خیلی‌ها کنجکاوند بدانند که در پشت صحنه‌ی فیلم‌های بزرگ چه اتفاقی می‌افتد. مجله‌ی امپایر تصاویری را از پشت صحنه چند فیلم مطرح با توضیح آن‌ها منتشر کرده است. تصاویری از فیلم‌های خاطره‌انگیز که از آنها لذت خواهید برد.

۱) لبوفسکی بزرگ (The Big Lebowski)

کارگردان: جوئل و اتان کوئن

جوئل و اتان کوئن بازیگران: جف بریجز، جان گودمن

جف بریجز، جان گودمن محصول: ۱۹۹۸

جوئل کوئن همه چیز را چک می‌کند تا از شرایط جف بریجز سر صحنه‌ی فیلم «لبوفسکی بزرگ» مطمئن شود. سکانسی که در وهم و خیال و رویا می‌گذرد و کنی راجرز موسیقی آن را ساخته است. درحقیقت ادای دین برادران کوئن به نمایش موزیکال دهه‌ی ۳۰ برادوی، «بازبی برکلی» است. فیلم داستان مردی به نام لبوفسکی است که ولگرد و بی‌خیال و عیاش است و او را با لبوفسکی بزرگ که مردی میلیونر است، اشتباه می‌گیرند.

۲) جان سخت (Die Hard)

کارگردان: جان مک‌تیرنان

جان مک‌تیرنان بازیگران: بروس ویلیس، آلن ریکمن

بروس ویلیس، آلن ریکمن محصول: ۱۹۸۸

ژان دی‌بونت مدیر فیلمبرداری فیلم «جان‌ سخت» دوربینش را روی چهره‌ی بروس ویلیس زوم می‌کند. کاراکتر او در این فیلم به عنوان دوازدهمین شخصیت برتر مجله‌ی امپایر در تاریخ سینما انتخاب شده است. این سکانس در یک آسانسور می‌گذرد. جان مک‌تیرنن، کارگردان فیلم این فیلمبردار هلندی را برای فیلمش استخدام کرد با این قصد که به فیلمبرداری فیلمش حال و هوای اروپایی بدهد و بیشتر روی احساسات بازیگران تمرکز کنند تا حرکات ناگهانی فیزیکی آن‌ها.

۳) تعصب (Intolerance)

کارگردان: دبلیو دی. گریفیث

دبلیو دی. گریفیث بازیگران: لیلیان گیش، رابرت هارون

لیلیان گیش، رابرت هارون محصول: ۱۹۱۶

فیلم دبلیو.دی.گریفیث را از هر نظر که نگاه کنید، یکی از بزرگترین و عظیم‌ترین آثار تاریخ سینماست. چیزی که در این تصویر می‌بینید شبیه یک فیل عظیم‌الجثه است که در فیلم اسطوره‌ای گریفیث حضور پیدا می‌کند. گریفیث موفق می‌شود که در مقیاس عظیم، داستان انجیلی‌اش را روایت کند و ساختمان‌های غول‌آسا را نزدیک خیابان سانست بلوار هالیوود درست کند. بودجه‌ی ساخت فیلم آن‌قدر زیاد شد که استودیوی پشت آن را تقریبا به معرض ورشکستگی کشاند. از همین عکس هم می‌توانید متوجه ابهت این بنا شوید. به طرز عجیبی این بنا در طول سال‌ها نجات پیدا کرد و حفظ شد و امروزه بخشی از هالیوود و فروشگاه هایلند است.

۴)دیکتاتور بزرگ (The Great Dictator)

کارگردان: چارلی چاپلین

چارلی چاپلین بازیگران: چارلی چاپلین، پولت گدار

چارلی چاپلین، پولت گدار محصول: ۱۹۴۰

یکی دیگر از فیلم‌هایی که در اعتراض به سیاست‌های جنگ‌طلبانه هیتلر ساخته شد. هجویه‌ی فوق‌العاده‌ی چارلی چاپلین بار دیگر او را در مقابل بازیگر اول مورد علاقه‌اش، پولت گدار قرار می‌دهد. چاپلین در «دیکتاتور بزرگ» نقش یک آرایشگر یهودی متواضع را بازی می‌کند که مغازه‌اش داخل گتو است و شباهت زیادی با یکی از افسران دیکتاتور ارتش دارد. زوج چارلی و پولت زمان ساخت این فیلم ازدواج‌شان به پایان رسیده بود و از هم جدا شده بودند ولی همچنان روی پرده در نقش زوج ظاهر می‌شدند و آثاری به یادماندنی خلق کردند. چاپلین وقتی روبه‌روی گدار بازی می‌کرد، بیشتر از هر زمان دیگری در زندگی‌اش خوشحال بود. در این عکس چاپلین و پولت گدار مشغول خوردن قهوه هستند در حالی که یکی از افراد پشت صحنه مشغول راه انداختن یکی از اولین دستگاه‌های پخش تصویر در دوره‌ی فیلم‌های ناطق است.

۵) روزی روزگاری در غرب (Once Upon a Time in the West)

کارگردان: سرجیو لئونه

سرجیو لئونه بازیگران: هنری فوندا، چارلز برانسون، کلودیا کاردیناله

هنری فوندا، چارلز برانسون، کلودیا کاردیناله محصول: ۱۹۶۸

سرجیو لئونه و جیسون روباردز، اینجا مشغول جا دادن گلوله‌های هفت‌تیر هستند تا برای شروع سخت «روزی روزگاری در غرب» خودشان را آماده کنند. بازیگر روز اول فیلمبرداری که سر صحنه حاضر شد، دائم‌الخمر بود و تعادل نداشت و نمی‌توانست تیراندازی کند و به همین دلیل کار تعطیل شد و خشم کارگردان را برانگیخت. لئونه تهدید کرد که اخراجش می‌کند. روز تشییع‌جنازه جان اف کندی در ژوئن سال ۱۹۶۸ در فیلمبرداری یک روز وقفه افتاد و آن روز جیسون روباردز جلو و پشت دوربین بی‌عیب و نقص بود و همه جذابیت رندانه‌اش را به شخصیت چی‌ین بخشید. روباردز چهار سال بعد از آن یک تصادف ماشین داشت که نزدیک بود به مرگش منجر شود و بعد از آن نوشیدن را کنار گذاشت. بنظر می‌رسد فقط می‌خواست لئونه را سر فیلمش حرص دهد!

۶) بیگانگان (Aliens)

کارگردان: جیمز کامرون

جیمز کامرون بازیگران: سیگورنی ویور، کری هن

سیگورنی ویور، کری هن محصول: ۱۹۸۶

جیمز کامرون مشغول گپ و گفت با مارک رولستون، بازیگر نقش مارک دریک است که قرار است صحنه‌ی نبرد با موجودات وحشی را بازی کند. درست مانند بقیه رولستون هم کتاب «سفینه‌های فضایی نظامی» روبرت هینلین را خوانده بود تا برای فیلم خودش را آماده کند. او برای اینکه بتواند آمادگی فیزیکی برای حضور در این فیلم را داشته باشد، عذاب‌های زیادی متحمل شد. رولستون درباره‌ی جیمز کامرون به یاد می‌آورد: «او به ما گفت که لباس‌های خودمان را طراحی کنیم تا فردیت خودمان را به نقشی که قرار است بازی کنیم، بیاوریم. از آن زمان تا به حال دیگر چنین تجربه‌ای نداشته‌ام. خودم خواستم که آن زخم را هم داشته باشم.» گویا برخلاف شنیده‌ها درباره‌ی عصبی بودن کامرون سر صحنه‌ی فیلمبرداری رابطه‌اش با بازیگران خیلی هم بد نیست.

۷) عروس فرانکنشتاین (Bride of Frankenstein)

کارگردان: جیمز ویل

جیمز ویل بازیگران: بوریس کارلوف، السان لنچستر

بوریس کارلوف، السان لنچستر محصول: ۱۹۳۵

یکی از پیشگامان پروتز، جک پیرس مامور بود که سر صحنه‌ی این فیلم،‌ بوریس کارلوف را به شکل هیولای «عروس فرانکنشتاین» کمپانی یونیورسال در سال ۱۹۳۱ و بعد دنباله‌ی آن در سال ۱۹۳۵ درآورد. پیرس آن‌قدر خوب روی کارلوف کار کرد که او در نقش‌اش درخشید و نامش به عنوان یکی از خبیث‌ترین شخصیت‌های تاریخ سینما درج شد. در آن روزها بدون پیشرفت تکنولوژی، چهار ساعت نشستن روی صندلی برای گریم یک شکنجه‌ی طاقت‌فرسا بود. پیرس روکش دندان‌های کارلوف را تغییر داد و جمجمه‌ی سرش را با پارچه‌ی مصنوعی و وسایل گریم پوشاند. با گریم پیرس، کارلوف نه تنها ترسناک شد که خیلی هم قابل اشتعال بود! آن‌قدر روی صورتش چسب و وسایل مصنوعی بود که کافی بود یک کبریت نزدیکش روشن کنند تا آتش بگیرد.

