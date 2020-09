دیوید بنیاف و دی. بی. وایس خالقان سریال معروف «بازی تاج و تخت» (Game of Thrones) قرار است برای شبکه نتفلیکس سریال «مسئله سه جسم» (Three-body problem) را تولید کنند.

این دو هنرمند یک سال پس از امضای قراردادی کلی با نتفلیکس به سراغ تولید اولین سریال درام خود از زمان پایان دادن به مجموعه بازی تاج و تخت می‌روند که برای شبکه اچ‌بی‌او تولید شده بود.

درباره بازی تاج و تخت‌؛ همه اتفاقات فصل اول تا هشتم گیم آف ترونز

سریال جدید دیوید بنیاف و دی. بی. وایس اقتباسی است از رمان معروف علمی-تخیلی چینی نوشته لیو سیشین به نام «مسئله سه جسم» از سه‌گانه‌ای تحت عنوان «یادآوری گذشته زمین» (Remembrance of Earth’s Past) که البته برخی خوانندگان چینی کل این سه‌گانه را با نام مسئله سه جسم نیز می‌شناسند.

در حال حاضر نام‌هایی همچون ریان جانسن کارگردان فیلم سینمایی «چاقوکشی» (Knives Out) و «جنگ ستارگان: آخرین جدای» (Star Wars: The Last Jedi) که تجربه کارگردانی قسمت‌هایی از مجموعه «بریکینگ بد» (Breaking Bad) را هم دارد، رزمند پایک هنرپیشه بریتانیایی فیلم سینمایی «دختر گم‌شده» (Gone Girl) که بابت ایفای نقش در این فیلم نامزد دریافت جایزه اسکار شد و الکساندر وو از نویسندگان سریال «خون حقیقی» (True Blood) محصول شبکه اچ‌بی‌او به عنوان تعدادی از عوامل این سریال جدید مطرح شده‌اند.

پیتر فریدلندر معاون بخش‌ سریال‌های درام اوریجینال نتفلیکس نیز از سوی این شرکت بر این پروژه مهم نظارت خواهد داشت؛ او همین نقش را در تعدادی از مجموعه‌های کلیدی نتفلیکس همچون «خانه پوشالی» (House of Cards)، «شکارچی ذهن» (Mindhunter‎) و «نارکس» (Narcos) ایفا کرده بود. فریدلندر گفته است وقتی برای اولین‌بار این مجموعه را مطالعه کرده مفهوم اثر علمی-تخیلی به کل برایش عوض شده است.

به گفته معاون نتفلیکس داستانی که قرار است مجموعه براساس آن ساخته شود با وجود تخیلی‌بودن به شدت واقع‌گرایانه به نظر می‌رسد؛ اثری هم‌زمان منحصربه‌فرد، خاص و سمپاتی‌برانگیز که نشان می‌دهد انسان‌ها تا چه اندازه در برابر یک تهدید بیرونی آسیب‌پذیرند و در مقابل چنین تهدیدی چطور می‌توانند به سادگی متحد یا متفرق شوند.

اما داستان رمانی که فیلم قرار است از آن اقتباس شود دقیقا از چه قرار است؟ اولین رمان سه‌گانه لیو سیشین که او را به یکی از مشهورترین نویسندگان آسیایی جهان تبدیل کرد در طول دوره انقلاب فرهنگی چین می‌گذرد؛ دختری پس از مرگ پدرش توسط گاردهای سرخ با یک تمدن بیگانه ارتباط برقرار می‌کند و به آن‌ها کمک می‌کند زمین را تسخیر کنند.

پس از آنکه بیگانگان زمین را تسخیر می‌کنند، انسان‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند: بخشی از آن‌ها همراه با بیگانگان شده به آن‌ها خدمت می‌کنند و گروه دیگر علیه آن‌ها دست به مقاومت می‌زنند.

خالقان مجموعه تلویزیونی بازی تاج و تخت در بیانیه‌ای که در اختیار خبرگزاری ددلاین گذاشته‌اند می‌گویند: «سه‌گانه لیو سیشین یکی از جاه‌طلبانه‌ترین مجموعه داستان‌های علمی‌-تخیلی است که تا به حال خوانده‌ایم، مجموعه‌ای که خوانندگان را به سفری از دهه ۱۹۶۰ تا پایان زمان می‌برد، سفری از زمین به حاشیه‌های دور کیهان. ما به دنبال این هستیم که سال‌های آینده زندگی‌مان را صرف تجسم‌بخشیدن به این مجموعه برای مخاطبان در سراسر جهان کنیم».

لیو سیشین نویسنده کتاب نیز خود درباره این مجموعه جدید چنین گفته است: «برای تیمی که مسئله سه جسم را برای مخاطبان تلویزیونی اقتباس می‌کنند بیشترین باور و احترام را قایل‌ام. من ماجرایی را آغاز کردم تا از طریق آن داستانی را بگویم؛ داستانی که از محدودیت‌های زمان، ملت‌ها، فرهنگ‌ها و نژاد‌ها عبور می‌کند؛ داستانی که مجبورمان می‌کند سرنوشت بشر را به عنوان یک کل در نظر آوریم. به عنوان یک نویسنده برایم افتخار بزرگی است که ببینم این مفهوم بی‌همتای علمی-تخیلی در سراسر جهان پخش شود و طرفدار پیدا کند. برای هواداران جدید و فعلی در سراسر جهان هیجان‌زده‌ام که قرار است از طریق نتفلیکس به تماشای داستان بنشینند.»

بعضی خبرگزاری‌ها به این نکته حاشیه‌ای هم اشاره کرده‌اند که باید باراک اوباما رییس جمهور سابق ایالات متحده را از هم‌اکنون به عنوان یکی از هوداران سریال جدید نتفلیکس به حساب بیاوریم چرا که او پیش از این در سال ۲۰۱۷ در لیست کتاب‌های مورد علاقه‌اش به مسئله سه جسم اشاره کرده بود و آن را اثری نامیده بود که به شدت‌ پرتخیل است.

طبق آنچه پیش از این اعلام شده بود قرارداد بنیاف و وایس با نتفلیکس یک قرارداد پنج‌ساله‌ی ۳۰۰ میلیون‌دلاری است.

در نهایت بد نیست به منشا اسم این مجموعه هم اشاره کنیم؛ در واقع مسئله سه جسم یک مساله واقعی در فیزیک و مکانیک کلاسیک است و نام کتاب هم از آن الهام‌ گرفته شده.

The post سریال جدید خالقان «بازی تاج و تخت» برای نتفلیکس؛ یک مجموعه علمی-‌تخیلی جاه‌طلبانه appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala