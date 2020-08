۳۶ فیلم‌ مهم و جدید ۲۰۲۰ که منتظر دیدنشان هستیم

از اکران‌های محدود فیلم‌های جدید ۲۰۲۰ در سینماها تا انتشار مستقیم‌ آن‌ها روی پلتفرم‌های دیجیتال، همه خبر از فصلی جدید می‌دهد. ولی یک چیز هم‌چنان ثابت مانده است؛ هنوز هم انبوهی فیلم جدید انتظارمان را می‌کشد و با دیدنشان می‌توانیم اوقات خوبی را در این زمانه‌ی پر از نگرانی و سیاهی بگذرانیم. در این مقاله با فیلم‌های جدید ۲۰۲۰ آشنا می‌شویم که بیشتر از بقیه اشتیاق تماشای آن‌ها را داریم.

تابستان امسال همه چیز دنیا با تابستان‌های قبلی فرق داشت، و سینما هم مستثنا نبود. اکران خیلی از فیلم‌ها به عقب افتاد و تعدادی هم مستقیم روانه‌ی پلتفرم‌های دیجیتالی شدند. خیلی از جشنواره‌های سینمایی که همیشه بستری برای معرفی فیلم‌های جدید بودند، قرار است به صورت آنلاین برگزار شوند. با این وجود، تعداد زیادی فیلم خوب در ماه‌های پیش رو قرار است منتشر شوند که سینمادوستان را مشتاق نگه داشته است. از جدیدترین فیلم کریستوفر نولان تا پروژه‌ی جدید استیون اسپیلبرگ.

در این فهرست تنها فیلم‌هایی آمده است که تاریخ اکرانشان مشخص شده. البته همه چیز تا حدودی نامشخص است و چون برنامه‌ها مدام در حال تغییر و جایگزینی است احتمال اینکه تعدادی از تاریخ ها جابه‌جا شوند وجود دارد.

۱. مأمور مخفی (The Mole Agent)

کارگردان: میت آلبردی

میت آلبردی تاریخ پخش: اول سپتامبر (۱۱ شهریور) – پخش دیجیتال

مستند جدید میت آلبردی ایده‌ی بکر و تازه‌ای دارد. فیلمی با شخصیت‌پردازی‌ عمیق است و شوخی‌های واقعا بامزه‌ای هم دارد. درباره‌ی ارزشی است که ما برای سالمندانمان قائل می‌شویم و در این حین ماجرایی تأثیرگذار روایت می‌کند.

دسته‌بندی «مأمور مخفی» در یک ژانر خاص سخت است، ولی مؤلفه‌های درخشانش به وضوح پیداست. منتقد «ایندی‌وایر» در نقدی که بعد از نمایش این فیلم در جشنواره‌ی «ساندنس» نوشته بود می‌گوید: «در اینگونه مستندها هیجان و تنش خاصی وجود دارد و میت آلبرتینی بهترین نمونه‌اش را نشانمان داده است. این کارگردان شیلیایی مستندش را شبیه یک تریلر جاسوسی در آورده است که در آن یک پیرمرد مهربان و شیرین ۸۳ ساله در نقش یک کارآگاه خصوصی وارد یک آسایشگاه سالمندان می‌شود تا تحقیق کند.»

بدون شک این مستند شیرین‌ترین و بامزه‌ترین تریلر جاسوسی است که تا به حال ساخته شده.

۲. انگاشته (Tenet)

کارگردان: کریستوفر نولان

کریستوفر نولان بازیگران: جان دیوید واشنگتن، الیزابت دبیکی، رابرت پتینسون

جان دیوید واشنگتن، الیزابت دبیکی، رابرت پتینسون تاریخ پخش: سوم سپتامبر (۱۳ شهریور) – اکران محدود

حماسه‌ی جاسوسی هیجانی کریستوفر نولان یعنی انگاشته تا یکی دو هفته آینده اکران خواهد شد. انگاشته تا به حال چندین بار تاریخ اکرانش را تغییر داده و بزرگترین و مورد انتظارترین فیلم این فصل است.

جان دیوید واشنگتن و رابرت پتینسون دو مأمور مخفی هستند که با استفاده از قدرت معکوس کردن زمان سعی دارند جلوی یک غول تجاری مخوف روس با بازی کنت برانا را بگیرند تا باعث شکل‌گیری جنگ جهانی سوم نشود.

انگاشته اولین تولید استودیویی و بزرگ هالیوود است که بعد از شیوع کرونا اکران می‌شود و به همین دلیل اکرانش مسئله‌ای مهم است و خیلی از استودیوها چشم انتظار واکنش‌ها و میزان استقبال مردم هستند. ولی این تازه‌ترین ساخته‌ی کریستوفر نولان از جهات دیگر هم کنجکاوی برانگیز است، بودجه‌ی فیلم ۲۰۰ میلیون دلار بوده است و در چندین کشور مختلف فیلمبرداری شده و حتی خود نولان از آن به عنوان جاه‌طلبانه ترین پروژه‌ای که ساخته یاد می‌کند.

۳. تو فکر پایان دادن به چیزها هستم (I’m Thinking of Ending Things)

کارگردان: چارلی کافمن

چارلی کافمن بازیگران: جسی باکلی، تونی کولت، دیوید تیولیس

جسی باکلی، تونی کولت، دیوید تیولیس تاریخ پخش: چهارم سپتامبر (۱۴ شهریور) – نتفلیکس

«تو فکر پایان دادن به چیزها هستم» نسخه‌ی چارلی کافمن از یک فیلم ترسناک است، که یعنی شبیه هیچکدام از آثار این ژانر نیست و همزمان با مؤلفه‌هایشان بازی می‌کند. این فیلم اقتباسی است از رمان ترسناک ایاین رید و فرصتی است برای کافمن تا از رویکرد همیشگی‌اش در ساخت کمدی‌های نامتعارف فاصله بگیرد.

داستان درباره‌ی تنهایی، جدایی و سفر درونی کارگردان/ نویسنده‌ در سینماست. جسی باکلی و جسی پلمونز در نقش زوج جوانی ظاهر شده‌اند که بعد از یک سفر جاده‌ای به دیدار پدر و مادر پسر (تونی کولت و دیوید تیولیس) می‌روند، پدر و مادری که خانه‌شان در مزرعه‌ای متروک و در پس برف و بورانی شدید است.

