مسعود مهرابی صاحب امتیاز و مدیرمسئول قدیمی‌ترین نشریه‌ی سینمایی کشور، مجله‌ی فیلم درگذشت. مهرابی متولد سال ۱۳۳۳ در تهران بود. در دانشکده‌ی هنرهای دراماتیک درس خوانده بود و از دهه‌ی ۵۰ فعالیت روزنامه‌نگاری‌اش را آغاز کرد.

سال ۱۳۶۲ بود که امتیاز چاپ مجله‌ی فیلم را گرفت و در کنار هوشنگ گلمکانی و عباس یاری مهم‌ترین مجله‌ی سینمایی بعد از انقلاب را بنیان گذاشتند. ماهنامه‌ی فیلم رکورددار انتشار بدون وقفه در تاریخ مطبوعات است. برای دوستداران سینما، مجله فیلم فقط یک مجله‌ی سینمایی نبود. پایگاهی بود که در دوران عدم دسترسی به فیلم‌های خارجی برای عشاق سینما تنها دریچه‌ی درک و دریافت سینما بود.

مسعود مهرابی به جز اینکه مدیرمسئول ماهنامه‌ی فیلم بود در حوزه‌ی طراحی هم دستی بر آتش داشت و کاریکاتور می‌کشید. اصلا فعالیتش با مطبوعات با فرستادن کاریکاتورهایش به نشریات مختلف شروع شد.

مجله‌ی فیلم چنان با موفقیت همراه بود که مهرابی سال ۱۳۷۱ اولین ماهنامه‌ی سینمایی انگلیسی زبان را با نام فیلم اینترنشنال منتشر کرد. نشریه‌ای که در معرفی سینمای ایران به آن سوی مرزها اهمیت زیادی داشت.

مسعود مهرابی مورخ سینما هم بود و چند کتاب مرجع سینمایی نوشته است. تاريخ سينمای ايران از آغاز تا ۱۳۵۷ (چاپ اول ۱۳۶۳)، كتاب‌شناسی سينما در ايران (جلد اول: ۱۳۶۷)، فرهنگ فيلم‌های كودكان و نوجوانان (۱۳۶۸)، فرهنگ فيلم‌های كوتاه داستانی (۱۳۶۹)، كتاب‌شناسی سينما در ايران (جلد دوم: ۱۳۷۱)، پوسترهای فيلم (۱۳۷۱)، فرهنگ فيلم‌های مستند سينمای ايران (۱۳۷۵) و كتاب‌شناسی سينما در ايران (متن كامل، ۱۳۸۰) کتاب‌هایی هستند که مسعود مهرابی در حوزه‌ی سینما منتشر کرده است.

در عرصه‌ی کاریکاتور هم کتاب‌های «نردبان‌های بی‌بام» و «میان سایه روشن» را منتشر کرد. مسعود مهرابی چندین نمایشگاه انفرادی و گروهی به عنوان کاریکاتوریست برگزار کرده است.

«صد سال اعلان و پوستر فیلم در ایران» یکی از کتاب‌های اخیر اوست که نشر نظر آن را با کیفیت عالی منتشر کرده بود.

آن‌هایی که مسعود مهرابی را از نزدیک می‌شناختند می‌دانند که او نه فقط در زمینه‌ی سینما که به طور کلی در مقوله‌ی هنر کاراکتری فهیم و تحلیل‌گر بود. آخرین پست اینستاگرامی مسعود مهرابی به ماجرای آیدین آغداشلو می‌پرداخت.

درگذشت مهرابی در ۶۶ سالگی ضایعه‌ای بزرگ برای دوستداران سینما و هنر و به خصوص جامعه‌ی مطبوعاتی سینمای ایران است. عباس یاری از همکاران او در ماهنامه‌ی فیلم دلیل درگذشت او را سکته‌ی قلبی عنوان کرده است.

دیجی‌کالا مگ درگذشت این مدیرمسئول با سابقه و برجسته را تسلیت می‌گوید.

