باکس آفیس هفته؛ سینماهای آمریکا در حسرت فیلم نولان

در شرایطی که فیلم «انگاشته» آخرین اثر کیستوفر نولان در انگلستان و استرالیا و فرانسه و کشورهای دیگر اکران شده و فروش خوبی داشته است، سینماهای آمریکا هنوز از نمایش فیلم محروم هستند و درنتیجه فیلم نتوانسته به باکس آفیس این هفته راه پیدا کند. به جایش فیلم «جهش یافته‌های جدید» (The New Mutants) که یک اثر ابرقهرمانی تین‌ایجری است توانست به صدر جدول فروش راه پیدا کند.

دوباره جدول فروش فیلم‌های سینماهای آمریکا آب رفته است و این هفته فقط پنج فیلم در باکس آفیس حضور دارند که به معنای فروش آن‌ها در این آخر هفته است. مهم‌ترینشان فیلم «جهش یافته‌های جدید» ساخته‌ی جاش بون است. این فیلم اکشن علمی-تخیلی ترسناک در ژانر ابرقهرمانی قرار می‌گیرد. فیلم اقتباسی از کمیک‌بوک‌های مارول است. این سیزدهمین و آخرین فیلم از سری فیلم‌های «ایکس من» محسوب می‌شود.

فیلمنامه‌ی فیلم را جاش بون به همراهی نیت لی نوشته‌اند. جاش بون را با فیلم نوجوانانه‌ی عاشقانه‌ی «بخت پریشان ما» شناختیم. فیلمی که شایلین وودلی و انزل الگورت را تبدیل به ستاره کرد. «جهش‌ یافته‌های جدید» سومین فیلم بلند سینمایی جاش بون است که دو فیلم قبلی‌اش آثار رومانتیکی بوده‌اند و اولین‌باری است که به حوزه‌ی فیلم‌های ابرقهرمانی و ژانر وحشت وارد می‌شود هر چند وجه مشترک فیلم جدیدش با قبلی این است که قهرمانان این فیلم را هم نوجوانان تشکیل می‌دهند. مهم‌ترین ستاره‌ی فیلمش هم میسی ویلیامز است که در سریال «بازی تاج و تخت» نقش آریا استارک را بازی می‌کرد.

فیلم داستان دنیل است که از بومی‌های آمریکا و اعضای قبیله‌ی شاین است. زمانی که زمین‌های قبیله‌اش را نابود می‌کنند دنی می‌گریزد. او و پدرش ویلیام به جنگل پناهنده می‌شوند و بعد از مدتی هم پدرش کشته می‌شود. دنی که بیهوش شده در بیمارستانی به هوش می‌آید و دکتر به او می‌گوید که موجودی جهش یافته است و توصیه می‌کند دنی تا زمانی که توان کنترل این قابلیت‌هایش را پیدا کند در بیمارستان بماند. دنی به چهار نوجوان دیگر معرفی می‌شود که هر کدام از آن‌ها جهش یافته است و قابلیت‌های خاصی دارد. همه‌ی آن‌ها یک تراژدی را پشت سر گذاشته‌اند.

این پنج نفر کنار هم که قرار می‌گیرند باور دارند که می‌توانند خودشان را تربیت کنند تا به تیم ایکس من بپیوندند. خیلی زود گروه تراژدی‌های گذشته‌شان را جلوی چشمشان می‌بینند. بین این بچه‌ها اتفاقاتی می‌افتد که نزدیک است دنی فدا شود.

بون دلش می‌خواست که فیلمی متفاوت‌ و تاریک‌تر از داستان‌های معمول «ایکس من» بسازد. او ایده‌اش را پیش سایمون کینبرگ می‌برد که یکی از تهیه‌کنندگان سری فیلم‌های «ایکس من» بود. کینبرگ به ماجرا علاقمند می‌شود. پیش تولید فیلم از سال ۲۰۱۷ شروع شد و تابستان همان سال هم فیلمبرداری را شروع کردند. لوکیشن فیلمبرداری بیشتر بیمارستان بود و جاش بون می‌خواست از جلوه‌های ویژه‌ای استفاده کنند که فیلم را شبیه کارهای ترسناکی بکند که بون با آن‌ها بزرگ شده بود.