همچنان که کاراکتر باکلی با خودش کلنجار می‌رود تا رابطه‌اش را با این پسر تمام کند، اتمسفر فیلم‌های ترسناک کلاسیک بر داستان حاکم می‌شود و جهان کاراکتر جسی باکلی کم‌‌کم فرو می‌ریزد.

فیلم‌بردار «جنگ سرد» (Cold War) و «ایدا» (Ida) لوکاز زال قاب‌هایی زیبا و شبیه نقاشی گرفته که حال و هوای فیلم اول کافمن «نیویورک، مجاز مرسل» (Synecdoche, New York) را به یاد می‌آورد. اگر انتظار یک اقتباس عین به عین از رمان «تو فکر پایان دادن به چیزها هستم» را دارید، این فیلم را نبینید. در واقع اگر کتابش را خوانده‌اید، بهتر است حین تماشای فیلم به کل آن را فراموش کنید.

۴. مولان (Mulan)

کارگردان: نیکی کارو

نیکی کارو بازیگران: لیو ییفئی، دانی ین، جت لی

لیو ییفئی، دانی ین، جت لی تاریخ پخش: چهارم سپتامبر (۱۴ شهریور) – دیزنی پلاس

مولان در ابتدا بنا بود در تاریخ بیست و هفتم مارس روی پرده‌ها بیاید ولی شیوع کرونا باعث شد دیزنی چندین بار تاریخ اکران این فیلم را تغییر دهد تا اینکه سرانجام تصمیم گرفت بیخیال اکران سینمایی شود و مستقیم آن را روی دیزنی پلاس منتشر کند.

فیلم اقتباسی از یکی از انیمیشن‌های قدیمی و محبوب دیزنی است ولی با این حال کارگردان سعی کرده در عین حفظ عناصر آشنا و قدیمی، داستان خودش را روایت کند. مولان براساس افسانه فولکلور چینی با نام «تصنیف مولان» (The Ballad of Mulan) ساخته شده است و داستان دختری را روایت می‌کند که برای نجات جان پدرش خودش را به عنوان یک جنگجوی مرد جا می‌زند.

برخلاف نسخه انیمیشنی و محبوب دیزنی، این اقتباس موزیکال ساخته نشده و جای آهنگ‌ها را صحنه‌های چشم‌نواز و متحیرکننده اکشن پرکرده است تا لحظات سلحشورانه‌ی مولان را به رخ بکشد.

۵. حس خوبی داره رفیق (Feels Good Man)

کارگردان: آرتور جونز

آرتور جونز تاریخ پخش: چهارم سپتامبر (۱۴ شهریور) – پخش دیجیتال

ماجرای کاریکاتور یک قورباغه‌ی خمار که به طرز عجیبی تبدیل به نماد نژادپرستان شد. مستند جالب و عجیب و غریب آرتور جونز وقتی در جشنواره ساندنس جایزه ویژه هیات داوران را دریافت کرد با وقایع آن زمان کاملا همخوانی داشت.

این قورباغه را کاریکاتوریستی به نام مت فیوری در سال ۲۰۰۵ خلق کرد و اسم آن را پِپِه گذاشت. پِپِه قورباغه خیلی زود طرفداران زیادی پیدا کرد و مستقل از خالق شد و به جایگاهی رسید فراتر از حد تصور خود مت فیوری. او قورباغه‌‌ای خلق کرده بود که فقط دلش میخواست حس خوبی داشته باشد.

ولی کم کم ماجرا پیچیده شد و برخی از مردم سعی کردند از تصاویر این قورباغه برای مضامین نژادپرستانه استفاده کنند. تماشای این مستند به ویژه باتوجه به وقایع این چند ماه اخیر واجب‌تر بنظر می رسد.

۶. من زن هستم (I Am Woman)

کارگردان: اونجو مون

اونجو مون بازیگران: تیلدا کابهام هروی، ایون پیترز، مالی برادستاک

تیلدا کابهام هروی، ایون پیترز، مالی برادستاک تاریخ پخش: یازده سپتامبر (۲۱ شهریور) – اکران محدود و پخش دیجیتال

در هر فیلم بیوگرافی که درباره‌ی چهره‌های مشهور می‌سازند، دو مؤلفه‌ی کلیشه‌ای خبر از اتفاق‌های فاجعه بار می‌دهد؛ یکی شخصیتی است که خیلی سرفه می کند و معمولا کسی هم متوجه آن نمی شود و دیگری شخصیتی که مقادیر خیلی زیادی کوکائین مصرف می‌کند و همه بی‌توجه می‌گذرند.

این فیلم درباره‌ی خواننده معروف هلن ردی و زندگی شخصی و کاری‌اش است. فیلم پاییز گذشته در جشنواره‌ی ترایبکا به نمایش در آمد و واکنش‌های خوبی گرفت. کلیشه‌هایی که از آن نام بردیم در این فیلم هم حاضر است، اما انرژی و جذبه‌ی خاص تیلدا کابهام هروی و همینطور احترام و علاقه‌ای که کارگردان برای این خواننده داشته است باعث شده این اثر به نسبت دیگر آثار مشابه تاثیرگذاری بیشتری داشته باشد.

دیگر فیلم‌های بیوگرافی درباره خوانندگان و دنیای موسیقی هم باید از این فیلم الگو بگیرند و رویکرد مستقیم‌تر و صادقانه‌تری را نسبت به داستانهایشان اتخاذ کنند، و از حضور ستاره‌‌ای مثل کابهام هروی بیشتر بهره ببرند.

۷. مارتین ایدن (Martin Eden)

کارگردان: پیرتو مارچلو

پیرتو مارچلو بازیگران: لوکا مارینلی، جسیکا کرسی، چیارا فرانچینی

لوکا مارینلی، جسیکا کرسی، چیارا فرانچینی تاریخ پخش: یازده سپتامبر (۲۱ شهریور) – اکران محدود و پخش دیجیتال

مستندساز کهنه‌کار ایتالیایی پیرتو مارچلو اولین فیلم داستانی‌اش را بالاخره ساخته است، با اقتباس از رمانی نوشته‌ی جک لندن.

در این فیلم روایتی از وقایع اوایل قرن بیستم در ایتالیا می‌بینیم. داستان درباره‌ی دریانوردی با نام مارتین ایدن است که در بحبوحه‌ی یک اروپایی از هم پاشیده به یک نویسنده مطرود تبدیل می شود.

