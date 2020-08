فیلم نامتعادل ساخته‌ی درک بورته که آخرین بازی راسل کروست در دومین هفته‌ی اکرانش موفق شد به جمع ده فیلم پرفروش باکس آفیس هفته وارد شود. این اولین هفته‌ی بعد از کروناست که بالاخره تعداد فیلم‌های حاضر در باکس آفیس به ده تای معمولش رسید.

فروش‌ها البته هنوز به آن رقم میلیونی نرسیده‌اند اما حداقل این هفته هر ده فیلم فروش داشته‌اند و این خودش نشان از رونق تدریجی سینماها دارد.

در صدر جدول فیلم «نامتعادل» (unhinged) ساخته‌ی فیلمساز آلمانی درک بورته را داریم که راسل کرو مشهورترین ستاره‌ای است که در آن بازی می‌کند. فیلم داستان مردی به نام تام کوپر است. مردی که به لحاظ ذهنی بی‌ثبات است و برای اینکه پلیس به او شلیک کند و به این ترتیب بمیرد دست به یک سری قتل می‌زند. او به خانه‌ای هجوم می‌برد و ساکنانش را به قتل می‌رساند. بعد خانه را به آتش می‌کشد و آن‌جا را ترک می‌کند.

از آن طرف ریچل هانتر زنی است که تازه از همسرش جدا شده و صاحب بچه است. او پسر ۱۵ ساله‌اش را به مدرسه می‌برد که در ترافیک پشت یک کامیون گیر می‌افتد. صاحب کامیون کوپر است و وقتی ریچل اعتراض می‌کند پیاده می‌شود و او را وادار به عذرخواهی می‌کند. ریچل بعدتر می‌خواهد برای مسائل طلاق با وکیلش صحبت کند اما متوجه می‌شود که کوپر تلفنش را دزدیده است. کوپر به تعقیب و آزار ریچل ادامه می‌دهد و این قضیه ابعاد وسیع‌تری پیدا می‌کند.

پخش‌کنندگان فیلم معتقد بودند با اکران آن می‌توانند وضعیت سینماها را در دوران پساکرونا بسنجند. این اولین فیلمی است که بعد از بازگشایی سینماها در سالن‌های سینمای آمریکا روی پرده رفت.

فیلم در کل جهان ۱۳.۱ میلیون دلار فروخته است که ۵.۱ میلیون آن در آمریکا و کانادا و ۸ میلیون دیگر مربوط به کشورهای دیگر بوده است. این آخر هفته فروش فیلم بالای ۴ میلیون دلار بود.

اما منتقدان فیلم را دوست نداشته‌اند و به آن امتیاز ۴۲ از ۱۰۰ را داده‌اند. آن‌ها معتقدند راسل کرو البته تصویر تماشایی از یک مرد شریر ارائه داده است اما فیلم هوش و عمق کافی برای اینکه مخاطبش را راضی کند ندارد. منتقد دیگری گفته است که این همان بی‌مووی است که انتظارش را داریم. این‌جا فقط کشتار مساله است و دلایل پشت آن اهمیتی ندارند.

اما منتقد ایندی‌وایر فیلم را ضعیف ارزیابی کرده و گفته که تنها حسی که راسل کرو در این فیلم از خودش نشان می‌دهد خشم است.

حتی منتقد ورایتی که نسبت به فیلم موضع متوسطی گرفته می‌نویسد: « نامتعادل هرگز نمی‌تواند از همان صحنه‌ی گیرای اول فراتر برود و دلیل آن هم اشتباه محاسباتی ساختاری فیلم‌نامه‌ای است که کارل السورث، از طرفداران این ژانر مرتکب شده؛ اگر فیلم خود درباره یک دیوانه را با شدیدترین لحن ممکن آغاز کنید در ادامه چاره‌ای ندارید جز آنکه همواره روندی نزولی را طی کنید.»