«جهش یافته‌های جدید» در آمریکا ۷ میلیون دلار فروخت و فروش‌اش در بقیه‌ی کشورهای دنیا بالغ بر ۲.۹ میلیون دلار بود. با این عدد و رقم می‌توانید حدس بزنید که سینماهای آمریکا تا چه حد تشنه‌ی اکران «انگاشته» کریستوفر نولان هستند که می‌تواند بزرگترین افتتاحیه‌ی سینماهای آمریکا بعد از شیوع کرونا را رقم بزند.

منتقدان فیلم ترسناک جاش بون را چندان نپسندیدند. امتیاز فیلم در سایت متاکریتیک ۴۶ از ۱۰۰ است. آن‌ها معتقدند اجزای فیلم که به صورت بالقوه توانایی انفجار داشتند حالا بی‌روح و بی‌جان از کار درآمده‌اند. منتقد هالیوود ریپورتر هم می‌گوید که این فیلم در حقیقت اسپین آف خودش را می‌سازد و اشاره‌های مبهمی به سری فیلم‌های «مردان ایکس» دارد. در بهترین لحظاتش فیلم تلاش می‌کند که احساساتی شود. فیلم سعی دارد روی پای خودش بایستد اما متاسفانه موفق نمی‌شود. حتی با وجود آنکه ترکیب سه نفری قهرمانان زن جوانش می‌خواهد سلطه‌ی مردانه بر این ژانر را به هم بزند باز هم موفق نمی‌شود حتی چرخش درست زنانه‌ای داشته باشد.

نکته‌ی جالب این‌جاست که بون از همان ابتدا فیلم را به عنوان یک سه‌گانه به کینبرگ معرفی کرد و باید دید با برخورد سرد منتقدان همچنان سر تصمیم‌شان می‌مانند یا نه. اتفاقی که قاعدتا به فروش فیلم مربوط خواهد بود.

فیلم «نامتعادل» ساخته‌ی درک بورته در ژانر اکشن در سومین هفته‌ی اکرانش توانسته همچنان جایگاه خودش را در میان فیلم‌های باکس آفیس حفظ کند و با فروش ۲.۶ میلیون دلاری آخر هفته این‌بار در رده‌ی دوم جدول قرار بگیرد.

فیلم داستان مردی به نام تام کوپر است. مردی که به لحاظ ذهنی بی‌ثبات است و برای اینکه پلیس به او شلیک کند و به این ترتیب بمیرد دست به یک سری قتل می‌زند. او به خانه‌ای هجوم می‌برد و ساکنانش را به قتل می‌رساند. بعد خانه را به آتش می‌کشد و آنجا را ترک می‌کند.

از آن طرف ریچل هانتر زنی است که تازه از همسرش جدا شده و صاحب بچه است. او پسرش را به مدرسه می‌برد که در ترافیک پشت یک کامیون گیر می‌افتد. صاحب کامیون کوپر است و وقتی ریچل اعتراض می‌کند پیاده می‌شود و او را وادار به عذرخواهی می‌کند. ریچل بعدتر می‌خواهد برای مسائل طلاق با وکیلش صحبت کند اما متوجه می‌شود که کوپر تلفنش را دزدیده است. کوپر به تعقیب و آزار ریچل ادامه می‌دهد. ریچل از دست کوپر فرار می‌کند اما کوپر دنبالش می‌رود.

فیلم «نامتعادل» با بازی راسل کرو اولین فیلم جدیدی بود که بعد از بازگشایی سینماها در آمریکا روی پرده رفت.

