مایکل کین بازیگر سرشناس انگلیسی، فیلم جدید کریستوفر نولان یعنی «انگاشته» را بهترین فیلم اکشن تاریخ سینما می‌داند.

فیلم «انگاشته» ابتدا قرار بود در تیرماه به سینماهای سراسر جهان بیاید، اما به دنبال همه‌گیری کروناویروس و تعطیلی گسترده‌ی سالن‌ها و احتمالا شکست این فیلم پرهزینه در گیشه برادران وارنر بارها تاریخ اکران آن را به تعویق انداخت. بالاخره از هفته‌ی گذشته اکران «انگاشته» در ۷۰ کشور آغاز شد و مایکل کین، بازیگر محبوب بریتانیایی که خود یکی از بازیگران این فیلم است، «انگاشته» را در توئیت اخیرش بهترین فیلم اکشن در تمام دوران‌ها خوانده است.

نقدهای فیلم جدید نولان منتشر شد؛ جلوه‌های بصری تأثیرگذار، فیلم‌نامه‌ی ناامیدکننده

کین و کریستوفر نولان رابطه‌ی کاری بسیار خوبی با یکدیگر دارند. از سال ۲۰۰۵ و با فیلم «بتمن آغاز می‌کند» او یکی از بازیگران ثابت فیلم‌های نولان بوده و در فیلم «انگاشته» در نقش یک مامور اطلاعاتی انگلیسی به نام مایکل ظاهر شده است که یک صحنه‌ی مهم و مشترک با شخصیت اصلی فیلم دارد. کین چندی قبل در گفت‌وگویی اعلام کرده بود اطلاعی از داستان کلی «انگاشته» ندارد و دانسته‌های او و اغلب بازیگران دیگر این فیلم به اندازه‌ی دیالوگ‌ها و شخصیت‌شان است! اینطور که پیداست پس از اکران «انگاشته» در انگلستان، این بازیگر برنده‌ی اسکار موفق به تماشای فیلم شده و در توئیتی اینچنین احساسات خود را در قبال اثر جدید نولان بیان کرده است: «کریس نولان باری دیگر کار خود را به درستی انجام داد. «انگاشته» بهترین فیلم اکشن تاریخ است.»

فیلم «انگاشته» درباره‌ی یک عملیات جاسوسی پیچیده و بزرگ برای جلوگیری از وقوع جنگ جهانی سوم است و چندین کشور و سازمان مختلف درگیر انجام این عملیات می‌شوند. در حال حاضر اطلاعات چندانی از روند و اتفاقات داستان فیلم موجود نیست، اما بر اساس خلاصه نقدها و صحبت‌های تماشاگران می‌توان گفت مفهوم زمان و بازی با زمان همانند سایر آثار این کارگردان نقش کلیدی در پیشبرد قصه خواهند داشت.

The post به نظر مایکل کین انگاشته بهترین فیلم اکشن تاریخ است appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala