فیلم‌های کریستوفر نولان همیشه آثاری پرخرج و پرفروش بوده‌اند و تماشاگران زیادی را روانه‌ی سالن‌های سینما کرده‌اند. از علمی‌تخیلی‌های پر رمز و راز گرفته تا اقتباسی از کمیک‌های ابرقهرمان محبوبی مثل بتمن، نولان با فیلم‌هایش تأثیری روی سینما گذاشته است که قابل انکار نیست. چه از طرفدارانش باشید چه نه، نولان فیلمسازی است که برای تماشاگرانش ارزش و احترام قائل است و می‌خواهد وقتی فیلمی از او دیدید، یک «تجربه‌»‌ی سینمایی تمام‌عیار را از سر گذرانده باشید. هرکس یکی از فیلم‌های او را دیده باشد یا چیزی از پشت‌صحنه‌هایش خوانده باشد می‌داند که او چقدر برای چشمگیر شدن نماها و تصاویر و قصه‌ها، وقت و انرژی و هزینه و فکر صرف می‌کند.

در این مقاله فیلم‌های کریستوفر نولان به ترتیب عملکردشان در گیشه معرفی شده‌ است. کریستوفر نولان یکی از بهترین کارگردان‌های مؤلف این دوره است و در طول این سال‌ها و با ساخت ۱۰ فیلم (۱۱ فیلم با احتساب انگاشته که هنوز فروشش نهایی و قطعی نشده) کارنامه‌ای پربار و باکیفیت، و البته پرسود و پرفروش برای خودش رقم زده است. فیلم‌های نولان بلاک‌باسترهایی پرخرج هستند که داستان‌هایی پیچیده و درگیرکننده تعریف می‌کنند و تماشاگران هربار با دیدن آثار او وارد دنیایی مملو از پیچیدگی و لحظات خیره‌کننده می‌شوند.

در ادامه فیلم‌های کریستوفر نولان به ترتیب فروش جهانی‌شان ردیف شده‌اند.

۱۰. تعقیب (Following)

سال ساخت: ۱۹۹۸

۱۹۹۸ فروش: ۴۸,۴۸۲ هزار دلار

تعقیب اولین فیلم بلند کریستوفر نولان بود و الان با تماشایش می‌توانید نشانه‌هایی از او ببینید که خبر از فیلم‌های عظیم آینده‌اش می‌داد. تعقیب فیلم خوش‌ساخت و مختصر و مفیدی است که حس و حال نوآر دارد و قصه‌ای پرتعلیق روایت می‌کند، و در کل شروع خوبی برای کارنامه‌ی نولان به حساب می‌آید.

بودجه‌ی فیلم ۶۰۰۰ دلار بود و فیلمبرداری‌اش یک سال طول کشید، چون نولان فقط آخر هفته‌ها می‌توانست گروه را کنار هم آورد و تصویر بگیرد.

۹. ممنتو (Memento)

سال ساخت: ۲۰۰۰

۲۰۰۰ فروش: ۳۹,۷۲۳,۰۹۶ میلیون دلار

ممنتو دومین فیلم نولان بود و درام، معما و تعلیقی چندین برابر ساخته‌ی اول این کارگردان داشت. فیلم به شدت هوشمندانه و اریجینال است و با دیدنش مدام به خودتان و اطلاعاتتان و خاطراتتان شک می‌کنید. تکنیک روایت معکوس قصه در اینجا کارکرد دراماتیک دارد و تنها یک ادا برای حیرت‌زده کردن تماشاچی نیست. کاراکتر اصلی فیلم لئونارد شلبی (گای پیرس) حافظه‌ی کوتاه‌مدتش را از دست داده است و برای همین وقتی در موقعیتی جدید قرار می‌گیرد، یادش نیست چطور به آنجا آمده یا قبلش چه کاری کرده است. با روایت از آخر به اول و جا‌به‌جا شدن سکانس‌ها، مخاطب هم مثل لئونارد اسیر این ناتوانی ذهنی می‌شود و نمی‌داند الان کجای قصه‌ است و چطور کار کاراکتر داستان به اینجا کشیده.

