مدیران جشنواره‌ی برلین ۲۰۲۱ قصد دارند این رویداد سینمایی را به صورت حضوری برگزار کنند و از این پس در این جشنواره شاهد تفکیک جایزه‌ی بهترین بازیگر زن و مرد نخواهیم بود.

مسئولان برگزاری جشنواره‌ی برلین، کارلو چتریان و ماریت ریسنبیک، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده‌اند در جشنواره‌ی برلین ۲۰۲۱ شاهد تفکیک جنسیتی جوایز بخش بازیگری نخواهیم بود قرار است به جای جوایز بهترین بازیگر زن و بهترین بازیگر مرد، تنها شاهد جایزه‌ی خرس نقره‌ای برای بهترین بازیگر (فارق از جنسیت) باشیم. از سال ۱۹۵۶ جشنواره‌ی برلین جوایز بهترین بازیگر خود را در دو بخش زنانه و مردانه اهدا می‌کرد و سال گذشته جوایز این دو شاخه به پائولا بیر و الیو جرمانو به ترتیب به خاطر بازی در فیلم‌های «اوندینه» و «مخفیگاه» رسید.

در بخشی از بیانیه‌ی مدیران فعلی جشنواره‌ی برلین در این خصوص آمده است: «ما معتقدیم عدم جداسازی جوایز در بخش بهترین بازیگر، نشانه‌ای از افزایش آگاهی جنسیتی در صنعت فیلم‌سازی است.»

خرس طلای جشنواره‌ی برلین ۲۰۲۰ به ایران رسید

علاوه‌بر این موضوع، اعلام شد این رویداد سینمایی سال آینده به صورت حضوری برگزار خواهد شد و همه‌گیری کرونا سبب لغو یا برگزاری آنلاین آن نمی‌شود. جشنواره‌ی برلین ۲۰۲۱ از تاریخ ۲۲ بهمن تا ۲ اسفند سال جاری برگزار خواهد شد. هیئت داوران این دوره در ۷ شاخه‌ی زیر جوایز را به برگزیدگان اهدا می‌کنند.

جایزه‌ی خرس طلایی بهترین فیلم

جایزه‌ی خرس نقره‌ای ویژه هیئت داوران

جایزه‌ی خرس نقره‌ای بهترین کارگردان

جایزه‌ی خرس نقره‌ای بهترین بازیگر نقش اول

جایزه‌ی خرس نقره‌ای بهترین بازی نقش مکمل

جایزه‌ی خرس نقره‌ای بهترین فیلمنامه

جایزه‌ی خرس نقره‌ای بهترین همکاری هنری

تصمیم عدم تقسیم جنسیتی جوایز جشنواره‌ی برلین در حالی اتخاذ شده است که سایر جشنواره‌های مهم سالیه‌ی جهان همچون ونیز و کن همچنان جوایز بخش بازیگری خود را بر اساس تفکیک جنسیتی اهدا می‌کنند. در هفته‌ی آینده شاهد آغاز جشنواره‌ی ونیز ۲۰۲۰ خواهیم بود و بسیاری از سینمادوستان امیدوارند پس از لغو جشنواره‌ی کن به دنبال شیوع کروناویروس و برگزاری بی‌رمق جشنواره‌ی برلین ۲۰۲۰، شاهد یک رویداد سینمایی جذاب و مهیج باشیم.

این امر البته محتمل است که تصمیم دست‌اندرکاران جشنواره‌ی برلین منجر به هرج و مرج شود چون اگر یک سال فقط به بازیگرانی از یک جنسیت جایزه بدهند شاهد اعتراض مخالفان خواهیم بود.