فیلم جدید راسل کرو زیر تیغ نقد؛ پرسروصدا اما سطحی

فیلمی که منتقدان اصلا دوستش ندارند و امتیاز ۴۰ از ۱۰۰ را به آن داده‌اند. آن‌ها معتقدند هر چند بازی راسل کرو خوب است اما فیلم به کمی منطق داستانی نیاز داشته تا این شخصیت باورپذیر از کار دربیاید. صحنه‌ی تعقیب و گریز ماشین می‌توانست آدرنالین خون تماشاگر را بالا ببرد و قسمت سرگرم‌کننده‌ی ماجرا باشد اما در فیلمی که پر از خشم و نیت‌های پلید است این مقدار سرگرمی اصلا به چشم نمی‌آید.

حتی منتقد ورایتی که نسبت به فیلم موضع متوسطی گرفته می‌نویسد: «نامتعادل هرگز نمی‌تواند از همان صحنه‌ی گیرای اول فراتر برود و دلیل آن هم اشتباه محاسباتی ساختاری فیلم‌نامه‌ای است که کارل السورث، از طرفداران این ژانر مرتکب شده؛ اگر فیلم خود درباره یک دیوانه را با شدیدترین لحن ممکن آغاز کنید در ادامه چاره‌ای ندارید جز آنکه همواره روندی نزولی را طی کنید.»

باز هم فیلم دیگری که در هفته‌ی سوم اکرانش توانسته در جدول فروش قرار بگیرد. انیمیشن دوست‌داشتنی «باب اسفنجی: اسفنج در حال فرار» ساخته‌ی تیم هیل خالق سریال باب اسفنجی است. داستان این فیلم کمدی ماجراجویانه از آن‌جا آغاز می‌شود که حیوان خانگی محبوب باب اسفنجی را که یک حلزون است می‌دزدند و او و پاتریک دست به یک ماجراجویی و سفر حماسی به شهر گمشده‌ی آتلانتیک می‌زنند تا گری را به خانه برگردانند.

مخاطبان سایت imdb به فیلم امتیاز ۶.۳ از ۱۰ را داده‌اند. منتقدان ولی خیلی فیلم را تحویل نگرفته‌اند و نقدهای کمی روی آن نوشته شده است. آن‌قدر که هنوز امتیاز متاکریتیک هم ندارد. ریچارد کورتیس جزو منتقدانی است که درباره‌ی فیلم نوشته است: «این قسمت از «باب اسفنجی» همان آنارشی همیشگی را دارد با حضور غیرمنتظره‌ی یک سری از سلبریتی‌ها اما قلب آن خود باب اسفنجی است که به طیف کمدین‌های سرگرم‌کننده‌ای مثل استن لورل تعلق دارد.» اما منتقدان دیگر گفته‌اند هر چند درک می‌کنند که طرفداران قسمت‌های قبلی «باب اسفنجی» از این یکی هم حمایت کنند اما در نهایت باید اعتراف کرد که ماجراجویی اندفعه‌ی باب به هیجان‌انگیزی که انتظار داشتیم نبوده است.

«باب اسفنجی: اسفنج در حال فرار» این آخر هفته ۶۰۰ هزار دلار فروخت.

در رده‌ی چهارم باکس آفیس یک فیلم تازه‌وارد دیگر داریم. بیشتر ما با کاراکتر دیوید کاپرفیلد نوشته‌ی چارلز دیکنز آشنایی داریم. فیلم «تاریخچه‌ی شخصی دیوید کاپرفیلد» کمدی ساخته‌ی آرماندو لانوچی اقتباسی آزاد از رمان ویکتوریایی دیکنز است که سال ۱۸۵۰ منتشر شد. دو پاتل نقش اصلی فیلم را بازی می‌کند. فیلم اولین بار در جشنواره‌ی بین‌المللی فیلم تورنتو به نمایش درآمد.