۸) راننده تاکسی

کارگردان: مارتین اسکورسیزی

مارتین اسکورسیزی بازیگران: رابرت دنیرو، جودی فاستر

رابرت دنیرو، جودی فاستر محصول: ۱۹۷۶

جف بریجز، داستین هافمن و نیل دایموند همه‌ی گزینه‌هایی برای ایفای نقش راننده تاکسی نیویورکی، تراویس بیکل بودند تا در این درام سرد و غمگین اسکورسیزی جلوی دوربین بروند. دایموند ادعا می‌کند که از او خواسته بودند در این فیلم بازی کند اما درست یک‌ دقیقه قبل از آن با رابرت دنیرو قرارداد امضا کردند. در این عکس، دنیرو که کم‌کم در نقش‌اش به عنوان تراویس بیکل فرو می‌رود با کارگردانش درباره‌ی وضعیت آب و هوای مانهاتان با هم گپ می‌زنند. پیش‌بینی‌شان چه بود؟ هوا کاملا بارانی است.

۹) آشوب (Ran)

کارگردان: آکیرا کوروساوا

آکیرا کوروساوا بازیگران: تاتسویا ناکادایی، آکیرا ترائو

تاتسویا ناکادایی، آکیرا ترائو محصول: ۱۹۸۵

کریس مارکر بزرگ در یک مستند شاعرانه که خیلی ساده آن را «آ.ک» نامیده است (مخفف اسم آکیرا کوروساوا) چگونگی جلوی دوربین رفتن فیلم «آشوب» کوروساوا را بررسی می‌کند. این عکس در حقیقت پشت صحنه‌ی «آشوب» است که از مستند مارکر گرفته شده. کوروساوا داستان شاه لیر را ژاپنی می‌کند. این‌جا صحنه‌ی نبرد مرکزی جذاب فیلم است. جایی که هیدورتا (در واقع همان شاه لیر با بازی تاتسویا ناکادایی) در مقابل دریایی از دشمنانش قرار می‌گیرد که درواقع شمایلی از جهنم می‌تواند باشد.

۱۰) دکتر ژیواگو (Doctor Zhivago)

کارگردان: دیوید لین

دیوید لین بازیگران: جولی کریستی، عمر شریف

جولی کریستی، عمر شریف محصول: ۱۹۶۵

جولی کریستی خسته بعد از گرفتن سکانس‌های سخت سکانس‌های کاخ زمستانی ژیواگو در زمان فیلمبرداری مشغول چرت زدن است. دیوید لین بازی کریستی را در دو تا از فیلم‌های جان شله‌زینگر دیده بود: «بیلی دروغگو» و «عزیز». لین در برابر استودیوی MGM مقاومت کرد تا نقش قهرمان زن رمان بوریس پاسترناک را جولی کریستی بازی کند. دوران فیلمبرداری سخت و پیچیده بود. دور از سرزمین‌های زمستانی، کاخ زمستانی در حقیقت در اسپانیا ساخته شد. انگار همه چیز از یخ پوشیده شده بود. به جای آنکه بخواهند از برف مصنوعی استفاده کنند تا همه زمین را بپوشانند، برای نماهای طولانی لین، کریستی و بقیه گروه فیلمبرداری به فنلاند سردسیر رفتند (همین‌جایی که در عکس می‌بینید).

۱۱) سابرینا (Sabrina)

کارگردان: بیلی وایلدر

بیلی وایلدر بازیگران: آدری هبپورن، همفری بوگارت، ویلیام هولدن

آدری هبپورن، همفری بوگارت، ویلیام هولدن محصول: ۱۹۵۴

از همین عکس می‌شود شدت رابطه‌ی اغلب سرد آدری هبپورن و همفری بوگارت را سر صحنه‌ی این فیلم فهمید. بوگی بعدها سر این قضیه غرغر می‌کرد که: «او یک آماتور است. که به برداشت‌های زیادی نیاز دارد.» درحقیقت همفری بوگارت هیچ‌وقت قانع نشد که برای نقش لاینس کارخانه‌دار که قرار است عاشق شود، مناسب است.(خیلی‌ها هم با او موافق بودند). او با لحن فیلم‌های کمدی-رمانتیک راحت نبود و به رابطه‌ی بازیگر کناری‌اش ویلیام هولدن با بیلی وایلدر و آدری هبپورن حسادت می‌کرد که خیلی راحت با هم جور شده بودند. بوگارت آتشین مزاج اغلب با کارگردانش درگیر می‌شد. این زوج بالاخره وقتی وایلدر کم‌کم سرسختی بوگارت را تحسین کرد، رابطه‌شان بهتر شد. وایلدر گفته بود: «او بهتر از چیزی است که فکرش را می‌کند. دوست دارد نقش یک قهرمان را بازی کند و دست آخر یک قهرمان هم هست.»

