به دقت تمام پروتکل‌ها را اجرا خواهیم کرد و به تماشاگران اجازه نمی‌دهیم به هنگام تماشای فیلم ماسک خود را بردارند. مگر کودکان زیر دوسال یا زمانی که کسی بخواهد به مدت چند دقیقه پاپ کورن بخورد یا آب بنوشد.»

مارک زوراد، مدیر مجموعه سالن‌های سینمامارک نیز در صحبت‌های خود پیش از بازگشایی سینماهای آمریکا اعلام کرده است: «از چندی قبل ما ۶۰ سالن از سالن‌های خود را بازگشایی کردیم و تا به امروز مشکلی در زمینه‌ی پوشیدن ماسک نداشته‌ایم. اگر فردی ماسک به همراه نداشته باشند، پرسنل ما یک ماسک به صورت رایگان به او خواهند داد و فکر می‌کنم این یک وظیفه ملی است.»

سینماداران آمریکایی در ادامه‌ی این کمپین برای ترغیب مردم به تماشای فیلم‌های جدید در سینما متعهد شده‌اند به صورت مداوم شست‌وشوی سطوح مختلف توسط کارمندان سینماها انجام گیرد و محلول ضدعفونی کننده‌ی دارای حداقل ۶۰ درصد الکل نیز در دسترس تماشاگران باشد

همانطور که به وضوح قابل مشاهده است سینماداران آمریکایی و اروپایی به همراه متولیان هنر و فرهنگ در این کشورها عزم جدی برای بازگشایی مطلوب سینماها دارند. متاسفانه هفته‌ها از بازگشایی مجدد سینماهای کشورمان می‌گذرد، اما خبری از چنین کمپین‌ها و تعهدهایی برای رعایت پروتکل‌های بهداشتی نیست و در بسیاری از سالن‌ها شما می‌توانید ماسک خود را به هنگام تماشای فیلم‌ها بردارید یا مایع ضدعفونی کننده رایگانی در اختیار تماشاگران نیست! همچنین برخلاف بسیاری از سینماهای آمریکایی و اروپایی که تخفیفات خوبی بر بلیت‌های خود در سانس‌های مختلف اعمال کرده‌اند، با از سرگیری فعالیت سالن‌های سینمایی در ایران شاهد این بودیم که یک مالیات چند درصدی نیز از جانب سالن‌داران به مردم تحمیل شد!

در مطلب دیگری به این موضوع پرداختیم که تا به امروز، در قیاس با سال گذشته شاهد ریزش ۱۴ میلیون نفری مخاطبان اکران سینمای ایران در پنج ماهه‌ی نخست سال بوده‌ایم و درآمد کل فیلم‌های اکران شده در سینماهای سراسر کشور حدود ۵ میلیارد تومان بوده است. این اعداد و ارقام نشان می‌دهند اگر خیلی زود تصمیمات راه‌گشایی برای بهبود اوضاع سینماها اتخاذ نشود، سینمای ایران با مشکلات عدیده‌ای در زمینه ساخت، اکران و توزیع فیلم‌های سینمایی مواجه خواهد شد. این تصمیمات می‌بایست در راستای ترغیب تهیه‌کنندگان برای اکران فیلم‌های مهم‌شان با شرایط موجود باشد و به مردم اطمینان دهد که پروتکل‌های بهداشتی به حد مطلوبی در سال‌های سینمایی رعایت می‌شوند و سینماداران هم مکلف به انجام وظایف بهداشتی‌شان شوند.