فیلم «باب اسفنجی: اسفنج در حال فرار» توانسته در دومین هفته‌ی اکرانش همچنان خوب بفروشد و فقط یک پله نزول کرده و حالا در رده‌ی دوم باکس آفیس قرار دارد.

این سومین فیلم از سری فیلم‌های «باب اسفنجی» و البته فیلم از این سری است که انیمیشن آن به روش کامپیوتری طراحی شده نه روش دو بعدی. فیلم داستان سفر ماجراجویانه‌ی باب اسفنجی و رفقایش است. وقتی حیوان خانگی محبوب باب یعنی گری حلزون توسط شاه پوزیدون دزدیده می‌شود باب و پاتریک مأموریت نجاتی ترتیب می‌دهند تا به شهر گمشده‌ی آتلانتیک بروند و گری را به خانه برگردانند.

تیم هیل که خالق سریال باب اسفنجی است فیلم را کارگردانی کرده است اما مخاطبان این قسمت را چندان تحویل نگرفته‌اند و امتیاز آن ۶.۷ از ۱۰ است. منتقدان هنوز به فیلم امتیاز نداده‌اند اما برخی از آن‌ها نوشته‌اند که فیلم کارگردانی قوی دارد و تکنیک قسمت‌های قبلی را وام گرفته و چیزی ساخته شده که کاملا متناسب با جهان باب اسفنجی است. البته برخی از منتقدان هم نوشته‌اند که تغییر انیمیشن از شیوه‌ی طراحی دو بعدی به گرافیک کامپیوتری باعث شده که «باب اسفنجی: اسفنج در حال فرار» آن حس و حال روان قسمت‌های قبلی را نداشته باشد.

فیلم سوم جدول باز هم یک اثر جدید است. «کلمات روی دیوار حمام» درامی است که فیلمساز آلمانی ثور فرودنتال آن را ساخته است و اندی گارسیا و چارلی پلامر بازیگرانش هستند.

داستان نوجوانی به نام آدام که از مدرسه‌اش اخراج می‌شود چون مشخص می‌شود به لحاظ روانی دچار اسکیزوفرنی است. این اتفاق وسط سال تحصیلی می‌افتد در شرایطی که او سال آخر دبیرستان است. این دانش‌آموز باهوش و زیرک سعی می‌کند این راز را پیش خودش نگهدارد در شرایطی که عاشق همکلاسی باهوشش هم شده است و همین عشق الهام‌بخش او می‌شود که اجازه ندهد شرایط روانی‌اش بر او مسلط شوند.

منتقدان از فیلم بدشان نیامده و امتیاز ۶۲ از ۱۰۰ را به آن داده‌اند. منتقد سایت راجر ایبرت نوشته است: «فیلمنامه‌ی قوی و هوشمندانه‌ی نیک نوادا براساس رمان برنده‌ی جایزه‌ی جولیا والتون است. آدام کاراکتری حساس و باهوش و همدی برانگیز است و کارگردان با شیوه‌های بصری برجسته انگار به درون این کاراکتر می‌رود و نقطه‌نظر او را به دنیا به ما نشان می‌دهد.»

منتقد ورایتی هم می‌گوید: «مجموعه‌ای از حقیقت، ظرافت و درد در این تصویر از نوجوانی مشکل‌دار به چشم می‌خورد. ستاره‌ی بااستعداد فیلم هم می‌داند که هر یک از این‌ها را چه‌طور به نمایش بگذارد. اما مثل خیلی از فیلم‌های نوجوانانه‌ی دیگر در نهایت فیلم بین اینکه وسط این موقعیت باشد یا از بیرون به آن نگاه کند گیر می‌افتد.»

رتبه‌ی چهارم جدول در اختیار فیلم دهه هشتادی «گونیز» ساخته‌ی ریچارد دانر است. این کمدی ماجراجویانه داستان یک سری بچه است که در محله‌ی گونی با خانواده‌هایشان زندگی می‌کردند اما حالا قرار است خانه‌ها که تحت رهن بوده‌اند به فروش بروند. این پسربچه‌ها که اسم گروه خودشان را گونیز گذاشته‌اند تصمیم می‌گیرند که آخر هفته را کنار یکدیگر بگذرانند. هر کدام از آن‌ها یک ویژگی دارد: یکی مبتکر است، آن یکی پرحرف و یکی مثبت اندیش و دیگری چاق.