بودجه‌ی ممنتو ۹ میلیون دلار بود و در هفته‌ی اول اکرانش به فروش ۲۳۵,۴۸۸ هزار دلاری رسید و مجموع فروشش در سینماهای آمریکا ۲۵,۵۴۴,۸۶۷ میلیون دلار شد. اکران جهانی ممنتو در طول سال‌های ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱ و طی زمان‌های مختلف بود که فروش بین‌المللی آن را به رقم ۱۴,۱۷۸,۲۲۹ میلیون دلار رساند، و در نهایت مجموع فروش دومین فیلم نولان ۳۹,۷۲۳,۰۹۶ میلیون دلار شد.

۸. پرستیژ (The Prestige)

سال ساخت: ۲۰۰۶

۲۰۰۶ فروش: ۱۰۹,۶۷۶,۳۱۱ میلیون دلار

نولان پرستیژ را در فاصله‌ی بین دو بتمنش ساخت و به هوادارانش فیلمی هوشمندانه و ظریف ارائه کرد که مخاطب را در فکر فرو می‌برد و بازی‌های درخشان و معماها و غافلگیری‌های جذاب داشت.

بودجه‌ی پرستیژ ۴۰ میلیون دلار بود و در اولین هفته‌ی اکران به فروش ۱۴,۸۰۱,۸۰۸ میلیون دلاری رسید و در نهایت فروش کلش در سینماهای آمریکا ۵۳,۰۸۹,۸۹۱ میلیون دلار شد که با احتساب فروش جهانی ۵۶,۵۸۶,۴۲۰ میلیون دلاری‌اش، رقم نهایی فروش آن به۱۰۹,۶۷۶,۳۱۱ میلیون دلار رسید.

۷. بی‌خوابی (Insomnia)

سال ساخت: ۲۰۰۲

۲۰۰۲ فروش: ۱۱۳,۷۵۸,۷۷۰ میلیون دلار

بی‌خوابی آخرین فیلم جمع‌وجور نولان بود که پیش از ورودش به دنیای بلاک‌باسترهای خیره‌کننده ساخت. آل پاچینو و رابین ویلیامز یکی از گیراترین اجراهای کارنامه‌شان را در این فیلم به نمایش گذاشتند و تماشایش برای علاقه‌مندان به فیلم‌هایی معمایی پلیسی هنوز هم جذاب و سرگرم‌کننده است.

بودجه‌ی فیلم ۴۶ میلیون دلار بود و در هفته‌ی اول ۲۰,۹۳۰,۱۶۹ میلیون دلار فروش کرد. مجموع فروش سینماهای آمریکا به رقم ۶۷,۳۵۵,۵۱۳ میلیون دلار رسید که با احتساب فروش جهانی ۴۶,۴۰۳,۲۵۷ ، فروش کل بی‌خوابی ۱۱۳,۷۵۸,۷۷۰ میلیون دلار شد.

۶. بتمن آغاز می‌کند (Batman Begins)

سال ساخت: ۲۰۰۵

۲۰۰۵ فروش: ۳۷۳,۴۱۳,۲۹۷ میلیون دلار

بتمن آغاز می‌کند اولین فیلم از سه‌گانه‌ی معروف کریستوفر نولان است و یکی از بهترین آثار سینمایی ابرقهرمانی به حساب می‌آید، ولی به دلیل موفقیت شگرف دنباله‌هایش آنقدرها که حقش بود تحویلش نگرفته‌اند. نولان ایده‌های نو و تازه‌ای را که برای روایت داستان این قهرمان شنل‌پوش داشت عملی کرد و از تک‌تکشان نتیجه‌ی مثبت گرفت و اینگونه نقطه‌ی آغاز یک سه‌گانه‌ی دیدنی را رقم زد.

بودجه‌ی فیلم ۱۵۰ میلیون دلار بود و به سود خوبی هم رسید. فروش بتمن آغاز می‌کند در سینماهای آمریکا ۲۰۶,۸۵۲,۴۳۲ میلیون دلار بود و در سینماهای جهان هم به رقم ۱۶۶,۵۶۰,۸۶۵ میلیون دلار رسید و در نهایت فروش کلی‌اش ۳۷۳,۴۱۳,۲۹۷ میلیون دلار شد.

۵. دانکرک (Dunkirk)

سال ساخت: ۲۰۱۷

۲۰۱۷ فروش: ۵۲۶,۹۴۰,۶۶۵ میلیون دلار

فیلمی جنگی درباره‌ی وقایع ساحل دانکرک حین جنگ جهانی اول. با وجود بازیگرهای خیلی خوب و اجراهای تر و تمیز، فیلم کاراکتری ندارد، ولی نولان به عمد روی ابعاد حماسی این واقعه و اتفاق‌های پرهیجانش تمرکز کرده است و فیلمی نفس‌گیر و چشم‌نواز ساخته.

دانکرک موفق شد در هفته‌ی اول اکران ۵۰ درصد بودجه‌ی ۱۰۰ میلیون دلاری‌اش را برگرداند و به فروش ۵۰,۵۱۳,۴۸۸ میلیون دلاری برسد. مجموع فروش فیلم در سینماهای آمریکا ۱۸۹,۷۴۰,۶۶۵ میلیون دلار بود و در سینماهای جهان هم فروش ۳۳۷,۲۰۰,۰۰۰ میلیون دلاری داشت که فروش کل آن را به رقم ۵۲۶,۹۴۰,۶۶۵ میلیون دلار رساند.

۴. میان‌ستاره‌ای (Interstellar)

سال ساخت: ۲۰۱۴

۲۰۱۴ فروش: ۶۷۷,۴۷۱,۳۳۹ میلیون دلار

میان‌ستاره‌ای یک تجربه‌ی بصری و شنیداری چشم‌نواز و گوش‌نواز بود که آدم‌های قصه‌اش هم اندازه‌ی نولان بلندپرواز بودند،‌ ماجرای زمینی که در حال نابودی است و تیمی فضانورد که به دنبال پیدا کردن سیا‌ره‌ای جدید برای انسان‌ها به دوردست‌ها می‌روند و درگیر رازهای فضا-زمان می‌شوند.

فیلم با بودجه‌ی ۱۶۵ میلیون دلاری ساخته شد و در هفته‌ی اول اکرانش ۴۷,۵۱۰,۳۶۰ میلیون دلار فروخت که در نهایت منجر به فروش ۱۸۸,۰۲۰,۰۱۷ میلیون دلاری در سینماهای آمریکا شد. فروش میان‌ستاره‌ای در سینماهای جهان ۴۸۹,۴۵۱,۳۲۲ میلیون دلار بود و در نتیجه‌ی آن فروش کل فیلم به رقم ۶۷۷,۴۷۱,۳۳۹ میلیون دلار رسید.

۳. تلقین (Inception)

سال ساخت: ۲۰۱۰

۲۰۱۰ فروش: ۸۲۹,۸۹۵,۱۴۴ میلیون دلار

تلقین یکی از بهترین فیلم‌های علمی‌تخیلی دهه‌ی اخیر و شاید تاریخ سینما است. فیلم پر از نبوغ و هیجان و صحنه‌های درخشان و دیدنی است و از فیلم‌های اریجینال نولان به حساب می‌آید. تلقین قصه‌ای پر پیچ‌وخم دارد و برای فهمیدن کل ماجرا شاید مجبور باشیم دو سه باری آن را ببینیم، ولی تصاویر خیره‌کننده و موسیقی مسحورکننده‌ی هانس زیمر کاری کرده است که هربار تماشایش برای تماشاگر لذتبخش باشد.

بودجه‌ی ساخت تلقین ۱۶۰ میلیون دلار بود و موفق شد در هفته‌ی اول اکرانش ۶۲,۷۸۵,۳۳۷ آن را برگرداند. مجموع فروش فیلم در سینماهای آمریکا ۲۹۲,۵۷۶,۱۹۵ میلیون دلار بود و در گیشه‌های جهانی هم ۵۳۷,۳۱۸,۹۴۹ میلیون دلار فروش کرد که مجموع فروشش را به ۸۲۹,۸۹۵,۱۴۴ دلار رساند.

۲. شوالیه تاریکی (The Dark Knight)

سال ساخت: ۲۰۰۸

۲۰۰۸ فروش: ۱,۰۰۴,۹۳۴,۰۳۳ میلیارد دلار

شوالیه تاریکی یکی از بهترین و عظیم‌ترین فیلم‌های ابرقهرمانی سینما بود که خیلی چیزها را برای همیشه تغییر داد. اجرای خیره‌کننده و شگفت‌انگیز هیث لجر در نقش جوکر برای همیشه در سینما و ذهن مخاطبان ماندگار است و داستان عمیق و پیچیده‌ی شهری که مرز بین قهرمان و ضدقهرمانش مدام محو و محوتر می‌شود، تکان‌دهنده و تأثیرگذار به اجرا در آمد.

شوالیه تاریکی بودجه‌ی حیرت‌انگیز و افتتاحیه‌ی حیرت‌انگیزتری داشت. ۱۸۵ میلیون دلار خرج فیلم کرده بودند که در هفته‌ی اول اکران ۱۵۸,۴۱۱,۴۸۳ دلارش برگشت و در نهایت هم ۵۳۵,۲۳۴,۰۳۳ ملیون دلار از گیشه‌های سینماهای آمریکا درآمد داشت. در سینماهای جهان ۴۶۹,۷۰۰,۰۰۰ میلیون دلار فروش کرد که رقم نهایی و کلی فروش فیلم را به ۱,۰۰۰۴,۹۳۴,۰۳۳ میلیارد دلار رساند.

۱. شوالیه تاریکی برمی‌خیزد (The Dark Knight Rises)

سال ساخت: ۲۰۱۲

۲۰۱۲ فروش: ۱,۰۸۱,۰۴۱,۲۸۷ میلیون دلار

انتظارها برای سومین و آخرین فیلم از سه‌گانه‌ی بتمن کریستوفر نولان از مدت‌ها پیش از اکرانش بالا رفته بود و هوادارانش از سراسر دنیا لحظه‌شماری می‌کردند تا پایان این مجموعه‌ی پرخرج و پرسود و پرطرفدار را ببینند. کریستوفر نولان هم پاسخ این انتظار را با فیلمی بزرگ داد،‌ البته شاید زیادی بزرگ چون تمرکز نولان روی عظمت ابعاد بصری و فنی فیلم باعث شد تا دیگر خبری از فیلمنامه‌ی خوب و درگیرکننده‌ نباشد و حتی فصل پایانی فیلم خیلی‌ها را ناامید کند. ولی با این حال،‌ شوالیه تاریکی برمی‌خیزد هنوز هم فیلم دیدنی و تأثیرگذاری است و پایان‌بندی آبرومندی برای شوالیه‌ی گاتهام به حساب می‌آید.

شوالیه تاریکی برمی‌خیزد پرفروش‌ترین فیلم نولان تا به امروز است. بودجه‌ی ساختش ۲۵۰ میلیون دلار بود و در هفته‌ی اول اکرانش ۱۶۰,۸۸۷,۲۹۵ میلیون دلار فروخت. مجموع فروشش در سینماهای آمریکا ۴۴۸,۱۳۹,۰۹۹ میلیون دلار بود و در گیشه‌های جهانی هم به رقم ۶۳۲,۹۰۲,۱۸۸ میلیون دلار دست یافت و در نهایت به فروش کل ۱,۰۸۱,۰۴۱,۲۸۷ میلیارد دلار رسید.

