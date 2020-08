ساخت فیلم «مرد شمالی» به کارگردانی رابرت اگرز رسما در ایسلند آغاز شد. فیلم‌برداری این اثر قرار بود در فروردین‌ماه شروع شود، اما همه‌گیری کروناویروس تولید فیلم وایکینگی اگرز را با تاخیری پنج ماهه مواجه کرد.

سینمای ترسناک در دهه‌ی دوم هزاره‌ی جدید دچار کرختی و تکرار آزار دهنده‌ای شده بود و هرساله شاهد فیلم‌های تکراری و ضعیفی بودیم که در بهترین حالت یک رونوشت ناکارآمد و بدخط از فیلم‌های دلهره‌آور و اسلشر موفق پیشین بودند. اما چند کارگردان جوان و تازه‌کار همچون رابرت اگرز و آری استر با آثاری همچون «جادوگر»، «فانوس دریایی» و «میدسامر» نشان دادند هنوز هم می‌توان به خلق آثار ترسناک خلاقانه‌ای که از مفاهیم جدی صحبت کنند امیدوار بود. حالا مشخص شده که اگرز مراحل تولید سومین فیلم بلند داستانی خود را در ایسلند آغاز کرده است و قصد دارد یک داستان وایکینگی با تم جادوگری را به تصویر بکشد.

بیورک، خواننده و ترانه‌سرای پنجاه و چهار ساله‌ی ایسلندی که سینمادوستان او را بیش از هر چیز با فیلم «رقصنده در تاریکی» به کارگردانی لارس فون تریه به خاطر می‌آورند قرار است در فیلم جدید اگرز ایفای نقش کند و کیت دیکی بریتانیایی که پیش از این در «جادوگر» حضور پیدا کرده بود، در فیلم «مرد شمالی» نیز با اگرز همکاری خواهد کرد.

اطلاعات چندانی از داستان و اتفاقات «مردشمالی» در دسترس نیست، اما به نظر با یک داستان وایکینگی در قرن ۱۰ام میلادی مواجه خواهیم شد که روند کینه‌توزی و انتقام‌جویی مردمان قدیمی اسکاندیناوی را نشان می‌دهد.

فیلم «فانوس دریایی» را می‌بایست یک اثر سینمایی در زیرژانر «وحشت روان‌شناختی» (Psychological Horror) به شمار آورد. این فیلم داستان دو نگهبان فانوس دریایی با بازی رابرت پتینسون و ویلم دفو را روایت می‌کند که در مواجه با تنهایی و تاریکی، به تدریج سلامت روانی خود را از دست می‌دهند و این سرآغاز معاصی و سرگشتگی‌های این دو مرد است. اگرز با «فانوس دریایی» چند نامزدی در مراسم سینمایی مستقل اسپریت به دست آورد و فیلمبرداری این فیلم به طور گسترده مورد توجه قرار گرفت و حتی نامزدی جایزه‌ی اسکار بهترین فیلمبرداری را هم کسب کرد.