این فیلم با فرمت ۱۶ میلیمتری ساخته شده است و پاییز گذشته در جشنواره‌های مختلفی حضور داشت. روایت مبهم و مقطع تاریخی جذاب و ارجاع‌های زمانی پیچیده‌ای که در فیلم گنجانده شده است، بحث‌های زیادی را بین تماشاگران این جشنواره‌ها به راه انداخت. منتقدین ایندی وایر که فیلم را دیدند می گویند اقتباسی رویایی و به طرز غافلگیر کننده‌ای وفادار است که انگار عقبه و دانشی صد ساله پشتش خوابیده.

در زمانه‌ای که همه چیز به هم ریخته است و گروه‌های مختلف مردمی به جان هم افتاده‌اند، تماشای این فیلم و داستانی که قدمتی به اندازه یک قرن دارد جالب خواهد بود.

۸. سیبل (Sibyl)

کارگردان: جاستین تریت

جاستین تریت بازیگران: ویرجینیا افیرا، ادل اگزارکوپولوس

ویرجینیا افیرا، ادل اگزارکوپولوس تاریخ پخش: یازده سپتامبر (۲۱ شهریور) – پخش دیجیتال

جاستین تریت برای دو فیلم داستانی قبلی‌اش یعنی «عصر وحشت» و «هم خواب با ویکتوریا» نامزد ۳ جایزه سزار شد از جمله بهترین فیلم بلند اول و بهترین فیلم. این فیلمساز فرانسوی امسال با سیبل به سینماها باز می‌گردد، یک کمدی درام دیگر درباره زندگی شخصی زن‌ها. در فیلم ستاره فیلم «آبی گرمترین رنگ است» یعنی ادل اگزارکوپولوس در نقش بازیگری ظاهر شده است که بعد از آشنایی با روانشناس رمان‌نویسی به نام سیبل زندگی‌اش دگرگون می شود.

فیلم در بخش رقابتی جشنواره کن سال گذشته حضور داشت و بازخوردهای متناقضی گرفت، برخی فیلم را ستودند و برخی اصلاً آن را دوست نداشتند. منتقد ایندی وایر درباره فیلم می نویسد «فیلم چیزی بین یک اثر اشرافی و چشم‌نواز و اروتیک است که به صورت یک تریلر روان شناختی ساخته شده».

۹. تمام این مدت کار شیطان بود (The Devil All the Time)

کارگردان: آنتونیو کمپوس

آنتونیو کمپوس بازیگران: تام هالند، رابرت پتینسون، میا واشیکوفسکا

تام هالند، رابرت پتینسون، میا واشیکوفسکا تاریخ پخش: ۱۶ سپتامبر (۲۶ شهریور) – نتفلیکس

اولین فیلم بلند آنتونیو کمپوست بعد از «کریستین» که سال ۲۰۱۶ ساخت ترکیب بازیگران خوب و کنجکاوی برانگیز دارد و در بین ستاره‌هایش نام‌هایی مثل تام هالند و رابرت پتینسون دیده می‌شود.

فیلم از رمان جذاب و پر از خشونت دونالد ری پولاک اقتباس شده است و در جهانی مثل کتاب های کورمک مک‌کارتی می‌گذرد. یعنی میانه غربی آمریکا و جایی که فضایی شبیه جهنم دارد.

این فیلم داستان روستایی حاشیه‌ای با مردمی مذهبی را روایت می‌کند. مردمی که ایمانشان آنها را وادار می‌کند فجیع‌ترین جنایت‌ها را مرتکب شوند. هر کدام از شخصیت‌های این قصه مرتکب اعمالی شدیدا وحشتناک می‌شوند با این تصور که دارند برای رضایت خدا کار می‌کنند. از کشیشی که دختران نوجوان را اغوا می‌کند گرفته تا زوجی که در جاده‌ها دنبال قربانی می گردند و قاتلین سریالی خطرناکی شده‌اند. به اینها نیروی پلیس محلی و فاسد این روستا را هم اضافه کنید. کارگردان (و رمان‌نویس) داستان را با لحنی تلخ و گزنده به تصویر کشیده‌‌اند.

۱۰. آنتبلوم (Antebellum)

کارگردان: جرارد بوش، کریستوفر رنز

جرارد بوش، کریستوفر رنز بازیگران: جنل مونی، اریک لانگ، جنا مالون

جنل مونی، اریک لانگ، جنا مالون تاریخ پخش: ۱۸ سپتامبر (۲۸ شهریور) – پخش دیجیتال

اولین فیلم بلند جرارد بوش و کریستوفر رنز مسائل نژادی آمریکا را در سطح مختلفی نمایش داده است. خلاصه داستان رسمی که از آن منتشر شده به این صورت است: ورونیکا هنلی نویسنده‌ی موفقی است که در موقعیت هراس‌آوری گیر می افتد و باید رازی عجیب و وحشتناک را پیش از آنکه خیلی دیر شود برملا کند.

عنوان فیلم لاتین است و معنایش می‌شود پیش از جنگ، اصطلاحی است که در زمان جنگ داخلی آمریکا رواج داشت. فیلم بحران‌های برده داری پیش از جنگ داخلی را از زاویه‌ دید یک زن سیاهپوست قرن بیست و یکمی بررسی می‌کند، کسی که از میراث برده‌داری و نژادپرستی درجامعه‌ی معاصر آمریکا با خبر است.

فیلم‌نامه‌ی ‌فیلم را هم خود بوش و رنز نوشته‌اند و قصه‌ای پر افت و خیز روات کرده‌اند که اگر بیش از این درباره‌ی آن بگویم غافلگیری‌ها و چرخش های داستانی لو می‌رود. ولی مطمئن باشید فیلم از آثار بحث‌برانگیز آینده خواهد بود.

۱۱. کاجیلیونر (Kajillionaire)

کارگردان: میراندا جولی

میراندا جولی بازیگران: ایون ریچل وود، جینا رودریگز، ریچارد جنکینز

ایون ریچل وود، جینا رودریگز، ریچارد جنکینز تاریخ پخش: ۱۸ سپتامبر (۲۸ شهریور) – اکران محدود

در اولین فیلم میراندا جولی بعد از نزدیک به یک دهه دوری از سینما، ایوان ریچل وود با یک بازی خیره‌کننده ظاهر شده است. فیلم یک کمدی سیاه و چیزی بین بین «انگل»و «دزدان مغازه» (Shoplifters) است.

