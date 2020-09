باکس آفیس هفته؛ فیلم «انگاشته» نولان قربانی سینماهای آمریکا شد

شاید کمی متناقض به نظرتان برسد که صدرنشین این هفته‌ی باکس آفیس سینماهای آمریکا فیلم «انگاشته» نولان است اما ما معتقدیم که این فیلم در حقیقت قربانی سیاستگذاری سینماداران آمریکا شده که می‌خواستند با جلو انداختن فیلم کریستوفر نولان ترس مخاطبان از سینما بریزد وگرنه افتتاحیه‌ی ۲۰ میلیون دلاری برای فیلمی از نولان در آمریکا خیلی کم است.

«انگاشته» یک فیلم جاسوسی است و مهم‌ترین فیلمی که بعد از بازگشایی سینماها در دوران کرونا روی پرده‌ی سینماها رفت. فیلم البته اول در انگلستان و کشورهای اروپایی اکران شد و بعد به سینماهای آمریکا رسید. جان دیوید واشنگتن و رابرت پتینسون بازیگران اصلی فیلم هستند. نوشتن فیلمنامه‌ی فیلم «انگاشته» پنج سال طول کشید اما ایده‌اش را برای یک دهه در ذهنش داشت.

فیلم به روش ۷۰ میلی‌متری و آیمکس توسط مدیر فیلمبرداری بزرگ هویت ون هویتما ساخته شده است و فروش‌اش در جهان تا امروز به ۱۴۶ میلیون دلار رسیده است که همین الان فیلم را تبدیل به ششمین فیلم پرفروش سال ۲۰۲۰ می‌شود. فیلم اکثرا نقدهای مثبتی دریافت کرده که به خصوص بازی‌ها و سکانس‌های اکشن فیلم را ستایش کرده‌اند. البته بعضی‌ها به طرح داستانی سردرگم کننده‌ی آن و لحن تاثیرگذارش و شیوه‌ی میکس صدای فیلم اعتراض کرده‌اند.

فیلم داستان یک مامور بی‌نام سیا را روایت می‌کند که در کیف با لباس مبدل مشغول انجام عملیاتی است و توسط نیروهای روس دزدیده و شکنجه می‌شود. ویکتور که رئیس اوست بعدتر توضیح می‌دهد که هدف اصلی این عملیات برای یک ساختار مخفی به نام «انگاشته» است. در واقع دو جاسوس بین‌المللی باید برای جلوگیری از جنگ جهانی سوم درگیر توطئه‌هایی می‌شوند. یکی از فناوری‌هایی که با آن برخورد می‌کنند امکان وارونگی زمان را به بشر می‌دهد.

امتیاز منتقدان به فیلم در سایت متاکریتیک ۶۹ از ۱۰۰ است. منتقد ورایتی درباره‌ی فیلم نوشته است: «این فیلمی است بزرگ به شکل بی‌رحمانه‌ای زیبا و فوق‌العاده لذت‌بخش که برای مخاطبان مدت‌ها محروم‌مانده از چنین محصولی نوعی خاصیت رهایی‌بخش دارد. «انگاشته» بیشتر از آنکه اثری پیچیده و عمیق باشد به عنوان یک فیلم بزرگ و وسیع باید در نظر گرفته شود. فیلم از نظر فرمی هم از آن میزان که حدس می‌زنید خطی‌تر است. دقت ناب نولان در زیبایی‌شناسی اکشن اثر آن‌قدر جذاب است که پارادوکس‌ها و رشته‌های انحرافی درون فیلم‌نامه را جبران کند یا شاید به‌سادگی تاکید دارد که اصلا جزئیات داستان آن‌قدرها هم مهم نیستند.»

نقدهای فیلم جدید نولان منتشر شد؛ جلوه‌های بصری تأثیرگذار، فیلم‌نامه‌ی ناامیدکننده

در رتبه‌ی دوم جدول برای هفته‌ی دوم فیلم «جهش‌ یافته‌های جدید» حضور دارد که البته یک پله سقوط کرده است. جاش بون این فیلم اکشن علمی-تخیلی را ساخته است. جاش بون که او را با فیلم‌های نوجوان‌پسندی مثل «بخت پریشان ما» شناختیم که یک‌جور «قصه‌ی عشق» روزگار مدرن بود. میسی ویلیامز بازیگر نقش آریا استارک در سریال «بازی تاج و تخت» جزو ستاره‌های اصلی فیلم است.

«جهش یافته‌های جدید» داستان دنیل است که از بومی‌های آمریکا و اعضای قبیله‌ی شاین است. زمانی که زمین‌های قبیله‌اش را نابود می‌کنند دنی می‌گریزد. او و پدرش ویلیام به جنگل پناهنده می‌شوند و بعد از مدتی هم پدرش کشته می‌شود. دنی که بیهوش شده در بیمارستانی به هوش می‌آید و دکتر به او می‌گوید که موجودی جهش یافته است و توصیه می‌کند دنی تا زمانی که توان کنترل این قابلیت‌هایش را پیدا کند در بیمارستان بماند. دنی به چهار نوجوان دیگر معرفی می‌شود که هر کدام از آن‌ها جهش یافته است و قابلیت‌های خاصی دارد. همه‌ی آن‌ها یک تراژدی را پشت سر گذاشته‌اند.

این پنج نفر کنار هم که قرار می‌گیرند باور دارند که می‌توانند خودشان را تربیت کنند تا به تیم ایکس من بپیوندند. خیلی زود گروه تراژدی‌های گذشته‌شان را جلوی چشمشان می‌بینند. بین این بچه‌ها اتفاقاتی می‌افتد که نزدیک است دنی فدا شود.

منتقدان فیلم ترسناک جاش بون را چندان نپسندیدند. امتیاز فیلم در سایت متاکریتیک ۴۶ از ۱۰۰ است. آن‌ها معتقدند اجزای فیلم که به صورت بالقوه توانایی انفجار داشتند حالا بی‌روح و بی‌جان از کار درآمده‌اند. منتقد هالیوود ریپورتر هم می‌گوید که این فیلم در حقیقت اسپین آف خودش را می‌سازد و اشاره‌های مبهمی به سری فیلم‌های «مردان ایکس» دارد. در بهترین لحظاتش فیلم تلاش می‌کند که احساساتی شود. فیلم سعی دارد روی پای خودش بایستد اما متاسفانه موفق نمی‌شود. حتی با وجود آنکه ترکیب سه نفری قهرمانان زن جوانش می‌خواهد سلطه‌ی مردانه بر این ژانر را به هم بزند باز هم موفق نمی‌شود حتی چرخش درست زنانه‌ای داشته باشد.

در چهارمین هفته‌ی اکرانش فیلم «نامتعادل» با بازی راسل کرو در رده‌ی سوم جدول قرار گرفته و این آخر هفته اتفاقا فروش خوب ۱.۷ میلیون دلاری داشته است. درک بورته این فیلم را ساخته است که کارگردانی آلمانی است.

تام کوپر مردی است که به لحاظ ذهنی ثبات ندارد و برای اینکه پلیس به او شلیک کند و به این ترتیب بمیرد دست به یک سری قتل می‌زند. او به خانه‌ای هجوم می‌برد و ساکنانش را به قتل می‌رساند. بعد خانه را به آتش می‌کشد و آنجا را ترک می‌کند.

از آن طرف ریچل هانتر زنی است که تازه از همسرش جدا شده و صاحب بچه است. او پسر ۱۵ ساله‌اش را به مدرسه می‌برد که در ترافیک پشت یک کامیون گیر می‌افتد. صاحب کامیون کوپر است و وقتی ریچل اعتراض می‌کند پیاده می‌شود و او را وادار به عذرخواهی می‌کند. ریچل بعدتر می‌خواهد برای مسائل طلاق با وکیلش صحبت کند اما متوجه می‌شود که کوپر تلفنش را دزدیده است. کوپر به تعقیب و آزار ریچل ادامه می‌دهد و این قضیه ابعاد وسیع‌تری پیدا می‌کند.

منتقدان فیلم را دوست نداشته‌اند و به آن امتیاز ۴۲ از ۱۰۰ را داده‌اند. آن‌ها معتقدند راسل کرو البته تصویر تماشایی از یک مرد شریر ارائه داده است اما فیلم هوش و عمق کافی برای اینکه مخاطبش را راضی کند ندارد. منتقد دیگری گفته است که این همان بی‌مووی است که انتظارش را داریم. اینجا فقط کشتار مسأله است و دلایل پشت آن اهمیتی ندارند.

فیلم «تاریخچه‌ی شخصی دیوید کاپرفیلد» که اقتباسی آزاد از داستان دیکنز است ساخته‌ی آرماندو لانوچی است. فیلم داستان زندگی دیوید کاپرفیلد از زمان تولدش را روایت می‌کند. دیوید زندگی عجیبی دارد. به دیدن خانواده‌ی پرستارش می‌رود و وقتی برمی‌گردد متوجه می‌شود که مادر جوانش کلارا با آقای مردستون مردی گناهکار و ظالم ازدواج کرده است. او دیوید را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهد و بعد هم او را به کارخانه‌اش می‌فرستد که آن‌جا به عنوان یک کارگر از او کار می‌کشند. بعد از اینکه مادر دیوید از دنیا می‌رود او فرار می‌کند و عمه بتسی‌ ثروتمندش را پیدا می‌کند که به دیوید کمک می‌کند تبدیل به یک نویسنده و جنتلمن شود اما در این مسیر مشکلاتی وجود دارد.

