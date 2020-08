فیلم سینمایی «جهش‌یافته‌های جدید» (The New Mutants) جدیدترین محصول دیزنی/ فاکس قرن بیستم از روز پنجشنبه پیش‌نمایش خود را در سالن‌های ایالات متحده آمریکا آغاز کرده و ۷۵۰ هزاردلار فروخته است.

در حال حاضر تنها ۶۲ درصد سالن‌ها در آمریکا گشایش یافته‌اند. استودیوها عموما بر این اعتقادند که اعداد مربوط به فروش پیش‌نمایش فیلم شاخص خوبی برای تخمین‌زدن میزان فروش اثر در آخر هفته نخواهند بود.

به نظر می‌رسد در شرایط فعلی حتی اوضاع از این نظر هم وخیم‌تر شده و دیگر به سختی بتوان با توجه به میزان پیش‌فروش فیلم دست به پیش‌بینی میزان فروش یک فیلم در شرایط پس از همه‌گیری کرونا زد.

یکی از دلایلی که دیزنی تصمیم گرفته فیلم ابرقهرمانی و ترسناک جهش‌یافته‌های جدید را در این شرایط اکران کند مخاطبان احتمالی این اثر است. به نظر می‌رسد مخاطبان فیلم اخیر جاش بون را بیشتر جوان‌ها تشکیل می‌دهند و تحقیقات نیز نشان می‌دهد احتمالا جوان‌های ۱۸ تا ۳۴ ساله مشتاق‌ترند تا به سالن‌ها بازگردند. به شکل کلی‌تر نیز طبق نظرسنجی‌های انجام شده می‌دانیم که ۴۰ درصد سینماروها نسبت به حضور فوری در سالن‎ها ابراز تمایل کرده‌اند.

جهش‌یافته‌های جدید آخرین فیلم در مجموعه مردان ایکس است که فعلا در شهرهایی که سالن‌های آن‌ها بازگشایی شده‌اند اکران می‌شود. از طرف دیگر در بعضی شهرها که طبق پروتکل‌های بهداشتی سالن‌ها بسته‌ باقی مانده شاهد اکران فیلم در سینماماشین‌ها خواهیم بود.

فعلا طبق پیش‌بینی‌هایی که چندان هم محکم و دقیق نیستند انتظار می‌رود جهش‌یافته‌های جدید این آخر هفته را با فروشی بین ۸ تا ۱۰ میلیون دلار سپری کند.

بد نیست به این نکته هم اشاره کنیم که پیش‌نمایش این اثر در روز پنجشنبه اولین پیش‌نمایش برای یک استودیوی بزرگ بود که از اواخر اسفند گزارش شده است؛ زمانی که عموم سالن‌های زنجیره‌ای بزرگ باز بودند.

اما دیزنی روز پنجشنبه فیلم دیگری را هم در ایالات متحده روانه چرخه اکران کرد؛ «تاریخچه شخصی دیوید کاپرفیلد» (The Personal History of David Copperfield).

این اقتباس سینمایی از رمان معروف دیوید کاپرفیلد در ۱۳۶۰ سالن به نمایش درآمد و احتمالا برای دیزنی در شب پنجشنبه درآمد ۷۰۰ هزاردلاری را به ارمغان آورده است. این کمدی درام را آرماندو یانوچی کمدین و فیلم‌ساز بریتانیایی جلوی دوربین برده که ساخت کمدی «مرگ استالین» (The Death of Stalin‎) را هم در کارنامه دارد. تاریخچه شخصی دیوید کاپرفیلد پیش از این خارج از ایالات متحده اکران شده بود.

این آخر هفته فیلم سینمایی «انگاشته» (Tenet) اثر جدید کریستوفر نولان هم پیش از آغاز اکران در آمریکا در ۳۰۰ سالن کشور کانادا شروع به نمایش کرده است. گفته می‌شود که شروع اکران انگاشته در کانادا موفق بوده اما ظاهرا استودیوی برادران وارنر قصد ندارد تا هفته آینده که اکران ایالات متحده را آغاز می‌کند آمار دقیقی از فروش آمریکای شمالی منتشر کند.

انگاشته در ۴۰ بازار خارجی نمایش داده خواهد شد و گمان می‎رود بتواند فروش ۲۵ میلیون دلاری در بازارهای خارجی را پشت سر بگذارد. جدیدترین اثر نولان در کره جنوبی ظرف دو روز اول اکران ۲ میلیون دلار فروخت و برای این فیلم نیز در کره جنوبی فروش آخر هفته ۶ تا ۷ میلیون دلاری پیش‌بینی شده است؛ البته این در شرایطی است که سالن‌های این کشور به دلیل شیوع مجدد ویروس کرونا تعطیل نشوند.

نقدهای فیلم جدید نولان منتشر شد؛ جلوه‌های بصری تأثیرگذار، فیلم‌نامه‌ی ناامیدکننده

در نهایت از فیلم‌های مهم دیگر این آخر هفته «بیل و تد با موسیقی مواجه می‌شوند» (Bill & Ted Face the Music) است که یک کمدی علمی-تخیلی به کارگردانی دین پاریزو است.

سومین قسمت از مجموعه فیلم‌های بیل و تد با بازی کیانو ریوز و الکس وینتر در ۱۰۰۷ سالن نمایش داده می‌شود؛ این اثر سینمایی هم‌زمان از طریق سرویس‌های VOD نیز در اختیار مخاطبان قرار می‌گیرد.