داستان خانواده‌ای متقلب و حقه‌باز که زندگیشان مدام رو به بدتر شدن و بدتر شدن می‌رود. شخصیت‌پردازی هوشمندانه و پیش‌بینی ناپذیر جولی در این فیلم همزمان بدبینانه است و همدلانه.

بزرگان این خانواده‌ی خلافکار رابرت و ترسا هستند. دخترشان اسم مضحکی دارد (اولد دولیو) که خبر از گذشته‌ی عجیب و غریب پدر و مادرش می‌دهد. ولی این دختر هیچ چیزی از گذشته خانواده و منبع اسم عجیب نمی داند. زنی عجیب و غریب و ویژه است که نمی توانند مستقیم به کسی نگاه کند و ارتباط چشمی برقرار کند. تمام زندگی‌اش در کلاه گذاشتن سر مردم و تیغ زدن آن‌ها خلاصه شده است.

این خانواده در یک کارخانه زندگی می‌کنند و سعی دارند کلاه هرکسی را که در لس آنجلس می بینند بردارند. ولی انگار نمی دانند چطور زندگی‌شان را بگذرانند. تا اینکه اولد دولیو دوستی جدید پیدا می‌کند و به فکر یک زندگی تازه و جدا از خانواده‌ی مشکل دارش می‌افتد.

۱۲. لانه (The Nest)

کارگردان: شان دورکین

شان دورکین بازیگران: جود لا، کری کون

جود لا، کری کون تاریخ پخش: ۱۸ سپتامبر (۲۸ شهریور) – اکران محدود و ۱۷ نوامبر (۲۷ آبان) – پخش دیجیتال

شان دورکین با «مارتا مارسی می مارلین» هم چهره‌ای شناخته‌شده در کارگردانی شد و هم ستاره‌ای جدید به اسم الیزابت اولسن را به سینما معرفی کرد که حالا حتی از ابرقهرمان‌های جهان مارول شده است.

در اینجا داستان مردی سلطه جو را نشان می‌دهد که همسر و فرزندانش را به یک قصر گوتیک قدیمی در انگلستان منتقل می کند. به گفته‌ی منتقد ایندی وایر این فیلم تنها از لحاظ بصری و تکنیکی قابل اهمیت است و باقی ابعاد و عناصرش کمی لنگ می‌زند. ولی نماهای طولانی و گیرای فیلم و موسیقی پرکششی که در لحظاتش جریان دارد، تجربه‌ی تماشایش را ویژه کرده است.

۱۳. مرد شاه (The King’s Man)

کارگردان: متیو وان

متیو وان بازیگران: رالف فاینز، دنیل برول، لیام نیسون

رالف فاینز، دنیل برول، لیام نیسون تاریخ پخش: ۱۸ سپتامبر (۲۸ شهریور) – اکران محدود

سومین فیلم متیو وان در دنیای «کینگزمن» همین الانش هم کنجکاوی‌های زیادی را برانگیخته است. این فیلم که بر اساس کمیک بوک‌های مارک میلار و دیو گیبنز با نام «سرویس مخفی» ساخته شده است، ابعاد بیشتری را از این سرویس مخفی جاسوسی نمایان می‌کند.

داستان در اوایل دهه ۱۹۰۰ میلادی می گذرد و ماجرای تعدادی از بدترین و شرورترین ظالم‌ها و مغزهای متفکر دنیای جنایتکاران را روایت می کند که مشغول طرح و توطئه هستند تا با ایجاد جنگی خونین میلیون‌ها نفر را به کشتن دهند. یک مرد در تلاش است تا جلوی آنها را بگیرد ولی زمان به شدت کمی برایش باقی مانده است.

در این فیلم پرخرج کمپانی فاکس قرن بیستم رالف فاینس بازی می‌کند و ما قرار است داستان شکل گیری اولین سازمان جاسوسی مستقل را ببینیم. جما آرتنتون، متیو گود و چارلز دنس از دیگر بازیگران فیلم هستند.

۱۴. سوء رفتار (Misbehaviour)

کارگردان: فیلیپا لوتورپ

فیلیپا لوتورپ بازیگران: گوگو امبتا-را، کیرا نایتلی، جسی باکلی

گوگو امبتا-را، کیرا نایتلی، جسی باکلی تاریخ پخش: ۲۵ سپتامبر (۴ مهر) – اکران محدود و پخش دیجیتال

فیلیپا لوتروپ چهره شناخته شده‌ای در تلویزیون است و درام‌های باکیفیتی را کارگردانی کرده است، از جمله اپیزودهایی از سریال تاج (The Crown).

او برای اولین فیلم بلند سینمایی‌اش فیلمنامه‌ای از گبی چیاپی و ربکا فرین را انتخاب کرده است. داستان درباره رقابت‌های بانوی شایسته سال ۱۹۷۰ در لندن است و ماجراهایی که همه چیز را به هم می زند.

تعدادی از فعالین حقوق زنان و طرفداران فمینیسم، علیه گردانندگان این مراسم و مسابقات اعتراض می‌کنند و می‌گویند اینجور رقابت‌ها شخصیت زن را پایین می‌آورد و او را به عنوان یک شیء در معرض نمایش می‌گذارد. اما درون خود این مراسم ماجرای پیچیده‌تری جریان دارد، نماینده‌ی کشور گرنادا با دیدگاهی کاملا متفاوت در این رقابت شرکت کرده است و قصد دارد از این فرصت استفاده کند تا جایگاه زنان رنگین پوست را در دنیا بالا ببرد.

تقابل این دو دیدگاه درباره‌ی تأثیرات یک مراسم درام جالبی را شکل داده است که تماشایش خالی از لطف نیست.

۱۵. گلوریا (The Glorias)

کارگردان: جولی تایمور

جولی تایمور بازیگران : جولین مور، آلیسیا ویکندر

: جولین مور، آلیسیا ویکندر تاریخ پخش: ۳۰ سپتامبر (۹ مهر) – پخش دیجیتال

جولی تایمر بعد از ساخت بیوگرافی «فریدا» بار دیگر سراغ همان الگو رفته است و شخصیتی حقیقی را سوژه‌ی فیلم خود کرده و اقتباسی ۱۳۹ دقیقه‌ای از کتاب جنجالی گلوریا استینم با نام «زندگی من در جاده» ساخته است که در سال ۲۰۱۵ منتشر شد.

در فیلم چهار تصویر مختلف از گلوریا استینم میبینیم. کودکی، نوجوانی، جوانی (الیسیا ویکندر) و سرانجام تصویر اصلی و نهایی با بازی جولین مور.

۱۶. فراخوان جذب جاسوس (A Call to Spy)

کارگردان: لیدیا دین پیلچر

لیدیا دین پیلچر بازیگران: استانا کاتیک، ویرجینیا هال، ردیکا اپته

استانا کاتیک، ویرجینیا هال، ردیکا اپته تاریخ پخش: دوم اکتبر (۱۱ مهر) – اکران محدود و پخش دیجیتال

در این تریلر جاسوسی زن‌ها حکمفرمایی می کند، هم جلو دوربین هم پشت دوربین و در عوامل ساخت. داستان در جنگ جهانی دوم می گذرد و درباره‌ی تعدادی کارآموز زن است که وینستون چرچیل استخدام کرده است و باید طی یک مأموریت خطرناک به فرانسه بروند و گروه مقاومتی علیه رژیم نازی‌ها در آنجا تشکیل دهند.

۱۷. خودتان را نجات دهید! (! Save Yourselves)

کارگردان: النور ویلسون، الکس هیوستون فیشر

النور ویلسون، الکس هیوستون فیشر بازیگران: سونیتا مانی، بن سینکلر، جان پاول رینلودز

سونیتا مانی، بن سینکلر، جان پاول رینلودز تاریخ پخش: دوم اکتبر (۱۱ مهر) – اکران محدود و ۶ اکتبر (۱۵ مهر) – پخش دیجیتال

یک کمدی سرحال و بامزه درباره‌ی زوجی جوان که احساس می‌کنند رابطه و زندگی‌شان تحت تأثیر تکنولوژی‌ها و فضای اینترنت دچار چالش شده است و تصمیم می‌گیرند مدتی را به دور از هر نوع موبایل و تکنولوژی بگذرانند. اما از بد حادثه اتفاق عجیبی می افتد و زمین تحت حمله موجودات فضایی قرار می گیرد.

حالا این زوج باید راهی پیدا کنند تا خودشان را نجات دهند.

۱۸. واندر وومن ۱۹۸۴ (Wonder Woman 1984)

کارگردان: پتی جنکینز

پتی جنکینز بازیگران: گل گدوت، کریس پاین، پدرو پاسکال

گل گدوت، کریس پاین، پدرو پاسکال تاریخ پخش: دوم اکتبر (۱۱ مهر) – اکران محدود

اگر کرونا نبود این فیلم تا الان اکران می‌شد‌. قسمت اول «واندر وومن» به فروش جهانی ۸۲۰ میلیون دلاری رسید و ساخت دنباله‌ی آن اجتناب ناپذیر بود. در این قسمت، داستان در دهه‌ی ۸۰ میلادی می گذرد و شاهزاده دایانا یا همان واندر وومن در بحبوحه جنگ سرد بین آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی ظاهر شده است. در این دنباله که با بودجه ۱۷۵ میلیون دلاری ساخته شده است بازیگرانی مثل کریستین ویگ (در نقش باربارا مینروا/ چیتا) و ستاره سریال مندالوریان پدرو پاسکال در کنار گل گلدوت و کریس پاین اضافه شده‌اند.

استودیو برادران وارنر قصد دارد این فیلم را نیز همچون انگاشته نولان روی پرده‌های بزرگ سینما نمایش دهد و تن به پخش دیجیتال و اکران‌های آنلاین نداده است.

۱۹. صعود (The Climb)

کارگردان: مایکل آنجلو کووینو

مایکل آنجلو کووینو بازیگران: مایکل آنجلو کووینو، گیل رنکین، کایل ماروین

مایکل آنجلو کووینو، گیل رنکین، کایل ماروین تاریخ پخش: اکتبر(۱۸ مهر) – اکران محدود

یکی از کشف‌های کمدی بامزه و جذاب جشنواره کن سال ۲۰۱۹ و یکی از معدود فیلم‌های جدید که در فصل فستیوال‌ها دیده شد. این فیلم همچنین در جشنواره‌ی ساندنس و تورنتو حضور داشت.

کارگردان فیلم مایکل کووینو و همکار فیلمنامه‌نویسش نقش دو رفیق دوچرخه سوار را بازی می کنند که رفاقت چندین و چند‌ساله شان در طول این سالیان دچار چالش‌های مختلفی شده است. نماهای طولانی و قطعات موسیقی که غیرقابل پیش‌بینی هستند، این فیلم را به سفری دوست‌داشتنی و باحال تبدیل کرده است.

در ابتدا بنا بود در ماه مارس اکران شود ولی زمانش عقب افتاد. خوشبختانه داستان و فضای فیلم جوری است که هیچ وقت قدیمی و تکراری نمی‌شود و تماشاگران هر موقع فرصت دیدنش را پیدا کنند از آن لذت خواهند برد.

۲۰. زمان (Time)

کارگردان: گرت بردلی

گرت بردلی تاریخ پخش: ۹ اکتبر (۱۸ مهر) – اکران محدود

مستندها معمولاً سراغ سوژه‌های جذاب و چالشی می‌روند، ولی کمتر فیلمسازی می‌تواند موضوعی چنین شخصی را انقدر دراماتیک در بیاورد. این فیلم که اولین نمایشش در جشنواره‌ی ساندنس و در ماه ژانویه بود، درباره‌‌ی زنی است که در تلاش است همسرش را از زندان آزاد کند و همزمان باید به شش فرزند کوچکشان برسد.

مستند مخاطب را درگیر یک موقعیت احساسی پیچیده می کنند تا درد و رنج عمیقی را که درباره‌ی سیستم قضایی فاسد حس می‌کنیم به وضوح ببینیم.

۲۱. آشغالدونی (Shithouse)

کارگردان: کوپر ریف

کوپر ریف بازیگران: کوپر ریف، دیلان گلولا، لوگان میلر

کوپر ریف، دیلان گلولا، لوگان میلر تاریخ پخش: ۱۶ اکتبر (۲۵ مهر) – اکران محدود و پخش دیجیتال

باعث تاسف است که این فیلم فرصت نمایش در جشنواره‌های امسال را پیدا نکرد، چون دقیقا مدلی است که می‌توانست موفقیت‌های زیادی را کسب کند. فیلم داستانی صمیمانه درباره‌ی دانشجویی است که سعی دارد با تبعات دور شدن از خانه و حاشیه‌ی امنیت همیشگی‌اش کنار بیاید. در این میان با دختری آشنا می‌شود و شب را در کنار هم می‌گذرانند ولی صبح اتفاق‌های ناجوری می‌افتد.

از آن دست فیلم‌هایی است که مثلاً انتظار دارید ریچارد لینکلتر آن را ساخته باشد، با همان میزان از صمیمیت و گرما و باورپذیری.

۲۲. کندی‌من (Candyman)

کارگردان: نیا داکوستا

نیا داکوستا بازیگران: تونی تاد، ونسا استل ویلیامز، ویرجینیا مدسن

تونی تاد، ونسا استل ویلیامز، ویرجینیا مدسن تاریخ پخش: ۱۶ اکتبر (۲۵ مهر) – اکران محدود

اولین فیلم استودیویی نیا داکوستا روایتی معاصر از یکی از حکایت‌های محلی و ترسناک معروف است. تماشاگرها برای اولین بار در سال ۱۹۹۲ و با یک فیلم اسلشر با بازی تونی تات در نقش کندی من با این قصه آشنا شدند.

فیلم درست یک دهه بعد از فروپاشی برج‌های کابرینی روایت می شود. داستان درباره‌ی هنرمندی است که برای حفظ موقعیتش در دنیای هنر شیکاگو، اشتباهی دری را باز می‌کند که منجر به آزاد شدن موجی وحشتناک از خشونت می‌شود و حالا باید با سرنوشتش روبرو شود.

۲۳. ربکا (Rebecca)

کارگردان: بن ویتلی

بن ویتلی بازیگران: لیلی جیمز، آرمی همر، کریستن اسکات توماس

لیلی جیمز، آرمی همر، کریستن اسکات توماس تاریخ پخش: ۲۱ اکتبر‌ (۳۰ مهر) – نتفلیکس

رمان «ربکا» بیشتر به خاطر اقتباسی که آلفرد هیچکاک از آن ساخت و برنده اسکار هم شد معروف است. بن ویتلی با ساخت دو فیلم قبلی‌اش به عنوان یکی از فیلمسازهای کمدی سیاه انگلیس معروف شد. اقتباس او از داستان زنی که با مردی پولدار ازدواج می کند و باید با خاطره‌ی زن‌ مرد‌ه‌ی او کتار بیاید احتمالا جذاب خواهد بود.‌

آرمی همر و لیلی جیمز نقش زوج اصلی قصه را بازی می کنند و کریستین اسکات توماس نقش خدمتکار خانه است. هنوز برای قضاوت اینکه آیا این نسخه از ربکا به پای اقتباس هیچکاک خواهد رسید یا نه زود است، ولی می‌توان به کارگردانی بن ویتلی و مهارتش در شوکه کردن بیننده‌ها اعتماد داشت.

۲۴. آن‌ها که آرزوی مرگ مرا دارند (Those Who Wish Me Dead)

کارگردان: تیلور شریدان

تیلور شریدان بازیگران: آنجلینا جولی، نیکلاس هولت، جان برنتال

آنجلینا جولی، نیکلاس هولت، جان برنتال تاریخ پخش: ۲۳ اکتبر (۲ آبان) – اکران محدود

تیلور شریدان بعد از ساخت سه فصل از سریال «یلواستون» (Yellowstone) حالا دوباره به کارگردانی فیلم سینمایی بازگشته است و اقتباسی از یک رمان جنایی جذاب نوشته‌ی مایکل کوریتا را برای ساخت انتخاب کرده. بازیگر اصلی فیلم آنجلینا جولی است و در کنارش چهره‌هایی مثل نیکلاس هولت و جان برنتال حضور دارند.

داستان درباره‌ی نوجوانی چهارده ساله است که اتفاقی شاهد قتلی فجیع می‌شود و حالا باید از دست دو آدمکش فرار کند.

۲۵. مرگ بر روی نیل (Death on the Nile)

کارگردان: کنت برانا

کنت برانا بازیگران: کنت برانا، گل گدوت، آرمی همر، اما مک‌کی

کنت برانا، گل گدوت، آرمی همر، اما مک‌کی تاریخ پخش: ۲۳ اکتبر (۲ آبان) – اکران محدود

اولین اقتباس کنت برانا از دنیای جنایی و غنی آگاتا کریستی در سال ۲۰۱۷ روانه سینماها شد با نام «قتل در قطار سریع السیر شرق». در آن فیلم شاهد حضور انبوهی از چهره‌های مطرح و بازیگران درجه‌یک بودیم، از جمله میشل فایفر، پنلوپه کروز، جانی دپ. تعجبی ندارد اگر دنباله‌ی آن هم به همان نسبت پرستاره و جذاب باشد.

کنت برانا بار دیگر خودش در نقش هرکول پوآرو ظاهر شده است و در کنارش چهره‌هایی چون آنت بنبنگ، راسل برند و گل گدوت حضور دارند.

۲۶. اغواگر (Fatale)

کارگردان: دین تیلور

دین تیلور بازیگران: هیلاری سوانک، مایکل ایلی، تایرین ترنر

هیلاری سوانک، مایکل ایلی، تایرین ترنر تاریخ پخش: ۳۰ اکتبر (۹ آبان) – اکران محدود

در این فیلم مؤلفه‌های کنجکاوی برانگیزی وجود دارد که ممکن است باعث شود از یک تریلر روانشناختی فراتر رود. گفته می شود چیزی در مایه های «جذابیت مرگبار» و «غریزه اصلی» است. برنده‌ی ۲ جایزه اسکار یعنی هیلاری سوانک در این فیلم نقش زنی را ایفا کرده است که سعی دارد مردی متأهل را اغوا کند.

فیلمبردار فیلم برای فیلم‌های نئونوآری مثل «مخمصه» و «محرمانه لس‌آنجلس» نامزد اسکار شده و حداقل می‌دانیم از لحاظ بصری فیلم خوبی خواهد بود.