منتقدان به فیلم‌های لوناچی از جمله اثر اولش «مرگ استالین» علاقمند هستند و این یکی فیلمش هم امتیاز ۷۸ از ۱۰۰ را از منتقدان در سایت متاکریتیک دریافت کرده است. به عقیده‌ی منتقدان این فیلم برداشتی تر و تازه، بامزه و درنهایت مجذوب‌کننده از داستان «دیوید کاپرفیلد» است. فیلمی که هم سرگرم‌کننده است و در عین حال که به رمان منبع اقتباسش احترام می‌گذارد چیزی جدید هم از آن خلق می‌کند.

فیلم‌ «باب اسفنجی: اسفنج در حال فرار» از سری انیمیشن «باب اسفنجی» برای چهارمین هفته‌ی متوالی توانسته جایگاه خودش را در باکس آفیس نگهدارد. وقتی حیوان خانگی محبوب باب یعنی گری حلزون توسط شاه پوزیدون دزدیده می‌شود باب و پاتریک مأموریت نجاتی ترتیب می‌دهند تا به شهر گمشده‌ی آتلانتیک بروند و گری را به خانه برگردانند.

عجیب است که هنوز در صفحه‌ی imdb فیلم امتیاز متاکریتیک آن ثبت نشده است. فیلم این آخر هفته ۳۰۰ هزار دلار فروخت.

رتبه‌ی ششم جدول فیلم «کلمات روی دیوار حمام» درامی است که ثور فرودنتال، کارگردان آلمانی آن را ساخته است و اندی گارسیا و چارلی پلامر بازیگرانش هستند.

داستان نوجوانی به نام آدام که از مدرسه اخراج می‌شود چون مشخص می‌شود به لحاظ روانی دچار اسکیزوفرنی است. این اتفاق وسط سال تحصیلی می‌افتد در شرایطی که او سال آخر دبیرستان است. این دانش‌آموز باهوش و زیرک سعی می‌کند این راز را پیش خودش نگهدارد در شرایطی که عاشق همکلاسی باهوشش هم شده است، همین عشق الهام‌بخش او می‌شود که اجازه ندهد شرایط روانی‌اش بر او مسلط شوند.

منتقدان از فیلم بدشان نیامده و امتیاز ۶۲ از ۱۰۰ را به آن داده‌اند. منتقد سایت راجر ایبرت نوشته است: «فیلم‌نامه‌ی قوی و هوشمندانه‌ی نیک نوادا بر اساس رمان برنده‌ی جایزه‌ی جولیا والتون است. آدام کاراکتری حساس و باهوش است و کارگردان با شیوه‌های بصری برجسته انگار به درون این کاراکتر می‌رود و نقطه‌نظر او به دنیا را به ما نشان می‌دهد.»

در نهایت یک فیلم تازه‌وارد به سینماها آمده است که البته فروشی نداشته. درام «دو راهی برادرم» (My Brothers’ Crossing) ساخته‌ی ریکی بورباست. دنیل روبوک و جیمز بلک بازیگران فیلم هستند. این اولین فیلم ریکی بورباست. فیلم اقتباسی از یک داستان واقعی است. داستان زوجی که موقع راندن موتورسیکلت کشته می‌شوند و ماجرای مردی که مسئول مرگ آن‌هاست.

هنوز امتیازی از سمت منتقدان برای این فیلم ثبت نشده است. فیلم هیچ چهره‌ی معروف و شناخته شده‌ای هم ندارد.

نام فیلم هفته اکران فروش آخر هفته فروش کلی انگاشته

Tenet ۱ ۲۰/۲ ۲۰/۲ جهش‌یافته‌های جدید

The New Mutants ۲ ۲/۹ ۱۱/۶ نامتعادل

Unhinged ۴ ۱/۷ ۱۱/۳ تاریخچه‌ی شخصی‌ دیوید کاپرفیلد

The Personal History of David Copperfield ۲ ۰/۴ ۱ باب اسفنجی اسفنج در حال فرار

The SpongeBob Movie: Sponge on the Run ۴ ۰/۳ ۳/۳ کلمات بر دیوار حمام

Words on Bathroom Walls ۳ ۰/۳ ۱/۵ دو راهی برادرم

My Brothers’ Crossing ۱ ۰/۰ ۰/۰

*رقم فروش بر اساس میلیون دلار است.

