سریال رزیدنت اویل توسط نتفلیکس ساخته خواهد شد

نتفلیکس با انتشار یک تصویر در حساب توئیتر خود ساخت سریال «رزیدنت اویل» (Resident Evil) را تایید کرد. همچنین اطلاعاتی از داستان و شخصیت‌های این سریال ترسناک منتشر شده است که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم.

چندی قبل شایعاتی پیرامون همکاری نتفلیکس با کپکام برای ساخت سریال «رزیدنت اویل» منتشر شد. حالا حساب رسمی نتفلیکس در توئیتر با انتشار تصویری از فیلمنامه‌ی این مجموعه رسما ساخت سریال «رزیدنت اویل» را تایید کرد. این مجموعه قرار است ضمن پایبندی به المان‌های سری بازی‌های «رزیدنت اویل» داستان جدیدی را در دو خط زمانی متفاوت روایت کند.

فیلمنامه‌ی «رزیدنت اویل» توسط اندرو دب نوشته شده است. دب بیشتر به خاطر نوشتن فیلمنامه‌ی برخی از قسمت‌های سریال «سوپرنچرال» شناخته می‌شود. این فیلمنامه‌نویس آمریکایی در خط زمانی نخست مجموعه‌ی «رزیدنت اویل» سرآغاز ماجراجویی‌های دخترهای آلبرت وسکر، شخصیت منفی دنیای بازی‌های «رزیدنت اویل» و بنیان‌گذار گروه استارز به نام‌های جید و بیلی وسکر را روایت می‌کند. خط زمانی دوم سریال تقریبا ۱۰ سال پس از اتفاقات خط زمانی نخست رقم می‌خورد و با تمرکز بر شخصیت جید تصویری پساآخرالزمانی از کره‌ی زمین ارائه می‌دهد که در آن به دنبال شیوع گسترده‌ی ویروس T زامبی‌ها به حاکمان زمین تبدیل شده‌اند و تنها ۱۵ میلیون انسان سالم باقی مانده است. در این بین تلاش‌های شخصیت جید برای بقا و مبارزه با زامبی‌ها را شاهد خواهیم بود.

در خلاصه داستان رسمی منتشر شده از سوی نتفلیکس اینچنین آمده است: «در خط زمانی نخست جید و بیلی ۱۴ ساله به شهر جدید راکون منتقل می‌شوند. یک شهر مصنوعی، نظامی و خشک که سنخیتی با روحیات متلاطم این دخترها در بحبوحه‌ی بلوغ‌شان ندارد. هرچه از حضور خواهران وسکر در شهر جدید راکون می‌گذرد، آن‌ها بیشتر متوجه اعمال و اسرار تاریک و ضدبشری پدرشان می‌شوند؛ فعالیت‌هایی که می‌توانند نسل بشر را منقرض کند. در خط زمانی دوم، تمرکز روی جید خواهد بود و او در یک دنیای زامبی‌محور ضمن مبارزه با این موجودات جهش‌یافته‌ی خطرناک و عبور از چالش‌های پیش رویش، می‌بایست با سایه‌ی گذشته‌ی تاریک خود نیز بجنگد.»

بازی رزیدنت اویل ۸ برای پلی‌استیشن ۵، سری ایکس و کامپیوتر رونمایی شد

اندرو دب در صحبت‌های اخیرش بیان کرده است که سری بازی‌های «رزیدنت اویل» همواره از محبوب‌ترین بازی‌های ویدیویی برای او بوده‌اند و این فیلمنامه‌نویس و شورانر برای ساخت سریالی در دنیای «رزیدنت اویل» بسیار هیجان‌زده است. بخشی از صحبت‌های دب به این شرح است: «در این سریال نکات جذاب و جالبی برای تمام دوست‌داران «رزیدنت اویل» وجود خواهد داشت. سعی داریم افراد تازه‌ای را به زمره‌ی طرفداران این مجموعه اضافه کنیم و در عین حال ابعاد جدیدی از شخصیت‌ها و اتفاقات پیشین را هم برای طرفداران قدیمی بازی‌های «رزیدنت اویل» به تصویر بکشیم تا نخستین سریال ساخته شده بر اساس دنیای «رزیدنت اویل» برای همه جذاب و دوست‌داشتنی باشد.»

فصل اول سریال «رزیدنت اویل» دارای ۸ قسمت یک ساعتی خواهد بود که کارگردانی و تهیه‌کنندگی دو قسمت نخست آن به برونون هیوز سپرده شده است. هیوز سابقه‌ی همکاری در ساخت سریال‌های مهمی همچون «بریکینگ بد» و «مردگان متحرک» را در کارنامه دارد.

