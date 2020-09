نخستین تصاویر از فیلم منک دیوید فینچر منتشر شد؛ یک فیلم جذاب سیاه و سفید

نتفلیکس نخستین تصاویر از فیلم «منک» به کارگردانی دیوید فینچر را منتشر کرده است که بازیگران و چند صحنه از این فیلم بسیار مورد انتظار را نشان می‌دهند.

دیوید فینچر بدون شک یکی از مهم‌ترین و بهترین کارگردان‌های حال حاضر سینما است. او طی سال‌های فعالیتش معمولا هر ۲ یا ۳ سال یک‌بار فیلم جدیدی ساخته است، اما این فیلم‌ساز پنجاه و هفت ساله پس از فیلم «دختر گمشده» در سال ۲۰۱۴ بیش از ۶ سال است که فیلمی را به سینماها نیاورده است، ولی تا چند ماه دیگر با فیلم منک شاهد بازگشت فینچر به سینما خواهیم بود. او طی سال‌های اخیر سریال «شکارچیان ذهن» را برای نتفلیکس ساخته و چند قسمت از سریال انیمیشنی «عشق، مرگ و ربات‌ها» را هم کارگردانی کرده است. فینچر، منک را نیز در همکاری با نتفلیکس و بر اساس فیلمنامه‌ای از پدرش خواهد ساخت و در آن به سراغ روند تولید فیلم «همشهری کین» رفته است.

هرآنچه از آینده‌ی سریال شکارچی ذهن فینچر می‌دانیم

منک را می‌بایست یک فیلم درام زندگی‌نامه‌ای به شمار آورد که سرگذشت هرمن جی. منکیویچ، فیلمنامه‌نویس فقید آمریکایی را روایت می‌کند. منکیویچ برای نوشتن داستان همشهری کین با مشکلات زیادی مواجه شد و اختلافات او با اورسن ولز درباره‌ی مالکیت فیلم‌نامه‌ی همشهری کین یکی از جالب توجه‌ترین مناقشات سینمایی دهه‌ی ۱۹۴۰ میلادی است. پدر دیوید فینچر، جک فینچر، از میانه‌های دهه‌ی ۱۹۹۰ تا پیش از مرگش در سال ۲۰۰۳ به دنبال نوشتن فیلمنامه‌ای بر این اساس بود و حالا دیوید با استفاده از نوشته‌های پدرش قصد دارد منک را بسازد. این فیلم برای القای درست حس و حال آن روزهای هالیوود و زندگی منکیویچ به صورت سیاه و سفید فیلم‌برداری شده است.

نخستین تصاویر فیلم منک

گری اولدمن بازیگر برنده‌ی جایزه‌ی اسکار قرار است نقش هرمن جی. منکیویچ را در فیلم جدید فینچر ایفا کند. از دیگر بازیگران منک می‌توان به آماندا سیفرید در نقش ماریون دیویس، چارلز دنس، لی‌لی کالینز و تاپنس میدلتون اشاره کرد. همچنین اریک مِـسراشمیت که پیش از این برای فیلمبرداری سریال شکارچیان ذهن با فینچر همکاری کرده است، وظیفه‌ی هدایت تیم فیلم‌برداری منک را برعهده دارد.

هنوز تاریخ پخش منک مشخص نیست، اما از آنجایی که نتفلیکس روی موفقیت این فیلم در فصل جوایز حساب ویژه‌ای باز کرده است، احتمالا در اواسط پاییز شاهد پخش منک در این سرویس باشیم و همانند سایر فیلم‌های مهم و اختصاصی نتفلیکس اثر جدید فینچر نیز یک اکران محدود دو هفته‌ای را برای دریافت شرایط حضور در مراسم‌های سینمایی همچون اسکار تجربه خواهد کرد.

منبع: IndieWire

The post نخستین تصاویر از فیلم منک دیوید فینچر منتشر شد؛ یک فیلم جذاب سیاه و سفید appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala