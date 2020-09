فیلم «جنایت بی‌دقت» در جشنواره‌ی ونیز ۲۰۲۰ به نمایش درآمد تا شهرام مکری در بخش افق‌ها رقابت خود را با سایر رقیبان آغاز کند. همچنین نخستین تریلر و نقدهای جنایت بی‌دقت نیز منتشر شده است.

شهرام مکری در سال ۲۰۱۳ با فیلم «ماهی و گربه» توانست جایزه‌ی بهترین فیلم بخش افق‌های جشنواره‌ی ونیز را از آن خود کند و امسال با فیلم جنایت بی‌دقت باری دیگر به دنبال کسب این افتخار است. خصیصه‌ی بارز فیلم‌ها و قصه‌های مکری را می‌توان بازی با زمان و استفاده از برداشت بلند دانست. حالا به مناسبت اکران جنایت بی دقت در جشنواره‌ی ونیز ۲۰۲۰ نخستین تریلر از این فیلم منتشر شده است و شهرام مکری گفت‌وگویی درباره دنیا و اتمسفر فیلم جدیدش انجام داده است.

جایت بی‌دقت مانند سایر فیلم‌های مکری به صورت برداشت بلند و در یک اوکیشن ثابت ساخته شده است. فیلم مدام بیننده را با میزانسن‌ها، دیالوگ‌ها و اتفاقاتی تکراری مواجه می‌کند، اما هر بار از سویه‌ای جدید و با شخصیت‌هایی متفاوت این کار را انجام می‌دهد. مکری پیش از این اعلام کرده بود با روایت‌های غیرخطی و بازی با زمان قصد دارد ببینید چگونه می‌توان در زمان پرسپکتیو ایجاد کرد و آن را درهم ریخت. او در جنایت بی‌دقت به سراغ واقعه تلخ آتش‌سوزی سینما رکس آبادان رفته است که طی آن چند صد انسان بی‌گناه کشته می‌شوند.

شهرام مکری در گفت‌وگوی خود با Fred Film Radio پس از نمایش جنایت بی‌دقت، اینچنین قصه فیلم را توضیح می‌دهد: «داستان جنایت بی‌دقت درباره‌ی اتفاق آشنایی برای ایرانی‌ها است. روزی که یک تراژدی در تاریخ کشور ما رخ می‌دهد. فیلم جنایت بی‌دقت به سیاهی ماجرای آتش‌سوزی سینما رکس آبادان نیست، اما نگاهی به آن واقعه دارد و تطبیقی تاریخی میان آن زمان و امروز ایران انجام می‌دهد.»

در ادامه‌ی این گفت‌وگو مکری در پاسخ به پرسشی که به وجه‌های فراواقع‌گرایی (سورئالیسم) جنایت بی‌دقت می‌پردازد و چگونگی ترکیب یک قصه واقعی با تم‌های خیالی را مورد ارزیابی قرار می‌دهد، بیان کرد: «ایده‌ی اصلی این بود که فیلم را با یک فضای واقع‌گرایی افراطی (هایپررئالیسم) شروع کنم، در ادامه هرچه فیلم به جلو می‌رود بیننده احساس کند در میان این اتفاقات حقیقی یک سری اتفاقات فراواقعی نیز در حال رخ دادن است تا نتوانیم فیلم را به سادگی در زمره آثار واقع‌گرا یا فراواقع‌گرا طبقه‌بندی کنیم.»

نقد فیلم جنایت بی‌دقت

تا به این ساعت نقد و بررسی‌های چندانی از فیلم جنایت بی‌دقت منتشر نشده است، اما روون لینارز از وبسایت آسیا مووی پلاس این فیلم را درامی چالش برانگیز خوانده است که رویکرد اپیزودیک آن سبب چند پاره شدن خط داستانی شده است. او در بخشی از نقد خود اینچنین نوشته است: «بدون شک تماشای جنایت بی‌دقت کار آسانی نیست. فیلم تازه مکری به بیننده مشت می‌زند و او را گیج و عصبانی می‌کند.»

جیانکارلو زاپولی از مای‌موویز در نقد خود امتیاز ۵۰ از ۱۰۰ را برای جنایت بی‌دقت در نظر گرفته و این چنین فیلم جدید مکری را توصیف کرده است: «ما حمله‌کنندگان بی‌تجربه‌ای داریم که در تلاش هستند تا نقشه‌شان را به ثمر برسانند. ما فیلمی داریم که در سالنی به نمایش درمی‌آید که سربازان در آن اسلحه‌هایی پیدا می‌کنند که در زمین پنهان شده‌اند و بعد با دخترهایی روبه‌رو می‌شویم که وظیفه‌ی پخش آن فیلم را در آن سال برعهده دارند. دختری داریم که در سینما کار می‌کند و مادری که آرزو می‌کند کاش هنوز جوان بود.»

زاپولی در ادامه بررسی خود آورده است: «همه‌ی این المان‌ها، شاید به لطف زمان طولانی فیلم، با یک جوهر واحد پایان می‌پذیرد. چیزی که تبدیل به منبعی از انگیزه هم شده؛ چنان که کارگردان فیلم می گوید: «این فیلم به دنبال یادآوری و بازنمایی تاریخ نیست، بلکه درباره خود سینماست.» البته شاید نیاز به ریسک پذیری بیشتری در زمینه تجربه گرایی داشتیم تا نگاه تئوریک به هنر هفتم نیز متحقق شود. در عوض حالا به چیزی رسیده‌ایم که روی پرده شاید چندان برانگیزاننده نباشد.»