فیلم داستان زندگی دیوید کاپرفیلد از زمان تولدش را روایت می‌کند. دیوید زندگی عجیبی دارد. به دیدن خانواده‌ی پرستارش می‌رود و وقتی برمی‌گردد متوجه می‌شود که مادر جوانش کلارا با آقای مردستون مردی گناهکار و ظالم ازدواج کرده است. او دیوید را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهد و بعد هم او را به کارخانه‌اش می‌فرستد که آن‌جا به عنوان یک کارگر از او کار می‌کشند. بعد از اینکه مادر دیوید از دنیا می‌رود او فرار می‌کند و عمه بتسی‌ ثروتمندش را پیدا می‌کند که به دیوید کمک می‌کند تبدیل به یک نویسنده و جنتلمن شود اما در این مسیر مشکلاتی وجود دارد.

آرماندو لوناچی همان‌طور که از اسمش پیداست خانواده‌ی ایتالیایی دارد اما خودش متولد اسکاتلند است. او متخصص ساختن سیتکام‌های تند و تیز است و استندآپ کمدی اجرا می‌کند و بیشتر در تلویزیون فعالیت دارد. اولین فیلم او «مرگ استالین» یک اثر کمدی-سیاسی طعنه‌آمیز بود که سال ۲۰۱۷ به نمایش درآمد و تحسین منتقدان و سینمادوستان را برانگیخت.

منتقدان به فیلم‌های لوناچی علاقمند هستند و فیلم «تاریخچه‌ی شخصی دیوید کاپرفیلد» امتیاز ۷۸ از ۱۰۰ را از منتقدان در سایت متاکریتیک دریافت کرده است. به عقیده‌ی منتقدان این فیلم برداشتی تر و تازه، بامزه و درنهایت مجذوب‌کننده از داستان «دیوید کاپرفیلد» است. فیلمی که هم سرگرم‌کننده است و در عین حال که به رمان منبع اقتباسش احترام می‌گذارد چیزی جدید هم از آن خلق می‌کند.

منتقد گاردین می‌گوید: «در طول فیلم به نظر می‌رسد عوامل به حدی درگیر سکانس‌های فوق‌العاده بوده‌اند که حس خوب‌شان از پرده بیرون می‌زند و بازتاب همان حال و هوا را روی پرده می‌بینیم».

درنهایت رده‌ی پنجم جدول در اختیار فیلم «کلمات روی دیوار حمام» است که دومین هفته‌ی اکرانش را می‌گذراند و هفته‌ی پیش هم در باکس آفیس حضور داشت. این درام نوجوانانه که کارگردانش یک فیلمساز آلمانی است این هفته ۵۰۰ هزار دلار فروش داشته است.

داستان نوجوانی به نام آدام که از مدرسه اخراج می‌شود چون مشخص می‌شود به لحاظ روانی دچار اسکیزوفرنی است. این اتفاق وسط سال تحصیلی می‌افتد در شرایطی که او سال آخر دبیرستان است. این دانش‌آموز باهوش و زیرک سعی می‌کند این راز را پیش خودش نگهدارد در شرایطی که عاشق همکلاسی باهوشش هم شده است، همین عشق الهام‌بخش او می‌شود که اجازه ندهد شرایط روانی‌اش بر او مسلط شوند.

منتقدان از فیلم بدشان نیامده و امتیاز ۶۱ از ۱۰۰ را به آن داده‌اند. منتقد ورایتی نوشته است: «مجموعه‌ای از حقیقت، ظرافت و درد در این تصویر از نوجوانی مشکل‌دار به چشم می‌خورد. ستاره‌ی بااستعداد فیلم هم می‌داند که هر یک از این‌ها را چطور به نمایش بگذارد. اما مثل خیلی از فیلم‌های نوجوانانه‌ی دیگر در نهایت فیلم بین اینکه وسط این موقعیت باشد یا از بیرون به آن نگاه کند گیر می‌افتد.»

در مجموع گیشه‌های آمریکا این هفته کمتر از ۱۶ میلیون دلار فروش داشته‌اند.

اما منتقد سایت رولینگ استون معتقد است که شبیه این فیلم را قبلا دیده‌اید و کارگردان همه‌ی المان‌های ژانر‌های ترسناک و علمی-تخیلی را در دوز بالا با هم ترکیب کرده‌ است.