۲۷. بیوه‌ی سیاه (Black Widow)

کارگردان: کیت شورتلند

کیت شورتلند بازیگران: اسکارلت جوهانسون، فلورنس پیو، دیوید هاربور

اسکارلت جوهانسون، فلورنس پیو، دیوید هاربور تاریخ پخش: ۶ نوامبر (۱۶ آبان) – اکران محدود

یکی از مورد انتظارترین فیلم‌های ابرقهرمانی امسال بیست و چهارمین فیلم در دنیای سینمایی مارول است، ولی با این وجود تنها دومین فیلم این جهان سینمایی بزرگ است که یک ابرقهرمان زن نقش محوری را ایفا می‌کند. اولین فیلم «کاپیتان مارول» بود با بازی بری لارسون.

اسکارلت جوهانسون سال‌هاست نقش آدمکش سابق کا‌گ‌ب و مأمور شیلد فعلی یعنی ناتاشا رومانوف را بازی می کند. اولین حضور او در سال ۲۰۱۰ و فیلم «مرد آهنی ۲» بود.

بیوه سیاه که با کارگردانی کیت شورتلند ساخته شده است، داستانش بعد از وقایع «کاپیتان آمریکا: جنگ داخلی» می‌گذرد و حالا ناتاشا رومانوف را می‌بینیم که عازم روسیه است تا با گذشته‌اش مواجه شود.

در کنار اسکارلت جوهانسون و فلورنس پیو، بازیگرانی چون دیوید هاربور و ریچل وایز حضور دارند.

۲۸. آب عمیق (Deep Water)

کارگردان: ادریان لین

ادریان لین بازیگران: بن افلک، آنا دی آرماس

بن افلک، آنا دی آرماس تاریخ پخش: ۶ نوامبر (۱۶ آبان) – اکران محدود

فقط نگاهی به بازیگران این فیلم کافیست تا همه را ترغیب به تماشایش کند. بن فلک و ستاره‌‌ی نوظهور سینما آنا دی آرماس نقش زوجی جوان را ایفا می‌کنند که ازدواج و رابطه‌ی آزادشان با یک پرونده قتل مرموز دچار چالش می‌شود. قتل که مسائلی را از گذشته‌ی زن رو میکند. اما گویا فقط همین یک قتل مشکل زندگی این زوج عجیب نیست و رابطه‌شان خیلی زود تبدیل به یک بازی موش و گربه می شود.

بن افلک و آنا دی آرماس مدتی است رابطه‌شان را رسمی کرده‌اند و حواشی و جذابیت‌های بیرون فیلم هم به کنجکاوی تماشاگران می‌افزاید.

۲۹. روح (Soul)

کارگردان: پیت داکتر

پیت داکتر بازیگران: جیمی فاکس، تینا فی، داوید دیگز

جیمی فاکس، تینا فی، داوید دیگز تاریخ پخش: ۲۰ نوامبر (۳۰ آبان) – اکران محدود

پیت داکتر کارگردان موفق پیکسار که آثار حیرت‌انگیزی مثل «اینساید اوت» (Inside Out) را ساخته است، می‌خواهد با این فیلم به دنیای متافیزیک و هویت شخصی و ارواح سفر کند.

این اولین انیمیشن پیکسار به حساب می‌آید که در آن کاراکتر اصلی داستان یک سیاه‌پوست است. داستان درباره‌ی معلم موسیقی است که اتفاقی برایش می‌افتد و وارد دنیای پیشین می‌شود، دنیایی که ارواح آدم‌ها قبل از تولد، در آن خلق می‌شود.

فیلم ایده‌ی جذابی دارد و با توجه به سابقه‌ی داکتر، می‌توانیم مطمئن باشیم تجربه‌ی بی‌نظیری منتظرمان است.

۳۰. زمانی برای مردن نیست (No Time to Die)

کارگردان: کری یوجی فوکوناگا

کری یوجی فوکوناگا بازیگران: دنیل کرگ، آنا دی آرماس، رامی مالک

دنیل کرگ، آنا دی آرماس، رامی مالک تاریخ پخش: ۲۰ نوامبر (۳۰ آبان) – اکران محدود

آخرین حضور دنیل کریگ در نقش جیمز باند، مأمور ۰۰۷. تولید این فیلم از همان ابتدا دچار چالش‌های پشت سر هم شد. اول قرار بود دنی بویل روی صندلی کارگردانی بنشیند، ولی طی مشکلاتی کری فوکوناگا سازنده فصل اول «کارآگاه حقیقی» جایگزین او شد و فیبی والر بریج هم که به خاطر سریال «فلیبگ» و «کشتن ایو » مشهور شده است به جمع نویسندگان اضافه شد تا بالاخره فیلمنامه تکمیل شود. حالا باید دید جیمز باند با این دوران جدید و بعد از کمپین‌هایی مثل «می‌تو» (Metoo) و جنبش‌های حقوق زنان، در دنیای جدید و با یک نویسنده‌ی زن جایگاه خودش را چطور پیدا می‌کند.

پنج سال از داستان فیلم قبلی گذشته و باند قرار است با ضد قهرمانی تازه با بازی رامی مالک دست و پنجه نرم کند. داستان یک ربط‌هایی به سلاح‌های بیوشیمیایی دارد که با توجه به اتفاق‌های امسال خیلی به دوره و زمانه‌ی ما می‌خورد. در این مسیر کریستوف والتز، ضدقهرمان فیلم پیشین که حالا در زندان است، هشداری به باند می‌دهند، و او با مأمور ۰۰ نومی (لاشانا لینچ) و مأمور سی‌آی‌ای پالوما (آنا دی آرماس) همراه می‌شود تا با تهدید‌ها مقابله کند.

فیلمبردار اسکارگرفته‌ی «لا لا لند» لینوس ساندگرن فیلم را با نگاتیوهای ۳۵ و ۶۵ میلیمتری گرفته و است و برنامه‌ی اکران روی پرده‌های عظیم آی‌مکس را برایش چیده‌اند که اولین بار در کل مجموعه‌فیلم‌های باند به حساب می‌آید. آهنگساز فیلم هم هانس زیمر است. آهنگ رسمی فیلم را بیلی آیلیش خوانده است که مدتی پیش منتشر شد و بازخوردهای خیلی خوبی گرفت.

