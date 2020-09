ورنر هرتسوگ کارگردان سرشناس آلمانی در گفت‌وگوی اخیرش پیرامون آینده‌ی کاری خود و مستند «صحرانشین: در رکاب بروس چتوین» به فیلم‌سازان توصیه کرده است تا زمان کشف واکسن کروناویروس فعالیت‌های هنری خود را به درون خانه‌هایشان ببرند.

سینمادوستان بیشتر ورنر هرتسوگ را با فیلم‌های داستانی مانند «نشانه‌های زندگی» و «پسرم، پسرم، چه کرده‌ای؟» به خاطر می‌آورند، اما این فیلم‌ساز خلاق طی سال‌های فعالیتش همواره نگاه ویژه‌ای به سینمای مستند هم داشته است و فیلم‌های مستند قابل توجهی همچون «ملاقات‌هایی در انتهای جهان» در کارنامه حرفه‌ای او به چشم می‌خورد. او قصد دارد امسال با مستند «صحرانشین: در رکاب بروس چتوین» به سالن‌ها بازگردد و در گفت‌وگوی جدیدش با ورایتی پیرامون این فیلم، توصیه‌ی جالبی به دیگر فیلم‌سازان داشته است.

هرتسوک همواره از آن دست کارگردان‌ها و نویسندگانی بوده که بر فعالیت مداوم هنری و مبارزه با سختی‌ها تاکید داشته است، او با توجه به قرنطینه و همه‌گیری بیماری کرونا در بخشی از صحبت‌های جدید خود، همکارانش را تا زمان کشف واکسن این بیماری خطرناک دعوت به دورکاری کرده است. قسمتی از صحبت‌های او به این شرح است: «فعلا من یخچال‌های طبیعی، جنگل‌ها و مواردی از این دست را کشف نمی‌کنم. بنابراین باید کاری را انجام دهیم که ممکن است. در حال حاضر نمی‌شود با دوربین به بیرون رفت و فیلم ساخت، اما از طریق نوشتن می‌توان فعالیت هنری داشت. من به هر دو شکل نظم و نثر می‌نویسم و کتاب نثر من، یعنی «راه رفتن در یخ» یکی از کتاب‌های محبوب بروس چتوین بود. در این کتاب با پای پیاده از مونیخ به پاریس سفر کردم.»

از توصیه‌ی هرتسوک می‌توان اینگونه برداشت کرد که علی‌رغم محدودیت‌های موجود، هنرمندان و خصوصا فیلم‌سازان نباید تمام فعالیت‌های هنری خود را متوقف کنند؛ بلکه آن‌ها می‌بایست تا زمانی که جامعه‌ی جهانی از این بحران عبور می‌کند، سبک کار و فعالیت خود را تغییر دهند. او در این باره ادامه داده است: «شما در حال حاضر به بیرون نمی‌روید مگر سفری به جزایر قطبی داشته باشید، جایی که تنها چند پنگوئن زندگی می‌کنند! این (رعایت قرنطینه) یک مسئولیت اجتماعی است. شما نمی‌توانید بخشی از یک اجتماع بزرگ باشید و مردم را برای تماشای مسابقه‌ی فوتبال به ورزشگاه‌های شلوغ بفرستید.»

ورنر هرتسوگ تا به امروز جوایز معتبری همچون خرس نقره‌ای جشنواره‌ی برلین و بهترین کارگردانی از جشنواره‌ی کن را از آن خود کرده است. مستند جدید او تحت نام «صحرانشین: در رکاب بروس چتوین» به زندگی بروس چتوین، نمایشنامه‌نویس و سفرنامه‌نویس فقید بریتانیایی می‌پردازد. هرتسوک در این مستند ضمن بررسی تعدادی از نوشته‌های چتوین مصاحبه‌هایی با نزدیکان او ترتیب داده و برای گفت‌وگو با دوستان چتوین به نقاط مختلف جهان از جمله ولز و استرالیا سفر کرده است.