۱۲) لوک خوش‌دست (Cool Hand Luke)

کارگردان: استوارت روزنبرگ

استوارت روزنبرگ بازیگران: پل نیومن، جورج کندی

پل نیومن، جورج کندی محصول: ۱۹۶۷

پل نیومن در نقش لوک خوش‌دست بعد از یک روز کاری سخت و گشتن در جاده‌ها و خوردن تخم‌مرغ مشغول استراحت سر لوکیشن فیلم در کالیفرنیاست. لوکیشن فیلم کنار دلتایی در لوییزیانا بود و کمپ زندانیان هم همان‌جا ساخته شد. نیومن، که برادرش به عنوان مدیر تولید در این فیلم فعالیت می‌کرد، عاشق فیلمبرداری بود. مثل همیشه او نشان می‌داد که چقدر حرفه‌ای است و روحیه‌ی همکاری سر فیلم را دارد که باعث می‌شد با بقیه بازیگران خیلی زود دوست شود. جورج کندی، همبازی‌اش سر این فیلم درباره‌اش می‌گوید: «خیلی به ندرت پیش می‌آید که یکی از بازیگران تراز اول استادانه‌تر از پل نیومن بازی کند. او همه‌ی آن چیزی بود که شما می‌توانستید از یک بازیگر بخواهید و حتی بیشتر.»

۱۳) مرد آهنی (Iron Man)

کارگردان: جان فاورو

جان فاورو بازیگران: رابرت داونی جونیور، گویینت پالترو

رابرت داونی جونیور، گویینت پالترو محصول: ۲۰۰۸

جان فاورو (کارگردان و بازیگر فیلم) و رابرت داونی جونیور (بازیگر) سر فیلمنامه‌ی این فیلم که از روی کمیک‌های مارول ساخته شده بود، به هم مشاوره می‌دادند. فیلم سود فوق‌العاده‌ای برای سازندگانش داشت.

۱۴) گوست داگ: راه و رسم سامورایی (Ghost Dog: The Way of the Samurai)

کارگردان: جیم جارموش

جیم جارموش بازیگران: فارست ویتاکر، هنری سیلوا

فارست ویتاکر، هنری سیلوا محصول: ۱۹۹۹

فارست ویتاکر شیوه‌های ریاضتش را از داستان کوتاه «راشمون»(محصول ۱۹۱۵) گرفته بود. البته که جیم جارموش اولین نفری نبود که از روی این روایت غمگین درباره انتقام اقتباس کرده بود: اولین رتبه در اختیار فیلم آکیرا کوروساواست که البته روایت چندان وفادارانه‌ای هم نیست. جارموش به هر حال عناصر رادیکالی به این داستان اضافه کرد و اولین گنگستر سامورایی-غربی سینما را خلق کرد.

۱۵) بولیت (Bullitt)

کارگردان: پیتر ییتس

پیتر ییتس بازیگران:‌ استیو مک‌کویین

استیو مک‌کویین محصول: ۱۹۶۸

استیو مک‌کویین زمانی که فیلم «بولیت» به سانفرانسیسکو رسید، یک شخصیت مشهور بود. در نتیجه طبیعی بود که چنین جمعیتی برای فیلم پیتر ییتس و عواملش جمع شود. جو آلیوتو، شهردار سانفرانسیسکو، برای این فیلم سر و صدای زیادی به پا کرد و ترتیبی داد تا عوامل فیلم یک بازدید نادر از شهر داشته باشند. یک خیابان سانفرانسیسکو برای مدت سه هفته به‌خاطر فیلمبرداری صحنه‌ی تعقیب و گریز با ماشین بسته شد. این ماجرا یک پاورقی جالب هم دارد: برداشت مک کویین از فرانک بولیت بعدها الهام‌بخش هری کثیف کالاهان و بعدتر هم نقشی شد که مارک روفالو در «زودیاک» فینچر بازی کرده بود.