۳۱. شادترین فصل (Happiest Season)

کارگردان: کلی دوال

کلی دوال بازیگران: کریستن استوارت، مکنزی دیویس، ابری پلازا

کریستن استوارت، مکنزی دیویس، ابری پلازا تاریخ پخش: ۲۵ نوامبر (۵ آذر) – اکران محدود

کلی دووال بازیگری است که حالا فیلم‌ساز شده و با اولین فیلمش نشان داد مهارت خوبی دارد. حالا در فیلم دومش سراغ ستاره‌های مطرح‌تری رفته است. یک فیلم کمدی است درباره‌ی زنان همجنسگرا، و توانسته است کریستن استوارت را برای بازی در آن جلب کند.

داستان درباره‌ی زنی است که برنامه دارد از دوست‌دخترش در یک مهمانی خانوادگی خواستگاری کند، ولی متوجه می‌شود که او هنوز به کسی درباره‌ی گرایش جنسی‌اش چیزی نگفته است.

۳۲. مسافرین (Voyagers)

کارگردان: نیل برجر

نیل برجر بازیگران: کالین فارل، لیلی رز دپ، تای شریدان

کالین فارل، لیلی رز دپ، تای شریدان تاریخ پخش: ۲۵ نوامبر (۵ آذر) – اکران محدود

نیل برجر سازنده‌ی فیلم‌هایی مثل «شعبده‌باز» (The Illusionist) و نامحدود (Limitless) است و در فیلم جدیدش هم دوباره ترکیب بازیگران درخشانی کنار هم جمع کرده و یک تریلر علمی تخیلی پرخرج ساخته.

داستان در آینده‌ای نزدیک می‌گذرد و در آن ۳۰ مرد و زن جوان را به فضا می‌فرستند تا سیاره‌ی قابل سکونت تازه‌ای برا ما پیدا کنند.

۳۳. سرزمین بی‌خانمان (Nomadland)

کارگردان: کلویی ژایو

کلویی ژایو بازیگران: فرانسیس مک‌دورمند، دیوید استراتیرن

فرانسیس مک‌دورمند، دیوید استراتیرن تاریخ پخش: ۴ دسامبر (۱۴ آذر) – اکران محدود

فصل جوایز پاییز هنوز شروع نشده است ولی همین الانش هم می‌دانیم چه فیلمی پتانسیل بالایی برای سروصدا کردن دارد. فیلم کلوئی ژائو فعلا در جشنواره‌های مختلفی حضور موفقی داشته و فرانسیس مک‌دورمند که دو اسکار گرفته، در فیلم بازی می‌کند که خودش مسئله‌ی مهمی است.

مک‌دورمند نقش زنی است که وسایلش را جمع می‌کند و سوار بر یک ون، به جاده می‌زند تا زندگی جدیدی کشف کند. این سومین فیلم ژائو بعد از «آهنگ‌هایی که برادرم به من یاد داد» (Songs My Brother Taught Me) و «سوارکار» (The Rider) است.

۳۴. داستان وست ساید (West Side Story)

کارگردان: استیون اسپیلبرگ

استیون اسپیلبرگ بازیگران: انسل الگورت، ریچل زیگلر، آریانا دیبوس

انسل الگورت، ریچل زیگلر، آریانا دیبوس تاریخ پخش: ۱۸ دسامبر(۲۸ آذر) – اکران محدود

یکی از بزرگترین پروژه‌های امسال فیلمی است که استیون اسپیلبرگ و فیلم‌نامه‌نویس «لینکولن» تونی کوشنر‌ را بار دیگر گرد هم آورده تا اقتباسی از این کلاسیک موزیکال بسازند. با اینکه نسخه‌ی کلاسیک هواداران سرسخت خودش را دارد، ولی نمی‌توان از کنجکاوی برای ساخته‌ی جدید اسپیلبرگ دست کشید.

۳۵. تلماسه (Dune)

کارگردان: دنی ویل‌نو

دنی ویل‌نو بازیگران: تیموتی شالامی، زندایا، ربکا فرگوسن، اسکار آیزاک، جیسون موموآ، خاویر باردم

تیموتی شالامی، زندایا، ربکا فرگوسن، اسکار آیزاک، جیسون موموآ، خاویر باردم تاریخ پخش: ۱۸ دسامبر(۲۸ آذر) – اکران محدود

دنی ویل‌نو به لطف ساخت فیلم‌هایی مثل «ورود» (Arrival) و «بلید رانر ۲۰۴۹» تبدیل به یکی از موفق‌ترین کارگردان‌های علمی‌تخیلی سینما شده است و حالا سراغ داستان علمی‌تخیلی دیگری رفته: «تلماسه» اثر فرانک هربرت. تیموتی شالامی در نقش پل اتریدس ظاهر شده است. بعد از اینکه سیاره‌ای کویری به خانواده‌اش به ارث می‌رسد، کل یک کهکشان به دنبالشان می‌افتد،‌ چرا که در این سیاره‌ ماده‌ای هست که به انسان‌ها قدرت ماورایی می‌دهد.

ویل‌نو بازیگرانی از هر نسل در فیلمش جمع کرده است، در کنار شالامی بازیگرانی چون اسکار ایزاک، ربکا فرگوسن، زندایا، جاش برولین، خاویر باردم حضور دارند. آهنگساز فیلم هم که هانس زیمر است. همه چیز خبر از فیلمی خوب و دیدنی می‌دهد.

۳۶. اخبار جهان (News of the World)

کارگردان: پل گرین گرس

پل گرین گرس بازیگران: تام هنکس، هلنا زینگل، فرد هچینگر

تام هنکس، هلنا زینگل، فرد هچینگر تاریخ پخش: ۲۵ دسامبر(۵ دی) – اکران محدود

همکاری مجدد پل گرین‌گرس و تام هنکس بعد از «کاپیتان فیلیپس». داستان درباره‌ی کاپیتان جفرسون کایل کید با بازی تام هنکس است، که در دوران بعد از جنگ داخلی آمریکا، در طول تگزاس سفر می‌کند تا اخبار دنیا را به گوش مردم برساند. ولی بر حسب اتفاقاتی قبول می‌کند تا کاری به شدت خطرناک را به سرانجام برساند، آن هم رساندن یک زن یتیم جوان (هلنا زنگل) به بستگانش است.

همکاری پیشین گرین‌ گرس و تام هنکس منجر به یک بازی خیره‌کننده از طرف تام هنکس شد و احتمالا باید منتظر یکی دیگر از اجراهای درخشان این بازیگر محبوب باشیم.

