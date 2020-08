ستاره روزهای تاریک سینما؛ درخشش غافلگیرکننده انگاشته نولان در گیشه

فیلم سینمایی «انگاشته» (Tenet) جدیدترین اثر کریستوفر نولان این آخر هفته اکران بین‌المللی خود را آغاز کرد و با وجود همه‌گیری بیماری کرونا موفق شد به فروش چشمگیر ۵۳ میلیون دلاری دست پیدا کند.

این اثر علمی-تخیلی و جاسوسی مدت‌ها به عنوان فیلمی در نظر گرفته شده است که از طریق آن می‌توان رونق مجددی به سینماها بخشید. انگاشته قوی‌ترین عملکرد تجاری را در بریتانیا نشان داد؛ جایی که موفق شد فروش ۷/۱ میلیون دلاری را تجربه کند.

فیلم جدید نولان در ۴۱ بازار بین‌المللی اکران شد از جمله در فرانسه (فروش ۶/۷ میلیون دلاری)، کره جنوبی (فروش ۵/۱ میلیون دلاری) و آلمان (فروش ۴/۲ میلیون دلاری). قرار است استودیوی برادران وارنر آخر این هفته فیلم را در آمریکا، روسیه و چین نیز روی پرده ببرد.

توبی امریچ رییس گروه سینمایی برادران وارنر درباره عملکرد فیلم گفته است: «فیلم در حال تجربه یک شروع فوق‌العاده بین‌المللی است و ما نمی‌توانیم از این راضی‌تر باشیم. کریستوفر نولان مجددا یک اثر ارزشمند ارائه کرده که لازم است روی پرده بزرگ دیده شود و ما هیجان‌زده‌ایم که مخاطبان در سراسر جهان قرار است از این فرصت برای دیدن فیلم انگاشته استفاده کنند.»

شاید آمریکایی‌ها دیرتر از همه فیلم نولان را ببینند

انگاشته یک فیلم پرپیچ و خم است که مفهوم زمان را به چالش می‌کشد. فیلم با بازی چهره‌هایی چون جان دیوید واشنگتن، رابرت پتینسون، الیزابت دبیکی همراه است و قرار بود در ماه ژوئیه اکران شود اما همه‌گیری بیماری کرونا مانع از پخش آن شد.

گرچه تاریخ اکران فیلم بارها جابه‌جا شد اما شروع بهتر از انتظار فیلم در گیشه‌ها همچون نشانه‌ای امیدبخش برای سینما در این دوره سخت در نظر گرفته خواهد شد.

فروش موفق جدیدترین فیلم نولان در شرایطی رخ می‌دهد که منتقدان نسبت به آن نگاهی درمجموع مثبت اما نه‌چندان تحسین‌برانگیز داشتند. عمده منتقدان انگلیسی‌زبان معتقد بودند اثر نولان یک تجربه بصری شگفت‌انگیز است که در سطح روایت و فیلم‌نامه مشکلاتی دارد؛ از جمله اینکه بیش از حد پیچیده است و نمی‌تواند یک جریان منسجم را در ذهن مخاطبش ایجاد کند.

براساس آنچه رییس گروه سینمایی برادران وارنر اعلام کرده بیشترین تمهیدات بهداشتی در سالن‌ها به کار رفته تا مخاطبان فیلم سینمایی انگاشته با بیشترین آسودگی خیال به تماشای فیلم بنشینند. سالن‌های زنجیره‌ای بزرگ و معروف در سطح جهان همچون ای‌ام‌سی (AMC) و رگال (Regal) استفاده از ماسک را برای تماشاگران اجباری کرده‌اند، بر فاصله‌گذاری اجتماعی تاکید دارند و از روندهای جدید نظافت سالن بهره می‌برند.

به گفته امریچ اکران انگاشته به مسابقه دو ماراتن شباهت دارد نه دو سرعت و استودیو به دنبال اکران طولانی‌مدت فیلم برای هفته‌های پیش رو است.

نکته‌ای که رییس گروه برادران وارنر به آن اشاره می‌کند احتمالا درباره عموم آثاری که در این دوره اخیر به نمایش درمی‌آیند صادق است. در وضعیت فعلی استودیوها تلاش می‌کنند در طی زمان طولانی‌تری امکان بازگشت سرمایه خود را فراهم کنند.

فیلم جدید نولان مردم را به سالن‌ها برمی‌گرداند؟

بعضی از استودیوها ترجیح می‌دهند بازگشت سرمایه را از طریق یک دوره اکران کوتاه و سپس آغاز موازی پخش فیلم در سرویس‌های VOD جبران کنند اما برای فیلم جدید نولان که یک تجربه منحصرا سینمایی است یک دوره اکران طولانی بهترین و احتمالا پربازده‌ترین گزینه روی میز است.

پیش از این خبردار شده بودیم که استودیوی برادران وارنر برای پخش فیلم جدید نولان با سینماداران قراردادهای جدیدی بسته و براساس این قراردادها درصد بیشتری از فروش فیلم به استودیو می‌رسد در عین حال که انگاشته زمان بیشتری نیز روی پرده سینماها باقی خواهد ماند.

با توجه به کیفیت خاص بصری فیلم جدید نولان و تولید آن به شیوه آی‌مکس طبیعی به نظر می‌رسد که بخشی از مخاطبان ترجیح دهند فیلم را روی پرده‌های آی‌مکس ببینند؛ به همین دلیل نیز فروش بلیت سالن‌های آی‌مکس و سایر فرمت‌های خاص پخش فیلم در بعضی از بازارهای جهانی تا یک چهارم درآمد فیلم را به خود اختصاص داده‌‍ است.

با وجود محدودیت‌های فعلی و عدم استفاده از ظرفیت کامل سالن‌ها فروش جهانی فیلم جدید نولان بعضی از رکوردهای قبلی این فیلم‌ساز را جابه‌جا کرده است. در ۹ کشور از مجموعه بازارهایی که فیلم در آن‌ها اکران شده از جمله هلند، اوکراین و مجارستان فیلم بهترین شروع را در میان کل آثار نولان داشته. در عربستان سعودی انگاشته رکورد بزرگترین افتتاحیه یک اثر هالیوودی را شکسته و با اکران در ۱۳۱ سالن بیش از ۱.۴۷ میلیون دلار فروخته است.

با شروع اکران فیلم در چند بازار مهم دیگر از جمله ایالات متحده که در حال حاضر از حدود ۶۰ درصد سالن‌ها استفاده می‌کند آمار فروش فیلم از این هم بالاتر رفته و اخبار عملکرد تجاری موفق فیلم احتمالا به یکی از معدود ٍنقطه‌های روشن صنعت سینما در این روزهای تیره تبدیل خواهد شد.

نقدهای فیلم جدید نولان منتشر شد؛ جلوه‌های بصری تأثیرگذار، فیلم‌نامه‌ی ناامیدکننده

