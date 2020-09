قهرمانان مارول امروزه از محبوب‌ترین و جذاب‌ترین شخصیت‌های سینمایی به حساب می‌آیند و در تمام دنیا هوادارانی سینه‌چاک دارند. از زمانی که چیزی به نام کمیک بوک وجود داشته، طرفدارانش بر سر اینکه کدام ابرقهرمان بهتر و قدرتمندتر است، بحث داشته‌اند. هیچ جواب قطعی و مسلمی وجود ندارد، همه چیز فرضی و انتزاعی است ولی با این حال شکل‌گیری بحث‌های این چنینی باحال و جذاب است. در این مقاله قهرمان‌ها و ابرقهرمان‌های کلیدی دنیای سینمایی مارول را براساس قدرت‌هایشان به ۵ دسته‌ی مختلف تقسیم کرده‌ایم و به بررسی جداگانه‌ی هر دسته پرداخته‌ایم. از مبارزین حرفه‌ای تا موجودات خداگونه تا ببینیم قدرتمندترین قهرمان مارول کیست.

جنگجویان آموزش دیده

این دسته از قهرمان‌ها قدرت‌های ویژه یا فرازمینی ندارند. مأمورینی حرفه‌ای و با تجربه هستند که تحت سنگین‌ترین آموزش‌ها، به انسان‌های سریع، با استقامت و شکست‌ناپذیر تبدیل شده‌اند.

بیوه‌ی سیاه

ناتاشا رومانوف شاید یک انسان بدون قدرت‌های ماورایی باشد، ولی به هیچ وجه معمولی نیست. این زن تقریبا تمام زندگی‌اش را وقف جاسوسی و مبارزه کرده است. می‌تواند همزمان چندین نفر را در مبارزات تن به تن از پا در بیاورد و اصلا اهل تسلیم شدن نیست. کارش به قدری خوب بوده است که در کنار جمعی از شخصیت‌های فرازمینی و جهش‌یافته و خداگونه، جایگاهی مهم و کلیدی دارد.

هاوک‌آی

هاوک‌آی غریزه‌ی تند و تیزی در کشتن دارد و وقتی کمان معروفش را به دست می‌گیرد، حرکات جالبی ترتیب می‌دهد. چیز بیشتری برای ارائه ندارد ولی به هر حال خودش را در بین انتقام‌جویان جا کرده است و جزو کلیدی‌ها حساب می‌شود. در کل قهرمان کسالت‌باری است.

نیک فیوری

مهارت ویژه‌ای در استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته دارد و تیرانداز خوبی هم هست. ولی قدرت واقعی نیک فیوری در رهبری است. مغز متفکر سازمان شیلد و کسی که ایده‌ی کنار هم قرار دادن ابرقهرمان‌ها را با عنوان انتقام‌جویان عملی کرد. آدم سرسختی است و با کسی شوخی ندارد.

قدرتمندترین این دسته

ارتقا یافته‌ها

قهرمان‌های این دسته کسانی هستند که قدرت‌های ماورایی‌شان بیولوژیکی نیست و طی اتفاق‌هایی توانسته‌اند به تکنولوژی‌هایی شگفت‌انگیز دسترسی پیدا کنند که به آن‌ها قدرت‌های مافوق بشری داده است.

انت من

اسکات لنگ به لطف تکنولوژی و لباس ویژه‌ی هنک پیم، قدرت‌هایی فرای تصور پیدا کرده است. می‌تواند خودش را کوچک‌ترین آدم دنیا کند و با مورچه‌ها رفیق شود، یا به غولی عظیم‌الجثه تبدیل شود که اندازه‌ی یک ساختمان چندین طبقه است. او همچنین به دنیای کوانتوم و جهان زیراتمی هم سفر کرده است و چیزهایی را به چشم دیده که هیچ آدمیزادی ندیده. البته تکنولوژی پیم مشکلاتی دارد که هنوز حل نشده است.

فالکون

احتمالا همه‌ی آدم‌ها رؤیای پرواز در سرشان دارند، ولی سم ویلسون ملقب به فالکون هربار که وارد نبرد و مبارزه‌ای می‌شود، این رؤیای دیرین بشر را به واقعیت بدل می‌کند. مهارت فالکون در به کارگیری بال‌های مخصوصش مثال‌زدنی است و سابقه‌ی نظامی و تمرین‌هایی داشته که او را به جنگجوی قدرتمندی تبدیل کرده.

استارلرد

پیتر کوییل ملقب به استارلرد پسر یک خدای ابر قدرتمند و خطرناک است و اگر در قسمت دوم «محافظین کهکشان» مقابل پدرش نمی‌ایستاد، اکنون شاید قدرتمندترین و شکست‌ناپذیر ترین قهرمان مارول بود. اما استار لرد ذاتا آدم خوبی است و جزء قهرمان های مثبت دنیای مارول به حساب می‌آید، برای همین الان فقط او مانده و تجهیزات پیشرفته ای که دارد.

باکی (سرباز زمستان)

دوست گرمابه و گلستان کاپیتان آمریکا زندگی سخت و مشقت‌باری را گذرانده است. نزدیک به چند دهه حافظه اش را از دست داده بود و به عنوان یک آدمکش حرفه ای برای سازمانی جنایتکار کار می‌کرد. باکی یک دسته مصنوعی دارد با قدرت‌های خارق العاده، همچنین مواد ویژه‌ای که هایدرا به او تزریق کرده است قدرت‌های شگفت انگیزی برای او به ارمغان آورده.

قدرتمندترین این دسته

فرازمینی‌ها

در این دسته قهرمان‌هایی قرار دارند که اساسا مال کره‌ی زمین نیستند و در کهکشان‌های دوردست زندگی می‌کنند.

درکس

درکس هوش درست و حسابی ندارد و شاید مغزش اندازه‌ی مغز یک کودک نوپا بیشتر کارایی نداشته باشد، اما در قدرت بدنی و کارهای جسورانه و حیرت‌انگیز همه را شگفت زده می کند. فکرش را بکنید یک تنه واردشکم یک هیولا شد تا با منطق عجیب و غریب خودش که پوست درونش نرم‌تر است آن را شکست دهد.

گامورا

در کمیک‌بوک‌ها به گامورا لقب مرگبار ترین زن جهان را داده‌اند و نسخه‌ی سینمایی که از او دیده ایم به خوبی توانسته حق مطلب را ادا کند. خطرناک و سریع و پرقدرت است، مخصوصا اگر شمشیر یا چاقویی دستش بدهید.

گروت

گروت واقعا یکی از ویژه‌ترین و عجیب‌ترین موجوداتی است که تا به حال در جهان مارول دیده‌ایم. قابلیت‌هایش فراتر از حد تصور است و امکان‌ کارهایی را دارد که شاید نصفش را هنوز ندیده ایم و حتی خودش هم از آن‌ها خبر ندارد. تازه می‌تواند دوباره به زندگی برگردد و دیدیم که بعد از فدا کردن خودش و تکه تکه شدن دوباره به عنوان بچه گروت بازگشت.

منتیس

بزرگترین مهارت و قابلیت منتیس که به ویژگی شخصیتش تبدیل شده است توانایی او در دریافت احساسات آدمهای دور و برش است. کافیست کسی را لمس کند تا تمام حس‌ها و فکر های او را ببیند و دریافت کند و بفهمد که درونی‌ترین حس‌ها و فکرهایش چیست.

نبولا

نبولا به لطف پدر ناتنی بی رحمش یعنی تانوس بیشتر ماشین و ربات است تا یک موجود بیولوژیکی، و با اینکه اقدام تانوس وحشتناک و سنگدلانه بوده ولی همزمان نبولا را تبدیل به موجودیم قدرتمند کرده است. بخش های فلزی و غیر ارگانیک بدنش به راحتی قابل تعویض هستند که باعث شده است تحمل هر اتفاق و فاجعه‌ای را داشته باشد.

راکت

راکت گذشته‌ی مرموز و تاریکی دارد و ما هنوز منتظریم تا داستان پر ماجرای او را در یکی از فیلم‌های مارول ببینیم. ولی درباره‌ی مهارت‌هایش تقریباً همه چیز مشخص شده است. مثل هر راکون دیگری فرز و چابک و زرنگ است، ولی او همچنین مخترعی با ذهنی خلاق است که می‌تواند با ابزارآلات دور و برش هر چیزی که بخواهد بسازد. البته اکثر اختراعات او منجر به ساخته شدن وسایل انفجاری و سلاح‌های مرگبار می‌شود.

یاندو اودانتا

شاید به ظاهرش نیاید ولی یکی از خطرناک‌ترین شخصیت‌های دنیای مارول به حساب می‌آید. نیزه‌ای کوچک و مرگ‌بار دارد و می‌تواند تنها با سوت زدن، چند ده نفر را نابود کند.

قدرتمندترین این دسته

ابر انسان‌ها

قهرمان های این دسته نقطه ضعف‌های قابل توجهی دارند و قدرت‌هایشان به اندازه‌ی موجودات فرازمینی و فراکهکشانی نیست، اما اراده و جسارت و قدرت و تجهیزاتی دارند که باعث شده است از تمام قهرمان‌های دیگر جایگاهی ویژه‌تر داشته باشند و محبوبیتشان هم بالاتر رود.

