نقدهای فیلم «جهش‌یافته‌های جدید» منتشر شد و اینطور که پیداست با یکی از ضعیف‌ترین فیلم‌های ابرقهرمانی چند سال اخیر مواجه هستیم.

فیلم جهش‌یافته‌های جدید سیزدهمین اثر از سری فیلم‌های «مردان ایکس» است که براساس داستان‌های مصور مارول کامیکس پیرامون یک گروه ابرقهرمان نوجوان ساخته شده است. این فیلم در ابتدا قرار بود در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۷ اکران شود، اما به دلیل مشکلات مختلف بارها این تاریخ به تعویق افتاد و در نهایت «جهش‌یافته‌های جدید» ۷ شهریور (۲۸ آگوست) رنگ پرده به خود دید. اما نظرات منتقدین و تماشاگران درباره‌ی فیلم جدید فاکس قرن بیست منفی‌تر از تصورات بود. تا به این ساعت تنها ۱ نقد مثبت در متاکریتیک برای این فیلم ثبت شده است و در مقابل ۷ نقد با نمره ۵۰ از ۱۰۰ یا کم‌تر برای آن به چشم می‌خورد.

«جهش‌یافته‌های جدید» داستان ۵ نوجوان جهش‌یافته را روایت می‌کند که رفته رفته توانایی‌های خود را کشف می‌کنند و در ادامه این گروه پنج نفره در محلی مخفی گردهم می‌آیند تا برای پیوستن به تیم ایکس توانایی‌های خود را افزایش دهند. اما خیلی زود سایه‌ی تاریک گذشته آن‌ها را فرا می‌گیرد. این فیلم درکنار بهره‌گیری از المان‌های سبک ابرقهرمانی، سعی کرده تم‌های فیلم‌های ترسناک نوجوان‌پسند را هم در خود جای دهد که به نظر در انجام این کار موفق نبوده است.

از میان تیم بازیگری جهش‌یافته‌های جدید می‌توان به میسی ویلیامز، هنری زاگا، بلو هانت، آنیا تیلور-جوی، چارلی هیتون و آنتونیو باندراس اشاره کرد. کارگردانی این فیلم ابرقهرمانی را جاش بون برعهده داشت و فیلمنامه‌ی آن هم توسط بون و کنات لی نوشته شده بود.

نقدهای فیلم جهش‌یافته‌های جدید

اسلش فیلم / جیسون گوربر

امتیاز به فیلم: ۶۵ از ۱۰۰

بخش‌های ترسناک فیلم بیش از آنکه تاثیرگذار باشند، آزار دهنده هستند. این صحنه‌ها بخش‌هایی از سیر تغییر شخصیت‌ها را تشکیل می‌دهند و به همین خاطر این بخش‌های ترسناک ضعیف قسمت عمده‌ای از خط داستانی را به خود اختصاص داده‌اند.

لس آنجلس تایمز / تریسی برون

امتیاز به فیلم: ۶۰ از ۱۰۰

فیلم بون نشان می‌دهد سری مردان ایکس چه پتانسیل‌هایی برای خلق آثار بانشاط و سرگرم کننده و تاریک و هراس‌آور دارد. جهش‌یافته‌های جدید نشان می‌دهد چگونه این تم‌ها در یک فیلم ابرقهرمانی بروز پیدا می‌کنند.

امپایر / آمون وارمن

امتیاز به فیلم: ۴۰ از ۱۰۰

با وجود تیم بازیگری مناسب، بخش‌های ترسناک جهش‌یافته‌های جدید واقعا ترسناک نیستند و از جهتی دیگر این فیلم به اندازه سایر آثار ابرقهرمانی هیجان‌انگیز نیست. جهش‌یافته‌های جدید یک پایان ناامیدکننده برای مجموعه‌ی «مردان ایکس» است.

نیویورک تایمز / امی نیکلسون

امتیاز به فیلم ۴۰ از ۱۰۰

این فیلم سه سال را در برزخ گذارند تا بالاخره در بدترین تابستان چند دهه‌ی اخیر گیشه‌ها راهی سینماها شود. جهش‌یافته‌های جدید نشان می‌دهد یک فیلم چگونه می‌تواند نکات امیدوار کننده بسیاری را کنار هم قرار دهد و عناصر آن به صورت بالقوه توانایی انفجار را داشته باشند، اما به سرانجام نرسند و شاهد انفجاری نباشیم.

گلوب و ایمیل / برری هرتز

امتیاز به فیلم: ۳۸ از ۱۰۰

جاش بون به جای اینکه برداشت‌های خود از کمیک‌های مارول را با یک زاویه دید شخصی ارائه کند، یک فیلم فرانکنشتاینی با المان‌های کلی مجموعه‌ی «مردان ایکس» ساخته است. فیلم جهش‌یافته‌های جدید مانند آسانسور غول‌پیکری است که مستقیما به زیرزمین می‌رود.

«جهش‌ یافته‌های جدید» سومین فیلم بلند کارنامه حرفه‌ای جاش بون است. دو فیلم قبلی او آثار رمانتیک نوجوان‌پسندی بودند که در نظر منتقدین و مردم در قیاس با نخستین تجربه‌ی او در سبک ابرقهرمانی و ترسناک عملکرد بهتری داشتند. جهش‌ یافته‌های جدید در هفته‌ی نخست اکرانش در سراسر جهان به فروش ۱۰ میلیون دلاری دست یافت که برای یک فیلم با بودجه‌ی ۶۷ میلیونی رقم چندان درخور توجه‌ای نیست. پیش‌بینی می‌شود این محصول فاکس قرن بیستم موفق به بازگشت سرمایه نشود.

