در سومین روز از جشنواره‌ی ونیز ۲۰۲۰ فیلم «کو وادیس، آیدا؟» (?Quo Vadis, Aida) به کارگردانی یاسمیلا ژبانیچ نمایش داده شد و حالا نخستین نقدها و بررسی‌های این فیلم منتشر شده است.

یاسمیلا ژبانیچ کارگردان بوسنی و هرزگوینایی برنده‌ی خرس طلایی جشنواره‌ی برلین امسال با فیلم کو وادیس، آیدا؟ به جشنواره‌ی ونیز پا گذاشته است. این فیلم داستان کشتار سربرنیتسا در سال ۱۹۹۵ را به شکلی تاثیرگذار و هراس‌انگیز به تصویر می‌کشد. در این واقعه صرب‌ها بیش از ۸ هزار نفر از مردها و پسرهای شهر مسلمان‌نشین سربرنیتسا را به قتل می‌رسانند. این اتفاق درحالی رخ می‌دهد که سازمان ملل متحد سربرنیتسا را منطقه‌ی «حفاظت‌شده‌ی امن» اعلام کرده بود. ژبانیچ در فیلم خود از نگاه یک مترجم سازمان ملل متحد این واقعه‌ی دردناک را روایت کرده است.

گزیده‌ی نقدها و بررسی‌های فیلم کو وادیس، آیدا؟

دبورا یانگ / هالیوود ریپورتر

با اینکه قصه‌ی کو وادیس، آیدا؟ بسیار وحشتناک است، اما به هنگام تماشای فیلم به سختی می‌توانیم نگاهمان را از پرده برداریم. اگرچه طی این سال‌ها عکاسان، فیلم‌سازان و مستندسازان بسیاری به کشتار سربرنیتسا پرداخته‌اند، اما این فیلم شما را به میان کابوس‌های ساکنین این شهر کوچک می‌کشاند. جایی که مردم تصور می‌کنند امنیت و آرامش وجود دارد، اما نیروهای سازمان ملل متحد به وظیفه‌ی خود عمل نمی‌کنند. این فیلم را می‌توان یک کیفرخواست در این‌باره به شمار آورد. بازی جاسنا دوریچیچ (Jasna Đuričić) در نقش شخصیت اصلی محسور کننده است و می‌تواند هیجان و ناامیدی آن روزهای مردمان بی‌پناه سربرنیتسا را به درستی تصویرگری کند. صحنه‌ی پایانی فیلم نیز بسیار تاثیرگذار است و تصلیب عیسی را در ذهن بیننده تداعی می‌کند.

سینما اروپا / مارتا بالاگا

جدیدترین ساخته‌ی ژبانیچ طی یک واقعه‌ی تلخ تاریخی ما را با زنی همراه می‌کند که در میان تمام مشکلات و سختی‌های پیرامونش سعی دارد همسر و دو پسرش را از مرگ حتمی نجات دهد. فیلم اتمسفری شبیه دانکرک دارد و آیدا در چنین فضای نفسگیری مدام به دنبال حفظ جان عزیزانش است. کو وادیس، آیدا؟ یک فیلم تریلر مناسب است که بدون ارائه‌ی تصویری از یک ناجی یا نمایش قابی امیدبخش سرنوشت محتوم به نابودی شخصیت‌هایش را به تصویر می‌کشد.

اسکرین دیلی

کو وادیس، آیدا؟ یک فیلم هیجان‌انگیز، عصبی و جذاب است. انرژی و شور و اشتیاق یاسمیلا ژبانیچ برای رسیدن به یک نگاه نزدیک و جدید به کشتار سربرنیتسا در تمام قاب‌ها مشهود است.

تا به این ساعت ۳ منتقد و رسانه‌ی معتبر بررسی‌های خود از این فیلم را منتشر کرده‌اند که هر سه نقد مثبت بوده‌اند. طی روزهای آتی برای مطالعه‌ی گزیده‌ی نقدهای فیلم‌های مهم حاضر در جشنواره‌ی ونیز ۲۰۲۰ و اطلاع از تمامی حواشی و اخبار این رویداد با دیجی‌کالا مگ همراه باشید.

