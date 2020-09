تماشای رایگان نتفلیکس ممکن شد

نتفلیکس سرویس جدیدی ارائه کرده که به وسیله‌ی آن می‌توانید محتواهای اریجینال منتخب فیلم و سریال این شبکه‌ی اینترنتی را به صورت رایگان در هر کجا که هستید ببینید. برای دیدن رایگان نتفلیکس حتی نیازی به ثبت نام و ساختن اکانت هم ندارید.

محتوای رایگان نتفلیکس شامل فیلم‌ «دو پاپ»، نامزد جایزه‌ی اسکار و فیلم ترسناک پرطرفدار «لانه‌ی پرنده» می‌شود. به علاوه اپیزود اول از فصل اول سریال تحسین‌شده‌ی «چیزهای عجیب» هم به رایگان روی آدرس این پلتفرم گذاشته شده است.

در حقیقت اگر شک دارید که عضو نتفلیکس شوید و حق اشتراک ماهانه پرداخت کنید یا نه، این سرویس به شما اجازه می‌دهد که بتوانید در مورد محتوای نتفلیکس تصمیم بگیرید. با این سرویس رایگان شما می‌توانید یکی از فیلم‌های سینمایی را که نتفلیکس انتخاب کرده به صورت کامل و با زیرنویس انگلیسی یا فرانسه یا عربی یا دو سه زبان دیگر ببینید. در مورد سریال‌ها البته فقط اپیزود اول فصل اول‌شان در دسترس است.

نتفلیکس در بیانیه‌اش درباره‌ی این سرویس گفته است: «ما به دنبال پیشرفت بازاریابی‌مان هستیم تا اعضای جدید را به نتفلیکس جذب کنیم و به آن‌ها فرصت تجربه‌ی فوق‌العاده‌ی تماشای محصولات نتفلیکس را بدهیم.»

تماشای محصولات رایگان نتفلیکس فقط در کامپیوترها با سیستم عامل ویندوز یا مک‌بوک‌ها ممکن است و موبایل‌های اندرویدی هم این سرویس را پشتیبانی می‌کنند. در حال حاضر گوشی‌های iOS و تلویزیون‌های هوشمند قادر به پخش این محتوای رایگان نیستند.

این اولین‌بار نیست که نتفلیکس تلاش می‌کند تا دسترسی رایگان به محصولات اریجینالش را به کاربران ارائه بدهد تا آن‌ها بعدتر عضو نتفلیکس شوند. سپتامبر سال گذشته نتفلیکس اولین اپیزود از سریال «Bard of Blood» را در هند به رایگان برای تماشا گذاشته بود اما این اولین‌باری است که در سرتاسر جهان می‌شود از این سرویس رایگان نتفلیکس استفاده کرد. به علاوه این‌بار می‌توانید از بین چند عنوان یکی از فیلم‌ها یا سریال‌هایی را که دوست دارید انتخاب کنید. نتفلیکس اولین شبکه‌ی استریم نیست که از این تاکتیک برای جذب مخاطب استفاده می‌کند. پیش از این یوتیوب هم در مورد برخی از محتواهای اریجینالش این کار را انجام داده بود.

در حال حاضر فیلم‌های «دو پاپ» و «راز جنایت» برای تماشای رایگان روی صفحه‌ی جدید نتفلیکس قرار گرفته‌اند و یک اپیزود از سریال‌های «چیزهای عجیب»، «الیت»، «وقتی آن‌ها ما را می‌بینند» و «گریس و فرانکی» هم به صورت رایگان برای تماشا موجود هستند.

۱۰ فیلم پربیننده‌ی نتفلیکس و ۱۰ نکته‌ای که از آن‌ها یاد می‌گیریم

منبع: gadgets

The post تماشای رایگان نتفلیکس ممکن شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala