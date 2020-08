چادویک بوزمن درگذشت؛ کارنامه کوتاه اما پربار پلنگ سیاه

چادویک بوزمن بازیگری که بابت حضور در فیلم سینمایی «پلنگ سیاه» (Black Panther) به شهرت رسید و در کارنامه حرفه‌ای‌اش ایفای نقش چهره‌های مشهور و برجسته سیاه‌پوستی چون جکی رابینسون، جیمز براون و تورگود مارشال را داشت روز جمعه هفته گذشته در سن ۴۳ سالگی درگذشت.

براساس بیانیه‌ای که در حساب‌ کاربری اینستاگرام این هنرپیشه منتشر شد او از سال ۲۰۱۶ متوجه شد به سرطان روده بزرگ مبتلاست؛ این بیماری در سال ۲۰۱۶ در مرحله سوم خود قرار داشت و ظاهرا پس از آن نیز روند رو به پیشرفتی را طی کرده است. طبق همین بیانیه اینستاگرامی چادویک بوزمن در منزل خود در کنار همسر و خانواده‌اش جان سپرد.

ظاهرا بسیاری از آثاری که این بازیگر سیاه‌پوست در سال‌های اخیر روی پرده برده در دوران بیماری او ضبط شده بودند. فیلم‌هایی چون «مارشال» (Marshall)، پلنگ سیاه، دو فیلم از مجموعه «انتقام‌جویان» (The Avengers) و «۵ هم خون» (Da 5 Bloods) از جمله آثاری هستند که این هنرپیشه سیاه‌پوست هم‌زمان با بیماری، شیمی‌درمانی و جراحی‌های متعدد در آن‌ها به ایفای نقش پرداخت.

خبر مرگ چادویک بوزمن باعث شگفتی و اندوه میان هواداران این بازیگر و بسیاری از چهره‌های مطرح هنری و مدنی شد. از جمله این چهره‌ها فرزند مارتین لوتر کینگ جونیور فعال مدنی مشهور سیاه‌پوستان بود که بوزمن را بازیگری دانست که با ایفای نقش چهره‌ها و رهبران مطرح سیاه‌پوست تاریخ را روی پرده نقره‌ای سینما زنده کرد.

اپرا وینفری نیز تهیه‌کننده و مجری مشهور تلویزیونی شجاعت و قدرت این بازیگر درگذشته را تحسین کرد و او را یک انسان نجیب بااستعداد نامید.

چادویک بوزمن در طول دوران فعالیتش نقش‌های مهم متعددی را برعهده داشت. او در سال ۲۰۱۳ نقش جکی رابینسون اولین بازیکن سیاه‌پوست لیگ اصلی مسابقات بیس‌بال را در فیلم «۴۲» (۴۲) بازی کرد. ایفای نقش جیمز براون خواننده برجسته سیاه‌پوست که ۵۰ سال فعالیت تاثیرگذار مستمر در حوزه موسیقی داشت و از چهره‌های مهم قرن بیستم موسیقی در آمریکا بود در فیلم سینمایی «برخیز» (Get on Up‎) که یک درام زندگینامه‌ای است و سال ۲۰۱۴ اکران شد از جمله آثار مهم دیگر این بازیگر بود.

بوزمن در سال ۲۰۱۷ در فیلم سینمایی مارشال به ایفای نقش پرداخت و به تورگود مارشال وکیل مطرح آمریکایی و اولین سیاهپوستی که عضو دادگاه عالی ایالات متحده شد زندگی دوباره بخشید.

اما با وجود همه این نقش‌های مهم آنچه چادویک بوزمن را به یک چهره مشهور تبدیل کرد حضور در فیلم ابرقهرمانی پلنگ سیاه و ایفای نقش تچالا پادشاه کشور واکاندا بود. این فیلم ابرقهرمانی مارول فروشی قابل توجه داشت، به تحسین‌شده‌ترین فیلم این استودیو تبدیل شد، نامزد جایزه اسکار بهترین فیلم سال شد و در عمل یک تحول بزرگ در فرهنگ سینمای بدنه اصلی نیز به حساب آمد.

پلنگ سیاه برای جایزه بهترین فیلم اسکار ۲۰۱۹ خیز برداشت

پلنگ سیاه اولین فیلم بزرگ ابرقهرمانی بود که یک آفریقایی‌تبار را به عنوان نقش اصلی خود به خدمت گرفت. این اثر همچنین اولین فیلم ابرقهرمانی بزرگ بود که بخش مهمی از تیم بازیگران، نویسنده و کارگردان خود را نیز از میان سیاه‌پوستان انتخاب کرده بود.

به این ترتیب می‌توان ادعا کرد پلنگ سیاه یک لحظه امیدبخش و پرافتخار برای اغلب آمریکایی-آفریقایی‌هایی بود که به سینما می‌روند. هنگام پخش فیلم بسیاری از این مخاطبان با لباس‌های خاص به سالن‌ها رفتند و در عمل فیلم فراتر از یک اثر معمولی به نوعی محصول الهام‌بخش تبدیل شد.

برایان هالگلند فیلم‌نامه‌نویس شناخته‌شده که کارگردان و فیلم‌نامه‌نویس فیلم ۴۲ بود و یکی از نقش‌های مهم بوزمن را به او پیشنهاد کرد پس از مرگ این بازیگر درباره‌اش گفته است که او به مردان محکم و پراعتمادبه‌نفس دهه ۱۹۷۰ همچون جین هکمن و کلینت ایستوود شباهت داشت. به گفته هالگلند، بودن در کنار بوزمن حس بودن در کنار انسانی قدرتمند را به انسان منتقل می‌کرد.

چادویک آرون بوزمن در تاریخ ۲۹ نوامبر سال ۱۹۷۶ (مقارن با ۸ آذر سال ۱۳۵۵) در شهر اندرسون ایالت کارولینای جنوبی متولد شد. چادویک در میان سه پسر خانواده کوچکترین پسر بود. مادر او کارولین پرستار بود و پدرش لروی در یک کارخانه نساجی به فعالیت مشغول بود.

بزرگترین برادر چادویک یعنی دریک یک واعظ بود و برادر دیگر او کوین رقصنده‌ای بود که در چندین نمایش به ایفای نقش پرداخت. چادویک از زمان دبیرستان یک بازیکن بسیار مشتاق بسکتبال بود اما پس از آنکه دوست و هم‌تیمی‌اش با شلیک گلوله کشته شد از بسکتبال دست کشید و رو به نوشتن آورد.

چادویک بوزمن در آن سال‌ها تلاش کرد احساسات خود را از طریق نوشتن چیزی که در آینده دریافت نوعی نمایش‌نامه بوده است بروز دهد. او در ادامه مسیر زندگی‌اش تصمیم گرفت کارگردان شود و برای پیگیری این رویا وارد رشته کارشناسی هنرهای زیبا در زمینه کارگردانی در دانشگاه هاروارد شد.

بوزمن پس از فارغ التحصیلی در تعدادی تئاتر و سپس سریال‌های تلویزیونی به ایفای نقش پرداخت. به مرور زمان و با علاقه‌مندترشدن این هنرپیشه به حوزه بازیگری در سال ۲۰۰۸ از نیویورک به لس آنجلس نقل مکان کرد.

بوزمن از سال ۲۰۰۸ تا سال ۲۰۲۰ سال‌هایی کوتاه اما پربار را در قامت یک بازیگر پرشور و جاه‌طلب پیش برد و عاقبت به عنوان یکی از چهره‌های مشهور و مستعد هالیوود معاصر شناخته شد. آخرین فیلم چادویک بوزمن «ریشه سیاه مارینی» (Ma Rainey’s Black Bottom) است که از شبکه نت‌فلیکس پخش خواهد شد.

