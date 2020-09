«پلیس» یا «شیفت شب» فیلم جدید پیمان معادی که محصول کشور فرانسه است از امروز در سینماهای فرانسه اکران شد.

فیلم را آن فونتن بازیگر، فیلمنامه‌نویس و کارگردان متولد لوکزامبورگ ساخته است. در کارنامه‌ی فونتن چندین نامزدی برای جوایز بفتا و سزار به چشم می‌خورد. در فیلم «پلیس» پیمان معادی نقش پناهنده‌ای را بازی می‌کند که توسط پلیس فرانسه دستگیر می‌شود و می‌خواهند او را از کشور بیرون کنند.

سه افسر پلیس که نقش یکی از آن‌ها را عمر سی، بازیگر مشهور فرانسوی در فیلم‌هایی مثل «دست‌نیافتنی‌ها» یا «مردان ایکس: روزهای گذشته‌ی آینده»، بازی می‌کند، وظیفه دارند که مهاجر غیرقانونی با بازی معادی را تا فرودگاه شارل دوگل پاریس همراهی کنند. جایی که او مجبور است سوار هواپیما شود و به کشورش برگردد. اما سه پلیس متوجه حقیقتی می‌شوند که انتخاب درست را برایشان دشوار می‌کند.

منتقد هالیوود ریپورتر درباره‌ی این فیلم نوشته است:‌ «بازی‌های بازیگران فیلم به اندازه‌ی کافی متقاعدکننده است و تغییر زوایای نگاه مخاطب را درگیر می‌کند و باعث می‌شود به برخی از جنبه‌های مشکل‌دار متن دقت نکند و به جایش در دینامیک بازیگران غرق شود».

اما منتقد اسکرین اینترنشنا معتقد است علیرغم شروع هوشمندانه فیلم آن فونتن به صورت کلی در روایتش موفق نمی‌شود.

این فیلم پلیسی به صورت کامل در پاریس اتفاق می‌افتد و به زبان فرانسوی است. منتقد هالیوود ریپورتر در کنار بازی بازیگران نقش پلیس به اجرای عالی پیمان معادی در نقش مهاجر غیرقانونی که او را در فرانسه به عنوان بازیگر «جدایی نادر از سیمین» فرهادی می‌شناسند هم اشاره می‌کند.

آن فونتن برای ساختن درام بیوگرافیک «کوکو پیش از شنل» با بازی آدری توتو در نقش گابریل شنل که انقلابی در صنعت مد به پا کرد شناخته می‌شود.

این اولین فیلم فرانسوی پیمان معادی است که بعد از شهرتی که با فیلم فرهادی به دست آورد ابتدا در هالیوود چند فیلم بازی کرد و حالا به نظر می‌رسد آوازه‌ی شهرتش به اروپا و فرانسه هم کشیده شده است. از بین بازیگران ایرانی گلشیفته فراهانی حضور فعال‌تری در سینمای فرانسه زبان دارد.

بهترین فیلم‌های پیمان معادی؛ مشهورترین بازیگر ایران در سینمای جهان

The post فیلم پلیس پیمان معادی در فرانسه اکران شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala