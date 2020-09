فیلم «دشت خاموش» دومین ساخته‌ی احمد بهرامی که به روش سیاه و سفید فیلمبرداری شده در بخش افق‌های جشنواره‌ی ونیز ۲۰۲۰ به نمایش درآمد. این فیلم کنار «خورشید» مجیدی در بخش مسابقه و «جنایت بی‌دقت» مکری در بخش افق‌ها سومین نماینده‌ی ایران در جشنواره‌ی ونیز است. احمد بهرامی کارگردان فیلم «دشت خاموش» در گفت‌وگویی پس از نمایش فیلم جدیدش در جشنواره‌ی ونیز بیان کرده او به دنبال ساخت فیلمی جهانی و به دور از محدودیت زمانی و جغرافیایی بوده است.

امسال سه نماینده از سینمای ایران در هفتاد و هفتمین دوره‌ی جشنواره‌ی ونیز حضور دارند. فیلم «خورشید» قرار است در بخش مسابقه‌ی اصلی برای دریافت شیر طلایی با سایر فیلم‌ها رقابت کند و دو فیلم «جنایت بی‌دقت» و دشت خاموش نیز در بخش افق‌ها نمایش داده می‌شوند. احمد بهرامی کارگردان دشت خاموش پس از نمایش‌های فیلم جدیدش در این رویداد، پیرامون محتوا و اتمسفر دشت خاموش با یک رسانه‌ی سینمایی به گفت‌وگو پرداخته است.

بهرامی دومین فیلم بلند داستانی خود را اثری فارغ از محدودیت‌های زمانی و جغرافیایی می‌داند و معتقد است با به تصویر کشیدن شخصیت‌هایی خاکستری رنگ سعی کرده است قصه‌ای جهان‌شمول ارائه دهد.

در بخش دیگری از این گفت‌وگو بهرامی در پاسخ به پرسشی که علت سیاه و سفید بود فیلم را جویا می‌شود، بیان می‌کند: «سیاه و سفید دیدن جهان فرصتی است که به واسطه عکس/سینما به ما ارائه شد و تماشای دنیا به این صورت بسیار هیجان‌انگیز است.»

در ادامه‌ی این مصاحبه‌ی ویدیویی هنگامی که از کارکرد نقش شخصیت کارفرما و زن در فیلم پرسیده شد، بهرامی پاسخ داد که کارفرما فردی است که سعی دارد حمایت خود را به زن ارائه دهد و از سویی دیگر زن نیز به دنبال حمایت است. او در این راستا ادامه می‌دهد: «این اتفاق یک قصه‌ی ازلی است. نمی‌خواهم حکم صادر کنم که تمام بانوان به یک تکیه‌گاه نیاز دارند، ولی فعلا و طی دهه‌ی جاری و دهه‌های گذشته خانوم‌ها نیاز به یک تکیه‌گاه داشته‌اند و ظاهرا زن شخصیت اصلی دشت خاموش تکیه‌گاه خود را در کارفرما پیدا می‌کند.»

