مطابق قوانین جدید اسکار از سال ۲۰۲۴ فیلم‌هایی می‌توانند برای دریافت جایزه‌ی بهترین فیلم رقابت کنند که در آن‌ها توجه بیشتری به اقلیت‌های جنسی، نژادی و زنان شده است.

طی سال‌های اخیر مراسم‌ها و جشنواره‌های سینمایی تاکید زیادی روی برابری‌های نژادی، جنسیتی و حمایت از حقوق زنان داشته‌اند. چندی قبل جشنواره‌ی برلین اعلام کرد از این پس در این رویداد به جای دو جایزه‌ی بهترین بازیگر زن و بهترین بازیگر مرد، تنها یک جایزه‌ی بهترین بازیگر اهدا خواهد شد تا به تفکیک میان زنان و مردان خاتمه داده شود. حالا آکادمی اسکار با تغییر قوانین خود سعی دارد سینماگران را ملزم به توجه بیشتر به این موضوعات کند.

آکادمی برای رشته‌ی بهترین فیلم استانداردهای جدیدی تعیین کرده است. دیوید روبین، به عنوان رئیس و داون هادسون به عنوان مدیرعامل آکادمی در بیانیه‌ی مشترکی اینچنین تغییرات جدید معیارهای این مراسم برای انتخاب بهترین فیلم‌ها را تشریح کردند: «زاویه‌ی دید ما باید گسترش پیدا کند تا تنوع جمعیتی بیشتری را در فیلم‌ها و مخاطبان آن‌ها ببینیم. آکادمی متعهد است که برای کمک به تحقق این امر نقشی حیاتی ایفا کند. ما معتقدیم این استانداردهای جدید کاتالیزوری برای ایجاد تغییرات اساسی و طولانی مدت در صنعت سینما خواهد بود.»

۱۰ فیلم برنده‌ی اسکار دهه‌ی گذشته از بهترین تا بدترین

از سال ۲۰۲۴ هر فیلمی که بخواد در مراسم اسکار شرکت کند، حداقل یکی از نقش‌های اصلی یا مکمل آن باید شامل یکی از دسته‌های جمعیتی زیر باشد:

آسیایی

اسپانیایی/لاتین

سیاه/آمریکایی آفریقایی تبار

بومی/بومی آمریکا/بومی آلاسکا

خاورمیانه/آفریقای شمالی

بومی هاوایی یا سایر جزایر اقیانوس آرام

دیگر نژادها یا قومیت‌های کوچک و محلی

حداقل ۳۰ درصد از بازیگران نقش‌های ثانویه و جزئی باید از این دسته‌ها تشکیل شده باشند:

زنان

گروه نژادی یا قومی

ال‌جی‌بی‌تی (LGBTQ)

افراد دارای ناتوانی‌های شناختی یا جسمی یا افراد ناشنوا و کم شنوا

حداقل مدیر ۲ بخش از بخش‌های تولیدی و خلاقانه فیلم باید از دسته‌های جمعیتی پایین انتخاب شود:

زنان

گروه نژادی یا قومی

ال‌جی‌بی‌تی (LGBTQ)

افراد دارای ناتوانی‌های شناختی یا جسمی یا افراد ناشنوا و کم شنوا

در بخشی دیگر از قوانین جدید اسکار فیلم‌سازان مجبور هستند در موضوع اصلی داستان یا خرده پیرنگ‌ها به سراغ گروه‌های کم‌تر دیده شده زیر بروند:

زنان

گروه نژادی یا قومی

ال‌جی‌بی‌تی (LGBTQ)

افراد دارای ناتوانی‌های شناختی یا جسمی یا افراد ناشنوا و کم شنوا

تصمیمات جدید آکادمی طی ساعات اخیر با بازخوردهای متفاوتی مواجه شده است. عده‌ای این قوانین جدید را سازنده می‌دانند و از آن‌ها به عنوان پل‌هایی برای عبور سینما از نابرابری‌ها یاد می‌کنند، اما عده‌ی دیگری از سینمادوستان این تصمیمات را نادرست و غیرمنطقی می‌دانند؛ زیرا معتقدند چنین اجبارهایی راهگشا و سازنده نخواهد بود.

منبع: HollywoodReporter

The post قوانین جدید اسکار در راستای حمایت از زنان و اقلیت‌های نژادی appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala