طبق آنچه شبکه اجتماعی توییتر اعلام کرده آخرین توییت چادویک بوزمن که در حساب کاربری این بازیگر درگذشته آمریکایی منتشر شده در حال حاضر بیشترین تعداد لایک را در تاریخ توییتر دریافت کرده است.

توییتر این خبر تاریخی را بعد از ظهر شنبه در حسابی که به نام خود این شبکه اجتماعی در توییتر وجود دارد اعلام کرد. حساب کاربری توییتر این توییت بوزمن را کوت کرد و نوشت: «توییتی که تاکنون بیشترین لایک را گرفته است. ادای احترامی درخور یک پادشاه».

توییت چادویک بوزمن متنی بود که هم‌زمان در حساب‌های کاربری اینستاگرام و توییتر او پس از مرگش انتشار یافت. در این بیانیه آمده بود که بوزمن از سال ۲۰۱۶ به سرطان روده بزرگ مبتلا شده. این بیماری در سال ۲۰۱۶ در مرحله سوم خود قرار داشته و پس از آن نیز روند رو به پیشرفتی را طی کرده و به مرحله چهارم رسیده است. طبق همین بیانیه چادویک بوزمن در منزل خود در کنار همسر و خانواده‌اش جان سپرده است.

در نهایت در این توییت که تصویری از بیانیه مذکور است به این هم اشاره شده که این بازیگر مطرح سیاه‌پوست تعدادی از مهم‌ترین فیلم‌های خود را در حالی بازی کرده که درگیر شیمی‌درمانی، جراحی‌های متعدد و دشواری‌های گوناگون بوده است.

توییت تاریخ‌ساز حساب کاربری چادویک بوزمن بیش از ۷ میلیون لایک دریافت کرده، بیش از ۳.۱ میلیون بار به‌ اشتراک گذاشته شده (ریتوییت شده)‌ و بیش از ۱۶۰ هزار نظر دریافت کرده است.

همچنین کاربران شبکه‌ اجتماعی توییتر از طریق هشتگ‌هایی چون WakandaForever# و BlackPanther# به نوعی گفت‌وگو و در عین حال سوگواری مجازی جمعی برای این بازیگر درگذشته پرداختند.

پیش از توییت چادویک بوزمن یک توییت متعلق به باراک اوباما رییس جمهور پیشین ایالات متحده از نظر تعداد لایک رکورددار بود. این توییت که سال ۲۰۱۷ نوشته شده بود مضمونی در دفاع از اقلیت‌های نژادی و مذهبی داشت و ۴.۳ میلیون‌بار لایک شده بود.

چادویک بوزمن بازیگری که بابت حضور در فیلم سینمایی «پلنگ سیاه» (Black Panther) به شهرت رسید و در کارنامه حرفه‌ای‌اش ایفای نقش چهره‌های مشهور و برجسته سیاه‌پوستی چون جکی رابینسون، جیمز براون و تورگود مارشال را داشت روز جمعه هفته گذشته در سن ۴۳ سالگی درگذشت.

چادویک بوزمن درگذشت؛ کارنامه کوتاه اما پربار پلنگ سیاه

The post آخرین توییت چادویک بوزمن رکورد لایک توییتر را شکست appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala