بی‌تردید یکی از مورد انتظارترین فیلم‌های حاضر در جشنواره‌ی ونیز ۲۰۲۰ مستند «هارپر/ولز» است که درواقع یک گفت‌وگوی سینمایی بین دو کارگردان محبوب، اورسن ولز و دنیس هارپر است. هاپر در این گفت‌وگو درباره‌ی مصائب ساخته شدن فیلم «ایزی رایدر» به همراه اورسن ولز صحبت می‌کند و می‌گوید: «تدوین اورسن ولز شبیه این بود که بچه‌ات را به دست او بسپاری و دست‌هایش را قطع کند.»

اورسن ولز و دنیس هارپر از مهم‌ترین و بهترین کارگردان‌های دهه‌ی ۱۹۷۰ میلادی هستند. دو فیلم‌سازی که با فاصله گرفتن از جریان غالب بر هالیوود طی آن سال‌ها با چند اثر شاخص خود توجه سینمادوستان بسیاری را به سمت فیلم‌هایشان جلب کردند. مصاحبه‌ها و گفت‌وگوهای اورسن ولز به واسطه‌ی شخصیت خاص او همواره برای علاقه‌مندان به سینما جالب توجه بوده‌اند و این بار با مستند تازه مونتاژ شده‌ی «هارپر/ولز» قرار است تقریبا ۳۵ سال پس از مرگش گفت‌وگوی ویدیویی سیاه و سفید و طولانی او با دنیس هارپر پیرامون سینما را شاهد باشیم.

در سال ۲۰۱۸ یکی دیگر از آثار نیمه‌کاره ولز آماده و اکران شد. مستند تجربی «سوی دیگر باد» به کوشش چند فیلم‌ساز و سینمادوست تکمیل شد و برای نخستین با در هفتاد و پنجمین دوره‌ی جشنواره‌ی بین‌المللی فیلم ونیز به نمایش درآمد. در جشنواره امسال هم قرار است شاهد اکران مستند «هارپر/ولز» باشیم. در خلاصه‌ی داستان رسمی مربوط به این مستند آمده است: «بیش از یک دهه از فعالیت ولز در سیستم هالیوودی می‌گذشت و در این زمان او به عنوان یک هنرمند مستقل به این سیستم اعتراض داشت. از سوی دیگر هارپر با فیلم ضد استودیویی «ایزی رایدر» به موفقیت‌های چشمگیری دست پیدا کرده بود. در این وضعیت این دو فیلم‌ساز سخنان خود پیرامون سینما، سیاست و زندگی را صریح و بی‌پرده در «هارپر/ولز» بیان می‌کنند. این گفت‌وگوی بداهه تنها با دو دوربین سیاه و سفید توسط ولز فیلم‌برداری شده است.»

اورسن ولز برای ساختن فیلم‌هایی مثل «همشهری کین» تبدیل به یکی از غول‌های سینما شد.

آخرین فیلم اورسن ولز پس از ۴۸ سال از نت‌فلیکس پخش می‌شود

«هارپر/ولز» برای نخستین بار ۱۶ شهریور (۶ سپتامبر) در بخش خارج از مسابقه‌ی جشنواره‌ی ونیز ۲۰۲۰ روی پرده خواهد رفت و بنابر اطلاعات منتشر شده دنیس هارپر و اورسن ولز را در حالتی صمیمی و تازه نشان می‌دهد. جشنواره‌ی ونیز امسال از ۱۲ شهریور آغاز می‌شود و به مدت ۱۰ روز ادامه می‌یابد.

