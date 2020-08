در این مطلب نگاهی می‌اندازیم بر تمام نکات مهمی که در اولین تریلر فیلم «بتمن» مت ریوز با بازی رابرت پتینسون نشان داده شد.

بالاخره در رویداد آنلاین گردهمایی طرفداران دی‌سی (DC FanDome) نخستین تریلر از فیلم «بتمن» پخش شد تا دوست‌داران شوالیه‌ی تاریکی بتوانند بازیگر جدید این نقش را در لباس بتمن ببینند. در این نمایش ۲ دقیقه‌ای، علاوه‌بر بروس وین جوان شاهد چند شخصیت مهم دیگر فیلم «بتمن» نیز بودیم که از میان آن‌ها می‌توان به جیمز گوردون با بازی جفری رایت و زن گربه‌ای با بازی زوئی کراویتز اشاره کرد. دشمن اصلی بتمن در نخستین قسمت از سه‌گانه‌ی احتمالی مت ریوز، ریلدر با بازی پل دینو است و در کنار او شخصیت پنگوئن با بازی کالین فارل نیز قرار است دردسرهای زیادی برای ناجی گاتهام ایجاد کند. حالا در این مطلب قصد داریم به بررسی تمام نکات مهم و قابل توجه‌ای که در اولین تریلر «بتمن» دیدیم، بپردازیم.

نخستین تریلر فیلم بتمن ۲۰۲۱ منتشر شد

این تریلر با یک نشانه برای بتمن آغاز می‌شود. مردی با صورت پوشیده، در حال چسب‌کاری صورت یک شهروند عادی یا یکی از دوستان بتمن است، تا به واسطه‌ی شکنجه این فرد به شوالیه‌ی تاریکی هشدار دهد. به طور دقیق نمی‌دانیم این شخصیت کیست، اما با توجه به لحن تند و زننده او، و اینکه دشمن اصلی بتمن در این فیلم ریدلر خواهد بود، گمان می‌کنیم مردی که در صحنه‌ی اول تریلر حضور دارد ریدلر است.

در چند نما از این ویدیو شاهد عباراتی همچون «دیگر دروغ کافی است» یا «وقتی او مرد، درغگو چه می‌کند؟» هستیم که احتمالا پیام‌هایی از جانب دشمن اصلی بتمن هستند. در جایی از تریلر، کاراگاه جیمز گوردون کارتی را در دست دارد که روی آن نوشته شده است: «سرنخی در دست ندارید؟ بیا یه بازی انجام بدیم، فقط من و تو.» این عبارت که خطاب به بتمن است، بی‌تردید هر دوست‌دار شوالیه‌ی تاریکی را به یاد شخصیت ریدلر و معماهای او می‌اندازد. به همین دلایل می‌گوییم مرد حاضر در نمای آغازین تریلر با اینکه از لحاظ ظاهری تفاوت‌هایی با چهره مرسوم ریدلر دارد، اما خود او است.

در ادامه بتمن متحیر را می‌بینیم که یک نریشن با صدای بازیگر سرشناس انگلیسی، اندی سرکیس، می‌گوید: «شما بسیار سرشناس خواهید شد.» این جمله درستی حرف‌های مت ریوز در خصوص تازه‌کار بودن بتمن در این فیلم را تایید می‌کند؛ زیرا سازندگان فیلم اعلام کرده‌اند در «بتمن» حدود ۲ سال از نخستین روزهای شکل‌گیری شوالیه‌ی تاریکی را شاهد هستیم و فاصله‌ی زیادی بین شخصیت‌های حاضر در فیلم با آن قهرمان‌ها و ضدقهرمان‌هایی که در ذهن داریم وجود دارد و در ابتدای این فیلم هنوز کسی بتمن را چندان جدی نمی‌گیرد.

ظاهر تازه زن گربه‌ای هم یکی دیگر از نکات قابل توجه اولین تریلر فیلم «بتمن» بود. در صحنه‌ای دیگر شاهد مبارزه‌ی زن گربه‌ای با بتمن هستیم که به ما نشان می‌دهد در فیلم‌های ریوز هم باید منتظر یک رابطه ملتهب و جالب میان این دو شخصیت سیاه‌پوش باشیم. همچنین از چهره‌ی پنگوئن جدید نیز رونمایی شد که در پایین می‌توانید او را ببینید.

یکی از جالب توجه‌ترین صحنه‌های تریلر «بتمن» مربوط به بخش پایانی آن است. در این قسمت (تصویر پایین) در ابتدا بتمن را می‌بینیم و در ادامه صدای ناشناسی به او می‌گوید: «شما هم بخشی از این خواهید بود»، بتمن در پاسخ به او می‌گوید: «چطور بخشی از این هستم؟» و صدای ناشناس به او جواب می‌دهد: «خواهید دید.» به طور دقیق نمی‌توان گفت مردی که با رابرت پتینسون صحبت می‌کند چه کسی است، اما حداقل می‌توان گفت این صدای اندی سرکیس و شخصیت آلفرد نیست. با توجه به اینکه ریدلر قصد دارد در این فیلم هوش و ذکاوت بتمن را به چالش بکشد، تصور می‌کنیم در آن مکالمه منظور از «این» توطئه یا اتفاقی باشد که توسط آدم‌های شرور قصه به منظور بدنام کردن بتمن صورت گرفته است و صدای ناشناس نیز مربوط به یکی از دست‌نشانده‌های ریدلر و یا حتی خود او باشد.

آیا ریدلر توانسته به هویت واقعی بتمن پی ببرد و قصد دارد نقاب از چهره‌ی بروس وین بردارد؟ با توجه به اینکه در چند نما و هنگامی که بروس وین در پوشش بتمن نیست، نوشته‌ها یا افرادی از سمت آدم‌های شرور داستان برای بتمن ارسال می‌شوند، چندان بی‌راه نیست اگر بگوییم در فیلم ریوز هویت شوالیه‌ی تاریکی خیلی زود برای ریدلر آشکار می‌شود و حتی دیالوگی از آلفرد که در بالا به آن پرداختیم نیز ممکن است در همین راستا باشد. یعنی او به ارباب خود می‌گوید به زودی همه از فعالیت‌های وین در کالبد بتمن آگاه خواهند شد و او بسیار مشهور می‌شود.

شایان ذکر است که فیلم «بتمن» برای اکران در تاریخ ۱ اکتبر ۲۰۲۱ (۹ مهر ۱۴۰۰) برنامه‌ریزی شده است.