پلنگ سیاه

پلنگ سیاه لباس مخصوصی دارد که انرژی اطراف را به خودش جذب می‌کند و از ویبرانیوم (نوعی عنصر خیالی که در واکاندا وجود دارد و به عنوان مستحکم‌ترین متریال دنیا شناخته می‌شود) ساخته شده است. علاوه بر این، به لطف گیاهی قلب‌شکل و مقدس، نیروهایی فرا انسانی به او بخشیده شده است که پلنگ سیاه را به موجودی خطرناک و کشنده برای دشمنانش تبدیل کرده.

کاپیتان آمریکا

خیلی‌ها به شوخی می‌گویند استیو راجرز ملقت به کاپیتان آمریکا قهرمانی است که مثل بدنسازها با مصرف مکمل و استروئید به جایگاه فعلی‌اش رسیده است، ولی اصل ماجرا بیشتر از این‌ها است. در واقع محلول مخصوصی که به بدن استیو راجرز تزریق شد، خاصیت مهمی داشت که بعضی به آن بی‌توجه‌اند؛ اینکه انسان را تنها به لحاظ جسمی و عضلانی ارتقا نمی‌داد، بلکه هر آنچه درونتان از قبل وجود داشته را به سطح و جایگاهی بسیار بالاتر می‌برد. استیو راجرز پیش از آنکه کاپیتان آمریکا شود،‌ با همان بدن نحیف و نزارش مردی شجاع، وفادار و ایثارگر بود و بعد از تزریق این محلول، تمام این ویژگی‌هایش چندبرابر شد. قدرت بدنی بالا شاید از مزایای جانبی‌اش بود.

دکتر استرنج

احتمالا دکتر استرنج تا چند سال آینده جدیدترین شخصیت خداگونه‌ی مارول می‌شود و به قهرمان‌های دسته‌ی بعدی می‌پیوندد، ولی فعلا در همین بخش جای دارد. دکتر استرنج مدت زیادی نیست وارد دنیای پر از رمز و راز جادوگران زمان شده، ولی با این حال خیلی زود همه چیز را یاد گرفته و استعداد شگرفی از خودش نشان داده است. در قسمت آخر «انتقام‌جویان» هم که حسابی خوش درخشید و با موجود نیرومندی مثل تانوس دست‌وپنجه نرم کرد.

مرد آهنی

تونی استارک مغزی استثنایی و حیرت‌انگیز داشت، و بهره‌ای که از این مغز استثنایی برد کاری کرد که کل دنیا برای همیشه تغییر کند. اختراع لباس مرد آهنی و ساختنش در اسارت نشانی از نبوغ محض او بود. ولی اختراعات تونی استارک نابغه در همینجا محدود نشد، او هوش مصنوعی قدرتمندی خلق کرد که توانایی‌هایش از حد تصور خود تونی هم فراتر رفت، و حتی موفق شد رمز سفر در زمان را پیدا کند، و در نهایت هم قدرتمندترین شرور دنیای مارول را شکست داد و جایگاهی ویژه و فرامو‌ش‌نشدنی در ذهن هوادارنش پیدا کرد.

اسکارلت ویچ

وقتی اولین بار واندا ماکسیموف ملقب به اسکارلت ویچ را دیدیم، می‌توانست حقه‌های ذهنی باحالی اجرا کند و تصورات و فکر و ذهن آدم‌ها را به بازی بگیرد، و انرژی اطرافش را کنترل کند. اما از آن موقع تا کنون، اسکارلت ویچ پیشرفت‌های قابل توجهی کرده است و همچون دکتر استرنج، کم‌کم راهش را سمت انسان‌های خداگونه هموار می‌کند. در آخرین قسمت انتقام‌جویان،‌ تانوس برای اینکه در یک نبرد تن‌به‌تن با اسکارلت ویچ کم نیاورد مجبور شد همه جا را به توپ ببندد، از جمله افراد خودش را.

شوری

از قهرمان‌هایی است که پتانسیل پنهان زیادی دارد و به نظر می‌رسد در آینده حسابی شگفت‌زده‌مان کند. در همین فیلم اول پلنگ سیاه هوش و نبوغی از خودش نشان داد که شاید به تونی استارک پهلو بزند. با دسترسی گسترده‌ای که به بهترین ذخایر دنیا (همان ویبرانیوم) دارد، اختراعات کم‌نظیری می‌کند. باید دید اگر فرصت حضور در دنیای خارج از واکاندا را پیدا کند چه خواهد کرد.

مرد عنکبوتی

اسپایدر منی که الان در دنیای سینمایی مارول حضور دارد و تام هالند نقشش را بازی می‌کند، هنوز خیلی جوان است و کلی راه دارد که برود. اما تا همینجایش هم قدرت‌های خوبی از خودش نشان داده است، هم از لحاظ قدرت فیزیکی هم هوشمندی. معیار خوبی هم در تشخیص کار درست دارد و وجدان جوانش همیشه بیدار است.

قدرتمندترین این دسته

خداگونه‌ها

این دسته اسمش رویش است. بخواهیم ساده بگوییم، انتقام‌جویان (و مردم دنیا) خیلی خوش‌شانس هستند که این شخصیت‌ها بین آدم خوب‌ها هستند و برای بشریت می‌جنگند. قهرمان‌های این دسته عملا شکست‌ناپذیر هستند و اگر حواسشان نباشد ممکن است یک سیاره را نصف کنند.

کاپیتان مارول

قدرت کاپیتان مارول به حدی فراجهانی و نفوذناپذیر است که سازندگان انتقام‌جویان مجبور بودند به بهانه‌های مختلف او را از صحنه‌های نبرد دور نگه دارند، چون با حضورش می‌توانست موازنه‌ی قدرت را شدیدا برهم بزند و دیگر جنگ و خونریزی دراماتیک نداشتیم. عملا یک بمب انرژی است که هیچ چیزی مانعش نمی‌شود.

هالک

بروس بنر روزی دانشمندی خجالتی و بی‌آزار بود ولی کنجکاوی‌های علمی‌اش به اشعه‌ی گاما باعث دردسرش شد و حالا غولی سبزرنگ و خطرناک درونش زندگی می‌کند. هالک واقعا شکست ناپذیر است و هیچ ‌چیز و هیچ کس نمی‌تواند او را بکشد. حالا که بخش انسانی و هالک بروس بنر به توافق رسیده‌اند، با موجودی هیبریدی طرف هستیم که هوش و نبوغ بروس را دارد، ولی دیگر از قدرت و هیبت هالک خبری نیست.

ثور

همان لقبش یعنی خدای تندر گویای همه چیز است. ثور موجودی فرازمینی است که در کهکشانی دوردست با همتایان قدرتمندش زندگی می‌کند. ولی در قرن ۱۳ ام و در بین مردم اسکاندیناوی به عنوان یک خدا شناخته می‌شد. با اینکه در باور عموم قدرت و عظمت ثور به خاطر پتک نیرومند و جادویی‌اش بود، اما در «ثور: راگناراک» دیدیم که این قهرمان خداگونه خیلی بیشتر از این حرف‌ها توانایی و قدرت دارد

قدرتمندترین این دسته

قهرمان قهرمانان

گروت، انت من، بیوه‌ی سیاه، کاپیتان مارول و مرد آهنی. هرکدام از این‌ها قهرمان‌هایی شگفت‌انگیز و قدرتمند هستند و توانایی مقابله‌ی با سخت‌ترین تهدید‌ها را دارند. ولی اگر بخواهیم یک نفر را به عنوان قدرتمندترین قهرمان مارول انتخاب کنیم، پاسخی واضح‌تر از تونی استارک یا مرد آهنی وجود نخواهد داشت.

درست است که قدرت کاپیتان مارول از کل زمین و شاید کهکشان‌ها فراتر می‌رود، ولی اینجا صرف قدرت‌های عجیب و غریب ملاک نیست. عنصر شانس در جایگاه فعلی کاپیتان مارول خیلی دخیل است و شاید اگر هرکس دیگری هم جای او بود و در آن مانور هوایی دچار سانحه می‌شد و در معرض منبع انرژی بزرگی قرار می‌گرفت، چنین قدرت‌هایی پیدا می‌کرد.

ولی تونی استارک یک انسان معمولی است. چیزی که «بتمن» را در دنیای دی‌سی انقدر محبوب و دوست‌داشتنی کرده است قدرت‌های فرازمینی و ویژگی‌های ابرانسانی نبود. بروس وین همچون تونی استارک، یک آدم معمولی بود با ویژگی‌های معمولی. منتهی انتخاب‌هایی که در زندگی‌اش می‌کرد، از او قهرمانی به یاد ماندنی ساخت.

محبوبیت تونی استارک در جهان سینمایی مارول انکارناپذیر است و شاید دیگر تکرار هم نشود. فداکاری نهایی مرد آهنی برای نابود کردن تانوس و ارتشش، تأثیر عمیقی روی هواداران گذاشته و بار دیگر ثابت کرده است که چرا تونی استارک مرد اول انتقام‌جویان و جهان سینمایی مارول بود، و همیشه خواهد ماند. اصلا جرقه‌ی فیلم‌های به هم پیوسته‌ی مارول با اولین فیلم مرد آهنی زده شد، و بعد از او مردم دنیا وارد سفری طولانی و پرماجرا شدند.

بنابراین قدرتمندترین قهرمان جهان سینمایی مارول مرد آهنی است.