آن‌ها می‌خواهند خانه‌هایشان را از اجراییه‌ی سند رهنی نجات بدهند و در این مسیر ماجراجویی‌های جالبی برایشان اتفاق می‌افتد. بعد از نمایش این فیلم در طول سال‌های بعد گونیز اصطلاحی شد معادل آدم‌های خل و چل.

امتیاز فیلم در سایت متاکریتیک ۶۲ از ۱۰۰ است. منتقد امپایر درباره‌اش گفته بود که طرح فیلم براساس آرکتایپ‌ها و کهن‌الگوهاست و ماجراجویی‌های بچه‌ها جوری در این طرح تنیده شده که لحظات مفرح و دوست‌داشتنی برایتان به دنبال می‌آورد.

فیلم نشان می‌دهد که اسپیلبرگ چه‌قدر خوب می‌تواند مخاطبش را سرگرم کند چون اصل داستان فیلم گونیز متعلق به اسپیلبرگ بوده و از روی طرح او کریس کلمبوس فیلمنامه را نوشته است.

فیلم جدید «کات تروت سیتی» (Cut Throat City) آخرین تازه‌وارد جدول باکس آفیس این هفته است. داستان فیلم بعد از طوفان کاترینا اتفاق می‌افتد و چهار پسر جوان که با هم رفیق هستند پیشنهادی مبنی بر سرقتی خطرناک در قلب نیواورلئان را می‌پذیرند.

فیلم را RZA آهنگساز و بازیگر ساخته که البته پیش از این هم دو فیلم بلند در کارنامه‌اش دارد اما به عنوان آهنگساز و بازیگر کارنامه‌اش پررنگ‌تر است. ایتان هاوک بازیگر مشهور فیلم است و منتقدان هم از این اکشن جنایی خوش‌شان آمده و به آن امتیاز ۶۷ از ۱۰۰ را داده‌اند. منتقدان می‌گویند رنجی که کاراکترهای فیلم در طول آن تحمل می‌کنند حماسی است و فیلم پایان مبهوت‌کننده و تاثیرگذاری را به نمایش می‌گذارد.

منتقد شیکاگوتایمز داستان فیلم را تاثیرگذار می‌داند و منتقد آستین کرونیکل معتقد است که در شرایطی که کووید ۱۹ فاصله‌ی میان پولدار و فقیر را در جوامع زیاد کرده است حمله‌ی فیلم «کات تروت سیتی» به نهادهای رسمی به طرز غمناکی به موقع به نظر می‌رسد.

در رتبه‌ی ششم جدول یک فیلم نوستالژیک دهه‌ی هشتادی دیگر را داریم: «جنگ ستارگان: امپراطوری ضربه می‌زند» جزو بهترین قسمت‌های سری «جنگ ستارگان» است که اروین کرشنر کارگردانی آن را برعهده دارد. امتیاز فیلم در سایت متاکریتیک ۸۲ از ۱۰۰ است.

شورشیان در سیاره‌ی یخ‌زده به سر می‌برند و امپراتوری نیروهای خود را برای نابود کردن آن‌ها می‌فرستد. لوک اسکای‌واکر پیش استاد یودا آموزش می‌بیند و وسط کار به کمک دوستانش می‌رود و در همان مسیر متوجه می‌شود که پدر واقعی‌اش کیست.

در رده‌ی هفتم جدول قسمت دوم فیلم «قطاری به بوسان» را داریم که قسمت اول آن طرفداران زیادی داشت. این اکشن ترسناک دنباله‌ای بر همان داستان‌های زامبی قسمت اول است. قسمت اول سال ۲۰۱۶ ساخته شد. هر چقدر قسمت اول این فیلم محصول کره‌ی جنوبی را منتقدان تحسین کردند از قسمت دوم آن بیزار شده‌اند. امتیاز منتقدان به فیلم ۵۰ از ۱۰۰ است. آن‌ها معتقدند این قسمت دوم فقط جلوه‌های دیجیتالی قسمت اول است و این‌جا کارگردان فقط می‌خواسته که اکشنی در ابعاد بزرگتر بسازد و در خلق آن تنش‌های قسمت اول موفق نیست.

رده‌ی هشتم و نهم جدول باز هم در اختیار فیلم‌های قدیمی «پارک ژوراسیک» و «بازگشت به آینده» است. اولی فیلم دهه‌ی نودی استیون اسپیلبرگ و دومی فیلم دهه‌ی هشتادی رابرت زمه‌کیس که هر دوی این فیلم‌ها هم از سمت منتقدان و هم تماشاگران تحویل گرفته شدند و جزو مهم‌ترین آثار سرگرم‌کننده‌ی صنعت سینما رده‌بندی می‌شوند.

۱۰۰ فیلم برتر تاریخ سینما از نگاه هالیوودی‌ها

رتبه‌ی آخر جدول هم در اختیار فیلم «جمع‌کننده‌ی مالیات» است. فیلم ساخته‌ی دیوید آیر است. دیوید آیر را با فیلم «خشم» درام جنگی با بازی برد پیت که صحنه‌های خشنی داشت به یاد می‌آوریم. بعد از آن آیر سراغ فیلم ابرقهرمانی «جوخه‌ی انتحار» رفت که با اقبال منتقدان مواجه نشد. «جمع‌کننده‌ی مالیات» تریلر اکشنی با بازی شیا لبوف است که در فیلم «خشم» هم با آیر همکاری داشت. داستان دو انتقام‌جو که به «جمع‌کننده‌ی مالیات» شهرت دارند و برای مافیای جرم و جنایت لس‌آنجلس کار می‌کنند. یکی از آن‌ها مجبور می‌شود که از خانواده‌اش در مقابل خشم یک رقیب قدیمی محافظت کند.

نظر منتقدان به فیلم منفی بود. در روتن تومیتوز امتیاز ۱۷ از ۱۰۰ گرفته و در سایت متاکریتیک منتقدان به آن امتیاز ۲۲ از ۱۰۰ را داده‌اند. یعنی می‌شود فیلم را چیزی در حد یک فاجعه ارزیابی کرد. پیتر دبروج منتقد ارشد ورایتی در رابطه با فیلم نوشته است: «یک فیلم خونین که به ندرت می‌شود پیوستگی بین عناصرش پیدا کرد و همان‌قدر جالب است که کوبیدن صورت‌تان به آسفالت خیابان و در همان موقع رد شدن یک ماشین شاسی‌بلند می‌تواند جالب و جذاب باشد.»

نام فیلم هفته اکران فروش آخر هفته فروش کلی نامتعادل

Unhinged ۲ ۴.۱ ۵.۱ باب اسفنجی اسفنج در حال فرار

The SpongeBob Movie: Sponge on the Run ۲ ۰.۶ ۱.۴ کلمات بر دیوار حمام

Words on Bathroom Walls ۱ ۰.۵ ۰.۵ گونیز

The Goonies ۷ ۰.۳ ۰.۸ کات تروت سیتی

Cut Throat City ۱ ۰.۲ ۰.۲ جنگ ستارگان: امپراطوری ضربه می‌زند

Star Wars: Episode V – The Empire Strikes Back ۷ ۰.۱ ۰.۲ قطاری به بوسان ۲

Train to Busan 2 ۳ ۰.۲ ۰.۶ پارک ژوراسیک

Jurassic Park ۱۰ ۰.۲ ۱.۴ بازگشت به آینده

Back to the Future ۴ ۰.۱ ۰.۲ جمع‌کننده‌ی مالیات

The Tax Collector ۳ ۰.۱ ۰.۸

*رقم فروش بر اساس میلیون دلار است.

