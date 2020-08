گلشیفته فراهانی در سریال «هجوم» محصول اپل تی‌وی به تهیه‌کنندگی و نویسندگی سیمون کینبرگ و دیوید ویل با سام نیل و شیولی کاتسونا هم‌بازی خواهد شد.

همواره موضوع حمله‌ی بیگانگان و وجود موجودات فضایی مسئله‌ی داغ و مورد بحثی بوده است. فیلم‌ها و سریال‌های بسیاری در این باره ساخته شده‌اند و اینطور که پیداست اپل تی‌وی هم قصد دارد با مجموعه‌ی جدید خود شانس‌اش را برای روایت جذاب یک قصه با محوریت موجودات بیگانه آزمایش کند. بر اساس اخبار منتشر شده داستان سریال «هجوم» نگرش مردم سرزمین‌های مختلف کره‌ی زمین به حمله‌ی فرازمینی‌ها را نشان می‌دهد و به همین منظور از بازیگرانی با ملیت‌های مختلف در این پروژه استفاده شده است و یکی از شخصیت‌های محوری آن گلشیفته فراهانی است.

«هجوم» یکی از بلندپروازانه‌ترین سریال‌های اپل تی‌وی به شمار می‌رود که در چهار کشور ایالات متحده آمریکا، ژاپن، انگلستان و مراکش فیلم‌برداری خواهد شد. چند ماه قبل بخش‌هایی از این مجموعه در نیویورک فیلم‌برداری شده بود، اما به دنبال شیوع کروناویروس فیلم‌برداری «هجوم» متوقف شد. حالا و بعد از گذشت چند ماه اپل تی‌وی قصد دارد با رعایت پروتکل‌های بهداشتی روند ساخت سریال مهم و پرهزینه خود را از سر بگیرد.

در سریال «هجوم» گلشیفته فراهانی قرار است نقش یک مادر سوری پناهده به اسم انیشا مالک را بازی کند که به آمریکا و لانگ آیلند مهاجرت کرده و فراس ناصر قرار است به عنوان همسر او در نقش شخصیتی به اسم احمد مالک ظاهر شود. سام نیل نیز ایفای نقش کلانتری به نام جان بل را برعهده دارد که چیزی تا بازنشستگی او باقی نمانده است. شیولی کاتسونا هم بازیگر ژاپنی اصلی این سریال خواهد بود و اینطور که پیداست عضو تشکیلات تحقیقات فضایی دولت ژاپن است. همچنین تهیه‌کنندگی اجرایی و کارگردانی فصل نخست «هجوم» به یاکوب وبروگن بلژیکی سپرده شده است.

حضور لیلا حاتمی در فیلم جدید ترنس مالیک تأیید شد

گلشیفته فراهانی سال گذشته به واسطه‌ی فیلم «استخراج» محصول نتفلیکس مورد توجه سینمادوستان بسیاری در سراسر جهان قرار گرفت و به نظر او با سریال پرهزینه‌ای همچون «هجوم» از اپل تی‌وی باری دیگر این فرصت را دارد تا به طور گسترده دیده شود.

منبع: Deadline

